Odzież, kosmetyki, płyty – co najczęściej kupujemy przez internet?

2021 rok to wzrost liczby osób robiących zakupy przez internet – stanowili oni aż 77% wszystkich internautów[1]. Zamawianie produktów online uważane jest powszechnie za wygodne i nieskomplikowane, a do tego kupujący cenią sobie to, że dają większe możliwości wyboru niż sklepy tradycyjne[1]. Co e-konsumenci zamawiają najczęściej i ile płacą za zakupy w internecie?

Co kupujemy online? W internecie najczęściej kupowane są odzież, akcesoria i dodatki – zamawia je 72% e-konsumentów2. Co najmniej połowa kupujących decyduje się również na obuwie, kosmetyki i perfumy, książki płyty i filmy, a także sprzęt RTV i AGD2. Najmniejszą popularnością cieszą się natomiast artykuły dla kolekcjonerów, oprogramowanie komputerowe oraz bilety do kin i teatrów2. Na decyzje zakupowe wpływ mają zarówno płeć, jak i wiek. Kobiety częściej niż mężczyźni kupują online odzież, obuwie, kosmetyki, książki i płyty, produkty farmaceutyczne, artykuły dziecięce, meble i biżuterię3. Wśród panów większą popularnością cieszą się natomiast samochody, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, gry, a także ubezpieczenia i artykuły dla kolekcjonerów3. Największe zainteresowanie zakupami online dotyczy osób w wieku 25-49 lat4. To właśnie one częściej niż przedstawiciele pozostałych grup wiekowych kupują produkty z większości kategorii4. Najmłodsi chętniej niż starsi kupujący zamawiają biżuterię, gry komputerowe oraz bilety do kin i teatrów, zaś osoby po 50. roku życia częściej decydują się na produkty farmaceutyczne i spożywcze, a także ubezpieczenia4. Ile wydajemy i jak płacimy za zakupy przez internet? Kupujący w sieci najwięcej wydają na obuwie i odzież – kolejno 201 zł i 199 zł miesięcznie5. Nieco mniejsze kwoty przeznaczają na produkty spożywcze (188 zł), artykuły dziecięce i zabawki (149 zł), a także kosmetyki i perfumy (136 zł)5. W skali półrocza największe wydatki ponoszą natomiast na zakupy przez internet sprzętu RTV i AGD – 1232 zł5. Ile wydają starsi, a ile młodsi e-konsumenci? Osoby powyżej 50. roku życia największe kwoty przeznaczają na artykuły spożywcze (211 zł) i farmaceutyki (138 zł), zaś kupujący w wieku 25-34 lata najwięcej wydają na urządzenia mobilne – niemal 1300 zł w okresie 6 miesięcy6. Jeżeli chodzi o opłacanie zamawianych produktów, kupujący w Polsce najczęściej wybierają szybkie płatności (70% e-konsumentów)7. Cieszą się one większą popularnością niż płatności mobilne (48%) oraz tradycyjne przelewy (42%)7. Visa Mobile, czyli bezpieczne płatności i zakupy przez internet Duża popularność zakupów w internecie oraz szybkich płatności sprawia, że do dyspozycji e-konsumentów są różne metody opłacania produktów czy usług. Jedną z tych wprowadzanych na rynek, która pozwala płacić szybko i bezpiecznie, jest Visa Mobile. To rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba podawać danych karty i haseł w sklepie internetowym, a także pozwalające uniknąć konieczności wypełniania wielu pól formularza czy przeklikiwania się przez wyskakujące okna8. Jak to działa? Po uruchomieniu usługi w mobilnej aplikacji bankowej (lista banków, których klienci już teraz mogą korzystać z Visa Mobile, znajduje się na stronie https://www.visa.pl/plac-z-visa/polecane-technologie/visa-mobile.html) albo pobraniu Visa Mobile bezpośrednio na telefon (z dedykowanego systemowi sklepu z aplikacjami), wystarczy podczas płatności za zakupy online wybrać nazwę tego rozwiązania w sklepie internetowym, a następnie podać numer telefonu i zatwierdzić transakcję na swoim smartfonie. Dane karty wprowadza się tylko raz – na etapie konfigurowania aplikacji8. To metoda szybka, łatwa, a do tego bezpieczna, ponieważ każda transakcja jest zabezpieczana przez Visa8. Artykuł powstał przy współpracy z Visa.