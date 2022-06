Najbardziej wartościowe kluby sportowe na świecie. Piłkarskie potęgi nie dominują!

Jakie kluby sportowe są najwięcej warte? Zestawienie może zdziwić fanów. Wbrew pozorom to nie piłkarskie potęgi brylują w tym rankingu, choć największe kluby znalazły się w czołowej „dziesiątce”. Na jakiej podstawie wyliczono wartość drużyn? W grę wchodzi zarówno potencjał reklamowy marki, wartość zawodników, kontrakty sponsorskie, jak i cały szereg innych czynników. Sprawdź, które drużyny są najbardziej wartościowe na świecie!

Kolejny zespół z ligi NFL. Popularnych “Patriotów” kojarzą nawet kibice, którzy nie interesują się futbolem amerykańskim. Na ogromną wartość zespoły wpływ mają wyniki sportowe, ale także jej właściciel. Robert Kraft to biznesmen dobrze radzący sobie w świecie sportu. Poza Patriots jest także właścicielem m.in. piłkarskiej drużyny New England Revolutions. Spore zyski klub czerpie także ze swojego stadionu, Gillette Stadium.

W Polsce zespół New York Giants być może nie jest najpopularniejszy, ale w USA to jedna z czołowych drużyn futbolu amerykańskiego. W tej dyscyplinie są ogromne pieniądze, zatem nie dziwi spora wartość ekipy “Big Blue”. Kibice w Stanach Zjednoczonych wydają miliony na klubowe gadżety, a sponsorzy chętnie wspierają klub, którego właścicielami są John Mara i Steve Tisch.

W rankingu dominują kluby amerykańskie, ale najbardziej wartościowe zespoły piłki nożnej pochodzą z Europy. Real Madryt to wielokrotny triumfator Ligi Mistrzów czy hiszpańskiej La Ligi. W zespole grały największe gwiazdy światowej piłki, a Real Madryt ma kibiców w każdym zakątku globu. Nie dziwi zatem, że “Królewscy” to jedna z najwyżej wycenianych marek sportowych na świecie.

Choć najpopularniejszym klubem ligi NBA są Lakersi, to większą wartość ma zespół Golden State Warriors. Klub zyskał sporą popularność kilka lat temu, gdy stworzono tam mistrzowski zespół, ze Stephenem Currym na czele. Sportowe wyniki drużyny z San Francisco przełożyły się na sporą wartość klubu. Obecnie to najbardziej wartościowa organizacja w najlepszej koszykarskiej lidze świata.

„Jeziorowcy” to marka sama w sobie. Wielokrotni mistrzowie ligi NBA są już stałym elementem popkultury, a ich wyniki śledzą fani na całym świecie. To przekłada się na kontrakty sponsorskie, ogromne zyski ze sprzedaży klubowych gadżetów i wpływy z meczów. O Los Angeles Lakers powstał nawet serial, wyprodukowany przez HBO.

4. FC Barcelona 4.76 mld $

Nieco większą wartość Realu Madryt ma jego największy rywal, FC Barcelona. Co prawda, obecnie “Duma Katalonii” ma spore problemy finansowe, ale nie wpływa to na samą wartość klubu jako marki. Kibice z całego świata kupują klubowe koszulki z nazwiskami najlepszych zawodników, odwiedzają klubowe muzeum czy też słynny stadion Camp Nou. Zyski z tego tytułu są ogromne, a reklama na koszulkach Barcelony jest najwyżej wyceniana spośród wszystkich piłkarskich drużyn na świecie.

3. New York Knicks 5.00 mld $

Drużyna New York Knicks nie jest w ostatnich latach czołowym zespołem NBA, co nie przeszkadza w byciu najbardziej wartościowym klubem w lidze. Wartość 5 miliardów dolarów plasuje ten zespół na podium w skali najwyżej wycenianych klubów sportowych na świecie. Właścicielem klubu jest The Madison Square Garden Company.

2. New York Yankees 5.25 mld $

“Jankesów” kojarzą wszyscy, nawet ludzie nie interesujący się sportem na co dzień. Ekipa New York Yankees to największy klub baseballowy w USA, który może poszczycić się ogromną wartością. Nie powinno to dziwić. O Yankees śpiewano piosenki, nagrywano filmy czy przedstawiano ich w wielu innych przekazach popkulturowych. To przekłada się na wartość marki.

1. Dallas Cowboys 5.70 mld $

Najbardziej wartościowym klubem na świecie jest Dallas Cowboys. Pięciokrotny triumfator ligi NFL jest wizytówką Teksasu, a mieszczący 80 000 widzów Cowboys Stadium regularnie wypełniany jest do ostatniego miejsca. Cała franczyza generuje ogromne dochody, a wartość klubu może wkrótce wynieść nawet 6 miliardów dolarów.

Uczestnictwo w nielegalnych grach hazardowych podlega odpowiedzialności karnej. Hazard związany jest z ryzykiem. Wskazany w artykule podmiot posiada zezwolenie Ministerstwa Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych: Star - Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000080269, NIP: 642-21-87-001, REGON: 273378209) - zezwolenie z dnia 21 lutego 2012 r. nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;

Materiał przygotowany przez Meczyki.pl