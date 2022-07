Turystyka wellbeing receptą na wyzwania pandemicznego świata

Pandemia COVID-19 i kryzysy dotykające Europę zmieniły podejście turystów do wypoczynku. W krajach bałtyckich za sprawą projektu Wellbeing Tourism in the South Baltic Region – Guidelines for good practices & Promotion: SB WELL coraz więcej osób docenia urlop w swojej bliskiej okolicy lub na łonie natury.

Barbara i Bartosz Idczak mówią, że żyją lawendą. Od ponad 11 lat uprawiają lawendę i ciągle szukają nowych ekologicznych rozwiązań, które można wprowadzić w ich rodzinnej agroturystyce w Przywidzu. Zdecydowali się na założenie swojego własnego biznesu po tym, jak zauważyli, że dojazdy do pracy do Gdańska zajmują im znacznie za dużo czasu i chcieliby mieć więcej czasu dla rodziny. „Zaczęło się od tego, że 12 lat temu doszliśmy do wniosku, że moglibyśmy zacząć uprawiać lawendę. Początki były trudne, ponieważ to jest dziedzina, w której ciągle uczymy się czegoś nowego. Dopiero za trzecim razem udało nam się z sukcesem założyć pole lawendy” dodaje Bartosz Idczak. Obecnie w Lawendowej Osadzie mieszczą się trzy Lawendowe Chaty dla gości, w których można odpocząć od zgiełku miasta i skupić swoją uwagę na naturze. Wiele produktów (m.in. syrop lawendowy, hydrolat lawendowy, herbaty) dostępnych w agroturystyce wytwarzanych jest na miejscu. Szwajcaria Kaszubska, gdzie mieści się agroturystyka, to unikatowa kraina jezior i lasów, gdzie nie znajdziemy tłumu turystów, korków o poranku ani zgiełku. „Staramy się zapewnić gościom swobodną przestrzeń do kontaktu z naturą i możliwość całkowitego oderwania się od pracy. Poza tym w nasz pokojach w naszej agroturystyce nie ma telewizorów, zapewniamy inne formy rozrywki – zabiegi w Lawendowym Wellness & SPA, gry planszowe i wiele innych” dodaje Barbara Idczak. Państwo Idczak przyznają, że udział w projekcie SB WELL był dla nich ważny, ponieważ utwierdził ich w przekonaniu, że taka turystyka w obecnych czasach jest bardzo pożądana. Od początku przywiązywali uwagę do zrównoważonego rozwoju, więc poznanie przedsiębiorców kierujących się podobną filozofią było dla nich inspirujące. Atlas Wellbeing Dzięki projektowi małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski, Danii, Niemiec, Litwy, Szwecji i Danii połączyły siły, aby wymieniać się doświadczeniem w prowadzeniu biznesu w duchu wellbeing. Turyści mogą skorzystać z internetowego „Atlasu Wellbeing”, który zawiera miejsca biorące udział w projekcie Wellbeing Tourism in the South Baltic Region – Guidelines for good practices & Promotion: SB WELL, aby zaplanować swoją wellbeingową wyprawę. „Bardzo zależało mi na pokazaniu bogactwa natury i możliwości różnych form wypoczynku w regionie południowego Morza Bałtyckiego, ponieważ często wyjeżdżamy daleko na wakacje i nie doceniamy swojej własnej okolicy, w której także można spędzić czas wolny” opowiada dr Lali Lindel, pomysłodawczyni projektu z Uniwersytetu Linneusza. „Istotą wypoczynku w duchu wellbeing jest osiągnięcie stanu harmonii nie tylko ze sobą, ale także z otoczeniem” dodaje. Dzięki projektowi wiele firm zdało sprawę, że nie tylko oni w regionie bałtyckim także stawiają na ekologię i kontakt z naturą. Tak było między innymi w przypadku Leny i Piotra z Tofvehult w Szwecji, którzy oferują wypoczynek w małych drewnianych domkach na wybrzeżu. „Uczestnictwo w projekcie pozwoliło nam wyraźniej spojrzeć na własną działalność, a także przybliżyło nam termin „wellbeing”. Dzięki temu wiedzieliśmy, do jakiego celu dążymy opracowując naszą strategię biznesową i marketingową. Czerpiemy inspirację od innych członków projektu. Mamy poczucie, że jesteśmy ważną częścią tej społeczności i że nasza działalność czyni świat lepszym” tłumaczy Piotr. Naturalne produkty Niezwykła moc bursztynu stała się inspiracją dla manufaktury Amber Dream Sopot, która tworzy naturalne poduszki, posiadające relaksacyjne i prozdrowotne właściwości. Wcześniej założyciele firmy – Piotr Grabowski i Katarzyna Nowińska spali na poduszkach zrobionych z łuski gryki, które wywarły pozytywny wpływ na jakość snu. Zainspirowani swoim pozytywnym doświadczeniem zdecydowali się zrobić coś dla swojego dziecka, co pomoże mu przespać całą noc. „Początek naszej działalności polegał na tym, że chcieliśmy zrobić dla córki antyalergiczną poduszkę, która ułatwiałaby jej zasypianie. W taki sposób powstała poduszka z wypełnieniem z nieoszlifowanych bursztynów oraz łuski gryki, która uniemożliwia rozwój bakterii, pleśni i grzybni, jest antyalergiczna, przepuszcza powietrze, wspomaga regulację temperatury ciała. Dzięki temu córka mogła spać spokojniej i dłużej” tłumaczy Piotr Grabowski. „Zależało nam na tym, żeby stworzyć uniwersalny produkt, który będzie zawierał w sobie bursztyn bałtycki, ponieważ od zawsze jestem z nim związana. Moi rodzice zajmowali się tworzeniem biżuterii z bursztynu. Chciałam stworzyć coś unikatowego, co będzie zawierało w sobie naturalny surowiec i ekologiczne materiały” mówi Katarzyna Nowińska. Sopocka manufaktura, tworząc kieruje się ideą less waste. Przywiązuje ogromną uwagę do troski o środowisko naturalne oraz do popularyzowania zrównoważonego rozwoju. Firma z Trójmiasta oferuje nie tylko duże poduszki z łuską gryki, lecz również poduszki wypełnione siemieniem lnianym, bursztynem bałtyckim i lawendą, które można kłaść na oczy. W taki sposób można się wyciszyć i odciąć od otaczających nas bodźców.

Podobne podejście do naturalnych produktów reprezentują Daiva i Donatas Abručiai, którzy w środku lasu na północy Litwy mają swoją miodową zagrodę. Od maja do września odbywają się tu degustacje naturalnego miodu i warsztaty edukacyjne. Turyści mogą również skorzystać z apiterapii, która polega na korzystaniu z mocy wibracji uli, w których znajdują się pszczoły. Daiva Abručiai podkreśla, że w turystyce wellbeing równie ważne są ochrona środowiska, turyści, osoby świadczące usługi w branży turystycznej. „Na przykład kwitnące łąki nie tylko cieszą oko turysty, dostarczają mu również herbaty lub miodu, ale także zwiększają bioróżnorodność. Bardzo interesująca była wizyta studyjna w Szwecji, podczas której odwiedziliśmy pasjonatów takiej turystyki. Nie pomyślałabym, że zwykły spacer po lesie może stać się wspaniałą medytacją, a gotowanie z lokalnych produktów na świeżym powietrzu – niezapomnianym obiadem” tłumaczy Daiva.

Relaks na ciężkie czasy W Five Senses Float SPA w Gdańsku można skorzystać z nietypowych metod relaksu z użyciem naturalnych, wegańskich kosmetyków oraz spróbować floatingu. Dzięki unoszeniu się na wodzie w basenie z wodą ze specjalistyczną solą (EPSOM) przywracamy do równowagi nie tylko dobrostan fizyczny jak i psychiczny. „Mamy za sobą już 10 tysięcy sesji floatingu, podczas których klienci odcinają się od zewnętrznych bodźców i skupiają się na odczuwaniu głębokiego relaksu” tłumaczy Karol z Five Senses. „Po lockdownach obserwujemy dużą potrzebę odpoczynku od pracy zdalnej i siedzenia w domu. Coraz więcej osób korzysta regularnie z sesji floatingu” dodaje.