Wakacyjna impreza? Tylko z planszówkami!

Ognisko na plaży? Wieczór na tarasie? Wyjazd ze znajomymi w góry? Wakacje jak żaden inny czas w roku obfitują w spotkania towarzyskie. A z tymi, jak wiadomo, doskonale łączą się nowoczesne gry planszowe!

Wszędzie tam, gdzie spotykają się nowo poznane osoby, które chcą się jakoś zintegrować lub starzy znajomi szukający ciekawego zajęcia, dobrze dobrana planszówka będzie na wagę złota. Pozwoli przełamać pierwsze lody, sprawi, że lepiej się poznacie i zapewni mnóstwo śmiechu. A wspomnienia ze wspólnej zabawy zostaną z Wami na zawsze. Poniżej znajdziesz 5 propozycji najlepszych gier imprezowych, które polecają się na wakacje. Time's Up! Party Jak wakacje, to impreza, a jak impreza to… kalambury! Mimo upływu lat wciąż pozostają jedną z najpopularniejszych zabaw towarzyskich i stanowią inspirację dla twórców gier skojarzeniowych. Co więcej, są naprawdę wartościową rozrywką – przekazując hasła innym ćwiczymy empatię, nieszablonowe myślenie, a czasem nawet pamięć! W grze Time's Up! Party nasze kalambury składają się z trzech rund. W pierwszej możemy omówić wylosowane hasło, w drugiej musimy użyć jednego słowa, a w trzeciej mamy do dyspozycji tylko gesty. W każdej rundzie korzystamy z tej samej puli haseł, musimy więc zapamiętywać najbardziej charakterystyczne skojarzenia.

Podaj dalej Nieco inną formą kalamburów są te, w których hasła przekazujemy za pomocą rysunków. A gdyby tak połączyć ten koncept z głuchym telefonem? Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, twórcy Podaj dalej! wpadli właśnie na taki pomysł i stworzyli w ten sposób kreatywną i ciekawą zabawę. Podczas rozgrywki każdy z graczy losuje hasło, które stara się narysować w specjalnym notesie. Następnie przekazuje obrazek sąsiadowi – jego zadaniem jest odgadnięcie hasła i zapisanie go. Kolejna osoba będzie musiała narysować to właśnie hasło. W ten sposób gra toczy się, póki notes nie wróci do właściciela. I choć w grze zasadniczo chodzi o to, żeby hasło dotarło do ostatniej osoby w niezmienionej formie, znacznie zabawniej jest, gdy po drodze możemy obserwować szereg zabawnych pomyłek. Właśnie dlatego im gorzej idzie nam rysowanie, tym lepiej (a na pewno śmieszniej)!

Tajniacy Gry imprezowe tak doskonale rozwijają nasze znajomości nie tylko przez wspólny śmiech. We wszystkich zabawach słownych mamy szansę zaobserwować, jakie skojarzenia mają nasi znajomi, a tym samym lepiej ich poznać. A zdobytą w ten sposób wiedzę można wykorzystać w kolejnych rozgrywkach! Na przykład w grze Tajniacy, w której uczestnicy wcielają się w jedną z dwóch ról, z których każda związana jest z innymi wyzwaniami. Kapitanowie drużyn przez cały czas widzą, które z rozłożonych na stole haseł należą do nich, a które do przeciwników. Ich zadaniem jest wymyślanie skojarzenia do zaprezentowanych słów w taki sposób, by połączyć ich możliwie jak najwięcej. Reszta grupy musi odgadnąć, co mógł mieć na myśli ich przedstawiciel. Łączenie losowych haseł skojarzeniami, które drużyna ma odgadnąć, to niezła gimnastyka umysłowa, zmuszająca do kreatywnego myślenia.

Top 10 Jeśli sądzisz, że kreatywność to Twoje drugie imię, a współpracę ze znajomymi masz w małym palcu, spróbuj swoich sił w Top 10 – grze towarzyskiej, w której będziecie wymyślali hasła jak najlepiej odzwierciedlające wylosowane miejsce w szeregu. W każdej z 5 rund jedna osoba będzie kapitanem-odgadującym, podczas gdy pozostali losują numery od 1 do 10. Następnie odczytywana jest zajawka – obszar, do jakiego mają się odnosić nasze skojarzenia (np. “dokończ życzenia świąteczne od najbardziej złośliwych do najlepszych”). Numery graczy wskazują, w którym miejscu między jednym a drugim kryterium ma znaleźć się ich odpowiedź. Każdy musi odpowiedzieć na zajawkę w sposób, który jego zdaniem odzwierciedla to miejsce. Kiedy każdy odpowie, kapitan będzie próbował ułożyć odpowiedzi w kolejności rosnącej. Każda pomyłka kosztuje drużynę żeton jednorożca, a gdy te się skończą – przegrywacie. Ale wystarczy, że pod koniec 5. rundy zostanie Wam choć jeden jednorożec, a możecie się cieszyć zwycięstwem.