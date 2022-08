Medyczna marihuana a choroba Parkinsona – co warto wiedzieć?

Choroba Parkinsona to dokuczliwe schorzenie, w przypadku którego tradycyjna medycyna nie zawsze jest w stanie sprostać potrzebom pacjentów. Ci niejednokrotnie, walcząc ze swoimi dolegliwościami, decydują się na terapie alternatywne, a ich przykładem jest medyczna marihuana. Co warto wiedzieć o leczeniu choroby Parkinsona medyczną marihuaną?

Medyczna marihuana a choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona niewątpliwie należy do ciężkich schorzeń, a co gorsze – nie zawsze tradycyjna farmakologia staje tu na wysokości zadania. Medyczna marihuana w terapii choroby Parkinsona może być wykorzystana u tych pacjentów, w przypadku których zawiodły inne sposoby leczenia. Każdorazowo jednak o leczeniu choroby Parkinsona (czy też innego schorzenia) decydować powinien indywidualnie lekarz. Wpływ aktywnych składników suszu konopnego na organizm człowieka jest szeroki i może nie ograniczać się jedynie do objawów choroby Parkinsona.

Wdrożenie leczenia choroby Parkinsona przy pomocy medycznej marihuany możliwe jest u tych pacjentów, którzy nie mają przeciwwskazań do terapii, a tradycyjne leczenie u nich zawiodło. Zamiast szukać pomocy w tej kwestii na własną rękę, celując w niepewnej jakości oleje CBD, czy też produkty z czarnego rynku, warto zaufać specjalistom. Jeśli lekarz zdecyduje, że pacjent kwalifikuje się do leczenia, ustali również odpowiedni schemat terapii, dbając, by przepisane dawki były nie tylko skuteczne, ale też bezpieczne.

Czy medyczna marihuana jest legalna w Polsce?

Jest wiele zastosowań, gdzie sprawdzić może się medyczna marihuana, a choroba Parkinsona jest tylko jednym z nich, dlatego w Polsce została ona zalegalizowana do celów leczniczych. Opisywane w literaturze medycznej są zależności takie jak medyczna marihuana a łuszczyca czy leczenie depresji medyczną marihuaną, ponadto medyczna marihuana często jest stosowana na różnego pochodzenia bóle. By jednak móc legalnie kupić ją w Polsce, należy mieć wystawioną przez lekarza receptę, a wcześniej przejść kwalifikację do terapii konopnej. E-receptę wystawić mogą lekarze z uprawnieniami do wypisywania recept RPW, w tym także online po konsultacjach zdalnych, chociażby w Centrum Marihuany.

Wprowadzenie konsultacji zdalnych z możliwością otrzymania recepty daje szansę na leczenie także tym pacjentom, których mobilność jest ograniczona i nie mają możliwości dojazdu do specjalistów przyjmujących w dużych miastach. Korzystając jednak z konsultacji zdalnych z lekarzem, należy wiedzieć, że przed otrzymaniem e-recepty na susz konopny należy przejść kwalifikację do leczenia konopiami. Jeśli lekarz nie uzna, że przypadek pacjenta kwalifikuje się do terapii (np. pacjent ma przeciwwskazania do terapii konopnej), e-recepty pacjent nie będzie mógł otrzymać.

Efekty leczenia marihuaną medyczną choroby Parkinsona

Medyczna marihuana może być pomocna przy chorobie Parkinsona m.in. w związku z neuroprotekcyjnym potencjałem kannabinoidów. Takie właściwości substancji czynnych medycznej marihuany mogłyby spowolnić postępowanie schorzenia. Ponadto THC i CBD mają właściwości antyoksydacyjne – chronią neurony przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Dodatkowo konopie mogą redukować towarzyszące chorobie drżenia, korzystnie wpływać na nastrój i jakość snu oraz redukować dolegliwości bólowe, czy też nudności.

Badania dotyczące wpływu konopi na objawy choroby Parkinsona prowadzone są od lat, a niektórzy naukowcy widzą tu duży potencjał leczniczy. Ciężko mówić jednak o wiarygodnych wnioskach, ponieważ ilość dostępnych danych na ten temat jest wciąż zbyt ograniczona.

Materiał przygotowany przez EMED CLINIC