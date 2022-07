HalfPrice – polowanie na skarby stacjonarnie i online

Polska marka w koncepcie off-price? Jedno słowo – HalfPrice. Należąca do grupy CCC sieć handlowa oferuje klientom swoich sklepów stacjonarnych w 7 krajach i sklepie online produkty wielkich marek nawet 80% taniej i zachęca do polowania na skarby.

Dynamiczny rozwój

HalfPrice zadebiutował na polskim rynku w maju ubiegłego roku jako odpowiedź na potrzeby konsumentów – szczególnie dostępu do markowych produktów w okazyjnych cenach. Sieć oferuje swoim klientom produkty, nazywane przez markę „skarbami”, od ponad 1000 dobrze znanych na całym świecie marek w cenach niższych od regularnych nawet o 80%.

Pierwsze sklepy HalfPrice powstały w centrach handlowych w pięciu polskich miastach: w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Tychach oraz Polkowicach, gdzie testowano nowy koncept i gdzie znajduje się siedziba firmy.

Po roku swojej działalności HalfPrice jest obecny nie tylko na rynku polskim, ale też austriackim, czeskim, chorwackim, węgierskim, słowackim i słoweńskim. Klienci mogą polować na skarby łącznie w blisko 70 sklepach stacjonarnych, a osoby mieszkające na terenie Polski również w sklepie online.

Off-price online

Platforma e-commerce sieci – HalfPrice.eu – powstała pod koniec 2021 roku. Sklep internetowy funkcjonuje na zasadzie klubu zakupowego, a możliwość zakupów mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.

Klienci mogą wybierać produkty spośród pojawiających się codziennie i ograniczonych czasowo ofert tematycznych, w ramach modelu flash sale, lub z rozbudowanej oferty stałej. W asortymencie online klienci znajdą przede wszystkim odzież i obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci; obuwie, odzież i akcesoria sportowe oraz bogatą ofertę z kategorii home and living.

Skarby od wielkich marek

HalfPrice to urzeczywistnienie idei treasure hunting. Sieć zachęca swoich klientów do polowania na okazje i poszukiwania modowych skarbów, czyli kupowania unikatowych, markowych produktów nawet 80% taniej.

Asortyment HalfPrice charakteryzuje przede wszystkim różnorodność. W ofercie znajdziemy markową odzież dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci, obuwie damskie, męskie oraz dziecięce, dodatki, odzież, obuwie i akcesoria sportowe, przybory kuchenne i łazienkowe, tekstylia i dekoracje do domu, akcesoria i dekoracje ogrodowe, kosmetyki, zabawki, elektronikę czy akcesoria dla pupili. Stacjonarnie kupimy też żywność i meble.

Coś wyjątkowego

Bogaty asortymenty nie oznacza jednak, że w każdym sklepie znajdziemy te same produkty. Oferta produktowa między sklepami stacjonarnymi oraz między sklepami stacjonarnymi a sklepem online może się różnić. Dlatego warto odwiedzać różne sklepy HalfPrice i codziennie sprawdzać nowe oferty online – w ten sposób dajemy sobie szansę na upolowanie różnorodnych skarbów.

HalfPrice to unikalne, oryginalne produkty, ponad 1000 wielkich marek – też designerskich i luksusowych – i atrakcyjne ceny, ale też zabawą modą. To zaproszenie do odnalezienia własnego stylu, wyrażania swojej osobowości i inspirowania innych.

Materiał przygotowany przez HalfPrice