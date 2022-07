Pod górę jak z górki – nowa seria rowerów elektrycznych od Canyon

Wraz z nadejściem lata następuje wyraźny wzrost liczby sportowców. Niektórzy stają się nimi od nowa co roku, innym udaje się wytrwać w formie nieprzerwanie do kolejnego sezonu. Tych pierwszych często pogrąża spadek motywacji po odkryciu, że ich kondycja w okresie najlepszych warunków pogodowych jest wciąż mocno zimowa. Może gdyby dostali dodatkowy zastrzyk energii w kluczowych momentach udałoby im się wytrwać w postanowieniu? Takim motywatorem może okazać się np... elektryczny silnik wbudowany w napęd roweru.

Ostatnią pozycją w serii są nowe rowery Pathlite:ON SUV. W świecie samochodów SUV to określenie na pojazd łączący w sobie cechy auta osobowego i terenowego. Są wyposażone we wszelkie udogodnienia godne rodzinnych samochodów, ułatwiające poruszanie się po mieście, z drugiej strony skonstruowane są w taki sposób, by poradzić sobie w warunkach terenowych. To samo dotyczy rowerowych SUV-ów. Mogą z powodzeniem służyć jako miejski środek transportu, zapewniając jednocześnie komfort i bezpieczeństwo w trakcie wypraw w góry czy do lasu.

Rzecz jasna e-bike'i – czyli rowery z elektrycznym napędem – nie mają wyręczać sportowców w ich wysiłkach. Umiejętne korzystanie z silnika może uczynić kolarski trening bardziej efektywnym lub być ułatwieniem dla osób, które do jazdy rowerem podchodzą bardziej rekreacyjnie. Od 2020 roku Canyon zajmuje mocną pozycję na rynku „elektryków”, a to za sprawą wciąż udoskonalanej serii Pathlite:ON, w której pojawiają się wielofunkcyjne jednoślady zarówno dla wymagających kolarzy jak i rodziców, chcących ulżyć sobie podczas rodzinnego wypadu do lasu z dużym załadunkiem.

Najnowsze pozycje w katalogu Canyon to Pathlite:ON SUV 7 i Pathlite:ON SUV 8. Podstawową różnicę zauważymy w napędzie. „Siódemka” wyposażona jest w klasyczny łańcuch i system przerzutek Shimano Deore XT. Do dyspozycji jest 12 biegów, co pozwala z łatwością pokonać każdy podjazd, jednocześnie dając możliwość wykorzystania pełni swoich sił i rozwijania dużych prędkości na płaskim terenie i podczas zjazdów. W wersji SUV 8 nie zobaczymy już łańcucha, a pasek Carbon Drive firmy Gates. Dla tych, którym nie mówi to absolutnie nic: napęd paskowy jest bezgłośny i czysty. Klasyczny łańcuch wymaga smarowania i czyszczenia (które wiąże się z używaniem chemii i ponownym smarowaniem) – pasek nie potrzebuje smaru, a czyścić go można zwykłą wodą. Napęd tego typu nie pozwala na zastosowanie klasycznych przerzutek z kilkoma rzędami zębatek – nie oznacza to, że Pathlite:ON SUV 8 nie ma możliwości zmiany biegów. W wersji z paskiem zastosowano system przerzutek Enviolo wbudowany w piastę, co znowu oznacza cichą pracę i schludny mechanizm, którego „brudne”, nasmarowane elementy schowane są w bezpiecznym miejscu. Obie wersje nowych SUV-ów Canyon są dostępne w dwóch wersjach kształtu ramy – klasycznej sportowej i, bliższej miejskim kształtom, „damce”.

Poza rozrywką i komfortem Canyon zadbał też o bezpieczeństwo. Jeśli łatwość pedałowania skusi Was do osiągania nieco większej prędkości niż zwykle, pod ręką pozostaje manetka hamulca tarczowego Magura MT30, zoptymalizowanego w taki sposób, by zapewnić wygodę hamowania niezależnie od rozmiaru dłoni. Odpowiednią widoczność zapewniają wbudowane w ramę światła Supernova – dzięki nim będziecie dobrze widoczni na drodze, a droga będzie dobrze widoczna dla Was. Do tego Pathlite:ON SUV 7 i 8 są kompatybilne z akcesoriami Canyon. Do dyspozycji macie sakwy i torby, które łatwo przytwierdza się do tylnego bagażnika – utrzyma do 25kg ładunku. Jeśli to wciąż za mało, wystarczy zaopatrzyć się w przyczepę Croozer, która sprawi, że Wasz rower momentalnie przejdzie do kategorii cargo. Należy pamiętać, że zbyt duże obciążenie nie powinno budzić obaw – dzięki elektrycznemu silnikowi, większy załadunek nie jest równoznaczny z większym wysiłkiem podczas pedałowania.

Rowery Pathlite:ON SUV 7 i 8 są dostępne na stronie Canyon. Niezależnie od tego czy potrzebujecie mocnego sprzętu do poruszania się po mieście, czy niezawodnego jednośladu na długie wyprawy – baterii nie powinno Wam zabraknąć. Na jednym ładowaniu można przejechać do 125 km, czyli dystans porównywalny do trasy z Warszawy do Radomia. Do pełnego naładowania zaczekacie ok. 6,5h, czyli prawdopodobnie krócej niż będzie trwał Wasz nocny odpoczynek po solidnej trasie. Baterię można ładować wpinając kabel bezpośrednio do roweru lub po odczepieniu jej od ramy. Wersja na sportowej ramie dostępna jest w rozmiarach od M do XL, a „damki” od S do XL.

Materiał przygotowany przez Canyon