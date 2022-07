Wycena nieruchomości w Warszawie: na jakie trendy panujące na rynku warto zwrócić uwagę?

Wycena domu czy mieszkania, to szybki sposób, by szybko poznać wartość lokalu, jakim dysponujemy. Może to odegrać kluczową rolę np. podczas analizowania zdolności kredytowej, gdy chcemy zabezpieczyć wartość poręczenia posesją, jaką dysponujemy. Na jakie kwestie trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Kto wycenia nieruchomości? Zgodnie z literą prawa, wyceny, które mają charakter prawnie wiążący, może wykonać profesjonalny rzeczoznawca, który uzyskał wpis do CRRM, czyli Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Ten zbiór ma charakter publiczny, więc każdy z nas może szybko sprawdzić, kto w naszej okolicy świadczy takie usługi. Nadrzędnym aktem prawnym, który reguluje zakres pracy rzeczoznawców, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie wyceny nieruchomości oraz sporządzenia operatu szacunkowego. Jak długo trwa wycena nieruchomości przez takiego eksperta? Nie można udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Sporo zależy od sytuacji prawnej lokalu, a także od samego rzeczoznawcy. W praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy będzie to proces czasochłonny. Pamiętajmy też o tym, że usługi eksperta są płatne. W niektórych sytuacjach cena może przekraczać nawet tysiąc złotych! Czy istnieją alternatywne metody wyceny nieruchomości? Tak. Co ważne, niektóre z nich są dostępne za darmo, a na dodatek bazują na niezwykle zaawansowanych algorytmach, dzięki czemu uzyskana kwota jest jak najbliższa tej rzeczywistej. Przykładem miejsca, które pozwala szybko wycenić nieruchomość w Warszawie jest SonarHome.pl. Aby z niego skorzystać, wystarczy tylko połączenie z internetem. Po wejściu na stronę użytkownik musi podać następujące dane: ulicę i numer budynku,

metraż,

liczbę pokoi,

piętro i łączną liczbę pięter w bloku,

rok budowy,

standard lokalu. Wycena mieszkania w Warszawie będzie o wiele bardziej precyzyjna, jeśli przy okazji podamy też informacje o: piwnicy lub komórce, która przynależy do posesji,

dostępności windy,

przypisanym miejscu postojowym,

Teraz wystarczy już tylko kliknąć przycisk „Otrzymaj wycenę”. Po chwili będziemy dokładnie wiedzieć, jaka jest wartość lokalu, jaki chcemy kupić lub sprzedać. Warto wiedzieć o tym, że e-wycena online ma charakter wstępny, a więc nie generuje ona obowiązku sprzedaży mieszkania, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać np. z usługi iBuying i sprzedać lokal do SonarHome. Jakie mieszkania są popularne w stolicy? Od kilku lat można zauważyć rosnącą popularność niewielkich, bo zbliżonych do 40-50 mkw posesji. W dużej mierze wynika to z rosnących cen za metr kwadratowy, które w większości dzielnic już rok temu przekroczyły 10 tysięcy złotych/m². W parze z dużą popularnością takich lokali idzie oczywiście słabnące zainteresowanie dużymi, większymi niż 80 mkw, mieszkaniami. Wyjątkiem, który pośrednio potwierdza tę regułę, jest Wilanów, jednak w dużej mierze wynika to ze specyfiki tej dzielnicy Warszawy. Czy w 2022 roku należy spodziewać się dużych zmian w strukturze stołecznego rynku nieruchomości? Niewiele na to wskazuje. Można raczej stwierdzić, że popularność niewielkich mieszkań umocni się za sprawą galopujących cen, kolejnych podwyżek oprocentowania kredytów hipotecznych, czy szybko rosnącej inflacji. Osoby, które będą chciały kupić własną nieruchomość w Warszawie, często będą musiały szukać kompromisów między ceną a metrażem. Jest też dość prawdopodobne, że — za sprawą deficytu lokalowego — taki trend utrzyma się na rynku jeszcze przez wiele lat. Materiał przygotowany przez SonarHome