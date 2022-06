Wskazówki, jak zmienić swój styl tego lata

Wraz z nadejściem lata chciałabyś poeksperymentować trochę ze swoją garderobą i ze swoim stylem? Teraz jest na to świetny moment, jako że letnie kolekcje charakteryzują się przeróżną gamą kolorów, wzorów i modeli. W tym wpisie podpowiemy Ci na co powinno się zwrócić uwagę w doborze ubrań podczas poszukiwania nowego stylu. Rzuć okiem na te porady, po czym otwórz stronę sklepu internetowego MODIVO i sprawdź propozycje ich niezwykłych kolekcji. Jeśli coś wpadnie Ci w oko na ich stronie, to podczas zakupów wykorzystaj koniecznie oferowany przez MODIVO kod rabatowy, dzięki któremu kupisz w niższej cenie wybrane ubrania i akcesoria od znanych marek.

1. Kolorystyka

W poszukiwaniu własnego stylu pomoże Ci sprecyzowanie tego jakie kolory najlepiej pasują do Twojego typu urody i w jakich odcieniach najlepiej się czujesz. Nawet najlepiej dobrane stylizacje mogą nie wyglądać na nas tak jakbyśmy chciały, jeśli wybrany kolor zamiast podkreślać nasze atuty będzie bardziej zwracać uwagę na pewne niedoskonałości. Z kolorami można oczywiście eksperymentować w zależności od tego na jakie wydarzenie szukamy stylizacji czy w zależności od obecnej pory roku, jednak warto zrobić analizę kolorystyczną, aby być świadomą tego w jakich odcieniach najbardziej nam do twarzy.

W Internecie znajdziesz różne analizy kolorystyczne, które pomogą Ci w dobraniu kolorów, które jeszcze bardziej podkreślą Twoją urodę. W takiej analizie brane są pod uwagę elementy takie jak kolor włosów, kolor oczu, odcień skóry etc. Obecnie wyróżniane jest 12 typów urody, do których dopasowane jest 12 palet odcieni. Zrób sobie analizę kolorystyczną i sprawdź jakie kolory będą najlepiej pasować do Twojego typu urody!

2. Sylwetka

W doborze odpowiednich ubrań pomoże Ci również znajomość Twojego typu sylwetki i jej atutów. Dzięki tej wiedzy możesz łatwo znaleźć ubrania, które wyeksponują jej atuty, a zakryją mankamenty. Wśród typów sylwetek wyróżniamy między innymi figurę jabłka, która charakteryzuje się większym biustem i szerszymi ramionami a za to szczuplejszymi nogami. Do takich figur świetnie będą nadawać się jednolite sukienki, dłuższe koszule czy bluzki z dekoltem V. Jeśli za to masz figurę gruszki, czyli węższe ramiona, a bardziej zaokrąglone biodra, to zobacz jak będziesz wyglądać w spódnicach z wyższym stanem czy w bluzkach z bufiastymi rękawami. Kolejny typ sylwetki to tak zwana figura klepsydry, która charakteryzuje się wąską talią oraz pełnym biustem i pełnymi biodrami. Na takiej sylwetce świetnie będą leżeć sukienki wcięte w talii, dopasowane bluzki czy spódnice ołówkowe. Jeśli za to masz biodra i ramiona o podobnej szerokości i nie masz wyraźnie zarysowanego wcięcia w talii, to spróbuj wtedy poeksperymentować z ubraniami wzorzystymi oraz z rozkloszowanymi sukienkami.

3. Okazja

Kupując ubrania, zwłaszcza podczas letnich wyprzedaży, należy również zastanowić się, gdzie będzie się je nosić. Inny outfit będzie odpowiedni na wieczorne wyjście na miasto, a inaczej będzie wyglądać stylizacja na co dzień do biura. Niekoniecznie musisz kierować się sztywną etykietą, ale odpowiednie dobrane ubranie do czasu, miejsca i towarzystwa pomoże uniknąć Ci niekomfortowych sytuacji. Dotyczy to zarówno modeli ubrań jak i kolorystyki.

4. Dodatki

Dobrze dobrane dodatki mogą odmienić wiele stylizacji, nadając im oryginalny wygląd. Dobór dodatków to jednak bardzo indywidualna sprawa i w tej kwestii każdy może sięgnąć po coś innego. Będzie to też zależeć od typu stylizacji, ponieważ dodatki powinny stanowić jej wykończenie, tworząc harmonijny, ale też zarazem niebanalny obraz. Poeksperymentuj czy bliżej Ci do klasycznej biżuterii czy wolisz może za to bardziej wyraziste dodatki. Pamiętaj też, żeby odpowiednio do stylizacji dobrać typ obuwia, które również może być potraktowane jako wyrazisty dodatek. Wybierając nowe dodatki, należy jednak upewnić się, że dobrze się z nimi czujemy i że są one w najlepszej cenie.

5. Inspiracje

W poszukiwaniu własnego stylu pomogą Ci również przeróżne blogi modowe jak i zdjęcia stylizacji, które znajdziesz między innymi na różnych mediach społecznościowych. Trafisz tam na niebanalne komplety, które być może zainspirują Cię do tworzenia odważniejszych stylizacji. Pamiętaj, że lato to czas pełen kolorów, więc nie bój się z nimi eksperymentować!