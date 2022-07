Nieprzewidziane wydatki lubią pojawiać się w najbardziej nieodpowiednich momentach. Najczęściej wtedy, gdy na naszym koncie nie ma żadnych oszczędności. Uratować nas może jednak w takiej sytuacji posiadanie karty kredytowej. Dzięki niej nie będziemy musieli korzystać z pożyczek, bo dodatkowe pieniądze zawsze będą pod ręką. Ważne jednak, aby używać jej z głową. Sprawdźmy, jak mądrze korzystać z karty kredytowej.

Jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa to nic innego, jak narzędzie, które umożliwia korzystanie z limitu kredytowego. Z tym że jest on dostępny nie w formie jednorazowej pożyczki bankowej, a w formie karty. A to oznacza, że aby skorzystać z dodatkowych środków, nie trzeba składać żadnych wniosków — wystarczy sięgnąć do kieszeni. Płacąc kartą kredytową, nie wykorzystujemy środków z rachunku osobistego. Pieniądze pobierane są bowiem z rachunku kredytowego karty, który reguluje się w ustalonych terminach spłaty — zazwyczaj jest to raz w miesiącu.

Przy zawieraniu umowy z bankiem, ustalany jest limit kredytowy na karcie, czyli maksymalna kwota, jaką można pożyczyć w danym okresie kredytowania. Jest on ustalany przez pożyczkodawcę na podstawie naszych comiesięcznych dochodów oraz historii kredytowej. Czy to oznacza, że jeśli zaciągniemy na karcie całą tę kwotę, to na dany okres rozliczeniowy zostaje ona już zablokowana? Nie. Natomiast każde użycie karty kredytowej ponad limitem obciążone jest bardzo wysokimi kosztami. Najlepiej więc mieścić się w swoim limicie.

A jak korzystać z karty kredytowej? Właściwie używanie jej w praktyce niczym nie różni się od tego, w jaki sposób korzystamy z karty debetowej. Z łatwością zapłacimy nią za zakupy stacjonarne. Najczęściej przy tego typu transakcjach niezbędne jest użycie kodu PIN. Bez problemu możemy użyć jej także, płacąc za zakupy online.

Spłata karty kredytowej

Tak, jak już wiemy, karta kredytowa pobiera środki z konta kredytowego. Warto jednak zaznaczyć, że wcześniej nie musimy na takie konto wpłacać żadnych pieniędzy, ponieważ w trakcie korzystania z karty, środki po prostu się naliczają. Można więc powiedzieć, że na rachunku widnieje kwota ''na minusie''. I jak łatwo się domyślić, należy spłacić ją w odpowiednim terminie, tym samym ''zerując'' nasz stan konta.

Okres spłaty w większości baków wynosi od 40 do 60 dni. Jest to tzw. okres bezodsetkowy, czyli taki, w którym nie musimy ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Warto zaznaczyć, że dzieli się on na dwie części, czyli na okres rozliczeniowy, w którym możemy korzystać z limitu, oraz okres spłaty, gdy musimy uregulować należność.

Jak korzystać z karty kredytowej, by nie płacić odsetek?

Posiadanie karty kredytowej nie generuje dużych kosztów. Mogą się one różnić w zależności od banku, czy też konkretnej oferty. Jednak zwykle cena jest naprawdę niewielka. Najwyższym kosztem związanym z użytkowaniem karty kredytowej są odsetki. Warto więc zadać sobie pytanie, jak korzystać z karty kredytowej by nie płacić odsetek? Podstawa to oczywiście spłacanie kart w terminie. To jednak nie wszystko, co musimy wiedzieć.

Najważniejszą zasadą, która pozwoli nam uniknąć dodatkowych kosztów, jest płacenie kartą jedynie za zakupy online lub bezpośrednio w sklepie. Każda bezpośrednia wypłata gotówki wiąże się z wysokimi prowizjami. Dlatego też lepiej w takiej sytuacji wypłacić pieniądze swojego konta osobistego.

Jeśli chcemy uniknąć odsetek, musimy także zapamiętać, że gdy na karcie kredytowej osiągnięty zostanie limit, nie powinniśmy jej już używać. Po jego przekroczeniu prowizje są bowiem naprawdę bardzo wysokie.

Jak mądrze korzystać z karty kredytowej?

Karty kredytowe to wspaniałe narzędzia, dzięki którym możemy korzystać bez problemu z dodatkowej gotówki. Jest to jednak system, który sprawdza się jedynie wtedy, gdy sprawnie zatacza koło, czyli: pożyczamy - oddajemy - pożyczamy. W przeciwnym razie takie narzędzie może stać się ogromnym obciążeniem. Nieumiejętne zarządzanie możliwością płacenia kartą kredytową może doprowadzić bowiem do zadłużenia. Dlatego też bardzo ważne jest, by używać jej odpowiedzialnie. Dzięki temu zyskamy dostęp do dodatkowych środków bez żadnych obciążeń.

Jak mądrze korzystać z karty kredytowej? Najważniejsza zasada to terminowe jej spłacanie. To podstawa. Decydując się na kartę kredytową, musimy zadać sobie pytanie, czy nasz budżet pozwoli nam na to, by móc regulować należność w terminie. Jeśli tak, to jest to dla nas zielone światło.

Kolejna ważna sprawa, to spłata całego zadłużenia każdego miesiąca. Korzystając z karty, z pewnością zdarzy się, że w niektórych miesiącach zadłużenie będzie wyższe, a w niektórych niższe. Jednak nawet jeśli będzie ono sięgać limitu, to zawsze starajmy się spłacić kartę kredytową w całości. Dzięki temu nie będą nas męczyć żadne zaległości.

Pamiętajmy też, by korzystając z karty kredytowej dbać o nasze bezpieczeństwo. Musimy na to uważać, szczególnie gdy robimy zakupy online. Przede wszystkim, nie podawajmy danych karty na podejrzanych stronach.

Materiał przygotowany przez Citibank