Obecnie coraz więcej osób poszukuje korzystnego sposobu na zdobycie dodatkowego zastrzyku gotówki. Wiele z nich nie może jednak sięgnąć po kredyt bankowy, ponieważ posiada już inne zobowiązania. Na szczęście, jedną z możliwości jest zaciągnięcie pożyczki w firmie pozabankowej. Czy w tym przypadku sprawdzane są bazy dłużników? Wyjaśniamy!

Kredyty i pożyczki bez BIK – co warto wiedzieć o tych produktach finansowych?

Nigdy nie możemy być pewni tego, kiedy będziemy potrzebować pieniędzy. Nie każdy jednak ma możliwość skorzystania z pomocy znajomych czy członków rodziny, o oszczędnościach nawet nie wspominając. Dla takich osób bardzo często ostatnią deską ratunku są pożyczki pozabankowe, które nie wiążą się z tak wieloma formalnościami, jak tradycyjne kredytu. Przed wyborem konkretnego pożyczkodawcy warto jednak dokładnie zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują na rynku, a także warunkami poszczególnych ofert. W tym celu można wykorzystać możliwości, jakie dają internetowe porównywarki ofert, takie jak choćby Czerwona-Skarbonka.pl, gdzie w jednym miejscu zgromadzono najlepsze obowiązujące propozycje firm pozabankowych.

Jak wybrać pożyczkę przez Internet?

W pierwszej kolejności należy szczegółowo przeanalizować swoje potrzeby, wymagania, ale i możliwości finansowe. Każdą pożyczkę trzeba oczywiście zwrócić i to oczywiście w kwocie powiększonej o odsetki i dodatkowe umowne opłaty. Na rynku dostępnych jest tak wiele ofert, że z pewnością każdy znajdzie taką, która będzie korzystna w danych okolicznościach. Pod uwagę trzeba wziąć przede wszystkim maksymalną wysokość zobowiązania, okres spłaty, oprocentowanie (często dla nowych klientów jest 0%), jak i ogólne warunki umowy. Wiele osób zastanawia się, czy istnieją pożyczki bez BIK, a więc takie, przy których pożyczkodawca nie sprawdza wnioskodawcy w bazach dłużników. Jak się okazuje, zgodnie z prawem każda firma pożyczkowa ma obowiązek weryfikacji tożsamości klienta, w tym właśnie jego danych w BIK czy KRS. Większość z nich jednak podchodzi do tej kwestii bardzo liberalnie i zadłużenie wnioskodawcy nie zawsze odbiera mu szansę na kolejne wsparcie finansowe.

Pożyczki online bez BIK – najważniejsze informacje

Można więc śmiało stwierdzić, że pożyczki bez BIK czy też kredyt bez BIK są świetnym rozwiązaniem zarówno dla osób, które nie widnieją w tych rejestrach, jak i takich, których dane się w nich znajdują. Dzięki temu, jak firmy pozabankowe podchodzą do sprawdzania wnioskodawców w BIK, można zaoszczędzić sporo czasu, a zobowiązanie może zaciągnąć nawet osoba, która nie ma czystej historii kredytowej. Do każdego przypadku podchodzi się bowiem indywidualnie, uwzględniając wszelkie aspekty, które mogą wpłynąć na decyzję pożyczkodawcy. Mówiąc o pożyczkach, które mogą zaciągnąć nawet osoby zadłużone, chodzi w szczególności o chwilówki bez BIK, ale coraz częściej także pożyczki ratalne, które charakteryzują się o wiele wyższą kwotą i dłuższym okresem spłaty.

Jak zaciągnąć pożyczkę bez BIK?

Cała procedura zaciągania tego typu zobowiązania odbywa się online, bez konieczności wychodzenia z domu. Formalności są ograniczone do niezbędnego minimum, a wnioskodawca nie musi wysyłać żadnych zaświadczeń czy oświadczeń dotyczących np. wysokości zarobków itp. Wszystko to sprawia, że od przesłania wniosku, do otrzymania decyzji pożyczkowej mija bardzo często zaledwie kwadrans, a po podpisaniu umowy środki od razu są przelewane na wskazany przez pożyczkobiorcę rachunek bankowy. Największą zaletą pożyczek bez baz jest więc szybkość oraz elastyczność.

Szybka pożyczka – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Na rynku co rusz pojawiają się nowe atrakcyjne oferty dotyczące m.in. pożyczek bez BIK i wielu innych, dlatego warto być na bieżąco i w porę łapać okazję. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej zapisami, zwracając szczególną uwagę na RRSO, jak i wszelkie inne koszty związane ze zobowiązaniem. Kluczem do sukcesu jest świadome i odpowiedzialne pożyczanie, a więc tylko wtedy, jeśli mamy pewność, że będzie nas stać na spłatę należności. Pożyczki online to na tyle atrakcyjna opcja, że warto z niej skorzystać, ale zawsze trzeba to robić z głową.

Materiał przygotowany przez portal Czerwona Skarbonka