Złapać trendy w żagiel

Z Anną Czub, dyrektor generalną Galerii Venis, rozmawiamy o tym, czym są trendy w projektowaniu wnętrz i przedmiotów użytkowych oraz jak design odzwierciedla mody, bieg historii, bogacenie się społeczeństwa.

Czy trendy to tylko słowa, które służą sprzedaży produktów?

Dla mnie trendy to przede wszystkim świadomość – tego, co się wokół nas dzieje, jakie następują zmiany. Wiele zjawisk politycznych, ekonomicznych i społecznych przyczynia się do powstawania trendów. W biznesie warto traktować je jak narzędzie, bo wytyczają kierunki i pokazują nowe możliwości. Bardzo ułatwiają podejmowanie decyzji.

Galerie Venis rozpoczęły działalność prawie 30 lat temu. Jak z tej perspektywy prezentuje się rynek?

To były przełomowe czasy, wychodziliśmy z szarzyzny i siermiężności. Wszelkie nowinki przyjmowały się niemal bezkrytycznie. Aspirowaliśmy do lepszego życia, dążyliśmy do dobrobytu. Co ciekawe, wiele rozwiązań z tamtych lat właśnie powraca, co jest spowodowane sytuacją na rynku mieszkaniowym i kurczącą się powierzchnią nowych mieszkań. Tzw. mikroapartamenty (niewiele ponad 20 m2) aż proszą się o meblościanki i półkotapczany, czyli łóżka ukryte w ścianie, zintegrowane z zabudową. Idea pochodzi sprzed lat, ale już technologie wykonania tych sprzętów są o wiele nowocześniejsze.

Wydawałoby się, że w nowym tysiącleciu nie zobaczymy już meblościanek...

Dostały nowe życie, w odświeżonej formie. Składają się zwykle z kilku elementów, które można dopasować do wnętrza w dowolnej konfiguracji. Tak jak dawne zestawy mają pojemne szafki i szuflady, oferują więc dużo miejsca do przechowywania i pomagają utrzymać porządek. Są projektowane tak, by wpisywały się w wnętrzarskie trendy, a jednocześnie były jak najbardziej funkcjonalne.

Będzie więcej takich powrotów?

Dużo się mówi znowu o koncepcie wielkiej płyty, ale w wydaniu modułowym. Budowanie tradycyjne robi się zbyt drogie, nie tylko ze względu na materiały, chodzi też o dostępność siły roboczej. Modułowo buduje się szybciej, sprawniej, łatwiej zaspokoić popyt na mieszkania, których wciąż brakuje na rynku.