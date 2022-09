Czy pierścionek zaręczynowy musi mieć w sobie brylant? Sprawdź nasze propozycje!

Pierścionek zaręczynowy z brylantem to nie tylko symbol miłości, ale także wyznacznik luksusu. Jawi się w snach niejednej kobiety oraz jej partnera. Ten ponadczasowy model zyskał miłośników na całym świecie dzięki imponującej odporności na uszkodzenia oraz zachwycającym pięknie. Jednak czy będzie spełnieniem marzeń każdej osoby? Warto to sprawdzić.

Czym jest brylant?

Zakup symbolu miłości to niezwykle ważny moment, dlatego przed wizytą u jubilera warto zrobić research. Klasyczne pierścionki zaręczynowe ukoronowane brylantami są obiektem pożądania wielu osób, jednak jedynie nieliczni znają dokładne znaczenie słowa “brylant”. Co zatem kryje się za tym terminem? Aby udzielić odpowiedzi, uprzednio należy pochylić się nad diamentem. Otóż najtwardszy z minerałów w naturalnej postaci nie przybiera kształtów, które podziwiamy w biżuterii. Dopiero mistrzowie jubilerstwa przeradzają kamienie w klejnoty o pięknych formach. Właśnie tak powstaje brylant. Jest to nic innego jak diament o szczególnym szlifie, nazywanym brylantowym. Tak obrobiony kamień w niesamowity sposób odbija światło, tworząc tym samym cudowne efekty optyczne. Właśnie dlatego jest niezwykle kosztowny. Warto zatem zapamiętać, iż każdy brylant jest diamentem, ale nie każdy diament jest brylantem. Wszystko zależy od nadanego kształtu.

Pierścionek zaręczynowy z kamieniem szlachetnym – czy to musi być brylant?

Chociaż brylanty to cudowne klejnoty, nie są obowiązkowym elementem symboli miłości. Przecież każda z pań ma inny gust. Rynek obfituje w propozycje równie pięknych i wartych uwagi kamieni szlachetnych. Niezwykle kuszącą opcją może być, chociażby pierścionek zaręczynowy ze szmaragdem. Charakteryzuje się on doskonałą trwałością, która zapewnia ukochanej biżuterii długowieczność. Ponadto jego głęboka zielona barwa pozwoli twojej ukochanej na wyróżnienie się. Zazwyczaj wizytówkę narzeczonej koronują bezbarwne kamienie, odejście od tego schematu może być strzałem w dziesiątkę! Wśród najpiękniejszych klejnotów znajdziemy także rubin, topaz, szafir, morganit oraz ametyst. Każdy z nich ma do zaoferowania coś zupełnie innego. Pamiętaj jednak, że głównym kryterium, które powinieneś stosować podczas wyboru korony symbolu miłości, są oczywiście preferencje ukochanej – w końcu doskonały pierścionek zaręczynowy to ten, który powstał w jej marzeniach.

O czym pamiętać przy zakupie pierścionka zaręczynowego?

Poszukiwanie najpiękniejszego pierścionka zaręczynowego to nie lada wyzwanie. Aby uczynić je nieco łatwiejszym, należy kierować się prostymi zasadami. Przede wszystkim dokonaj zakupu u sprawdzonego źródła. Dzięki temu zyskasz gwarancję, że zakupiona biżuteria została wykonana z materiałów najwyższej jakości. Po drugie, ustal swój budżet przed wizytą w sklepie jubilerskim. Oglądanie symboli miłości, których i tak nie kupisz, mija się z celem. Warto zawęzić pole wyboru, aby zaoszczędzić znaczną ilość czasu. Świetnym pomysłem będzie także ustalenie, jakiego stylu biżuterii poszukujesz. Jeśli twoja ukochana gustuje w skromnych pierścionkach zaręczynowych, skup się jedynie na nich. Zagłębiając się w pozostałe modele, jedynie namieszasz sobie w głowie. Podczas konsultacji z profesjonalistą zapytaj o ewentualną korektę rozmiaru. Z biegiem lat obwód palca się zmienia, dlatego warto być gotowym na wszystko. Pamiętaj także o umieszczeniu grawerunku. Miłosna wiadomość ukryta w tak znaczącej biżuterii, z pewnością wzruszy przyszłą narzeczoną. A czy istnieje coś piękniejszego niż łzy szczęścia?

Materiał przygotowany przez Savicki.pl