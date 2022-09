Jak ograniczyć czas spędzany przez dziecko przed ekranami?

Dzieci codziennie przez kilka godzin bawią się i uczą pod okiem wykwalifikowanych opiekunów. Spora część zapracowanych rodziców staje jednak przed dylematem, jak ciekawie spędzić z nimi czas po powrocie do domu? W tym artykule proponujemy kilka aktywności dla przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych, które odciągną je od ekranów urządzeń elektronicznych.

Innym sposobem na rozwijanie plastycznych talentów, jest kolorowanie gotowych arkuszy, czyli popularnych kolorowanek. W każdym większym markecie znajdziesz wiele przystępnych cenowo książeczek do kolorowania, o różnym poziomie trudności. A jeśli posiadasz w domu drukarkę z czarnym tuszem, to możesz wydrukować ciekawe kolorowanki za darmo, na takich stronach jak E-kolorowanki.eu czy Topcoloringpages.net

Może to być np. próba narysowania na kartce przedmiotu, który macie w domu. Oczywiście poziom trudności zadania powinien być dostosowany do umiejętności dziecka, tak aby zabawa była przyjemna, a nie frustrująca. Jeżeli początkowo wybrany obiekt okaże się zbyt trudny, to zawsze można go podmienić na inny.

Większość dzieci bardzo chętnie spędza czas wykonując prace plastyczne. Zorganizowanie domowego kącika dla małego artysty jest stosunkowo proste, a potrafi aktywnie zająć dziecko przez długie godziny. Jest to też sposób, na odkrywanie i rozwijanie jego artystycznych talentów. Dobrym pomysłem jest wspólne ustalenie scenariusza takiej zabawy.

W każdym większym mieście znajdziemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w różnym wieku. W większości są to jednak zajęcia prowadzone przez podmioty prywatne, zatem naturalnie jest to związane z koniecznością poniesienia mniejszych lub większych wydatków. Poniżej podsuwamy Ci jednak kilka pomysłów na aktywności, które nie nadwyrężą stanu Twojego portfela.

Konkursy z nagrodami

Domową aktywnością, która zwykle mocno angażuje dzieci w każdym wieku, jest udział w konkursach z nagrodami. Bardzo wiele instytucji, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, organizuje konkursy z nagrodami do zdobycia. Czasem są to drobne upominki, a czasem nagrody bardzo wartościowe, jak np. nowoczesny sprzęt elektroniczny czy rower górski.

Zanim jednak rzucicie się w wir wygrywania, zdaniem rodzica jest wybranie konkursów, które będą stosowne do umiejętności oraz zainteresowań dziecka. Niektóre maluchy uwielbiają konkursy plastyczne, a inne preferują literackie itd.

Warto, więc poświęcić czas na wstępną selekcję, abyście mieli wspólnie jak najwięcej frajdy z udziału w takiej zabawie.

Sport

Sport to zdrowie - w przeciwieństwie do nadmiernego przesiadywania przed telewizorem i ciągłego grania w gry. Wiele placówek oświatowych organizuje nieodpłatne aktywności sportowe, w ramach zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań. Dużo bogatsza jest jednak oferta podmiotów prywatnych. Do popularnych zajęć sportowych należą np.: pływanie, piłka nożna, judo, karate, gimnastyka artystyczna, tenis, taniec itd.

Udział w zajęciach sportowych nie powinien być jednak dla dziecka przykrym przymusem. Warto obserwować nie tylko rozwój fizyczny, ale w pierwszej kolejności, emocje z jakimi dziecko wraca do domu. Jeśli dana dyscyplina nie sprawia mu radości, to pomyślcie nad zmianą.

Planszówki

Gry planszowe w ostatnich latach przechodzą prawdziwy renesans popularności. Wspólnie rozegrane partie integrują członków gry, a także wspierają rozwój rozmaitych zdolności u dziecka. Wśród przykładów można wymienić:

- rozwój logicznego myślenia i przewidywania (np. szachy)

- poszerzenie zasobu słownictwa (np. Scrabble)

- nauka gospodarowania ograniczonymi zasobami (np. Monopol)

- polepszenie spostrzegawczość (np. puzzle)

W dzisiejszych czasach, wybór gier planszowych jest ogromny. Możemy przebierać w grach nowych, ale także używanych, które często przechodzą z rak do rąk. Przed zakupem konkretnej pozycji, można też zapoznać się z internetowymi recenzjami innych użytkowników. Zwiększy to prawdopodobieństwo, że z zakupu będziemy bardziej zadowoleni.

Pomoc w kuchni

Rozwijanie zainteresowań dzieci, może także mieć miejsce w kuchni. I to nie tylko podczas pałaszowania babcinych wypieków. Wielu rodziców bywa zaskoczonych, obserwując, jak chętnie ich pociechy chcą pomagać w przygotowywaniu potraw. Możliwość stworzenia posiłku dla siebie i innych, jest dla maluchów ekscytującym wyzwaniem.

Na początek, warto przedyskutować z dzieckiem, jaką potrawę lub potrawy chcielibyście wspólnie przygotować. Mogą to być zarówno dania wymagające skrupulatnego podążania za przepisem (np. pieczenie ciasteczek), jak i takie, przy których można dać upust swojej kreatywności (np. wielopiętrowe kanapki).

Wcielenie się w rolę małego kucharza to wyśmienita zabawa. Zawsze pamiętaj jednak, aby zapewnić dziecku bezpieczne miejsce do tego typu aktywności. Usuń z zasięgu jego dłoni ostre i ciężkie przedmioty. Pilnuj także, żeby dziecko nie podchodziło do włączonej kuchenki oraz piekarnika.