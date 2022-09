Lech Poznań w europejskich pucharach w sezonie 2022/2023

Lech Poznań po kilku sezonach nieobecności ponownie zagra w europejskich pucharach. Jak wyglądała droga “Kolejorza” do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy? Z jakimi rywalami przyjdzie im się zmierzyć? Jak wyglądają składy pozostałych grup LKE? Tego wszystkiego dowiesz się z niniejszego artykułu. Miłej lektury!

Droga Lecha Poznań do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy

Lech Poznań swoją przygodę w europejskich pucharach rozpoczął od I rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Przeciwnikiem “Kolejorza” w tej fazie rozgrywek był Karabach Agdam. Pierwszy mecz został rozegrany w stolicy Wielkopolski i zakończył się zwycięstwem Lecha 1-0. Rewanż w Azerbejdżanie rozwiał jednak wszelkie wątpliwości - przegrana 1-5 sprawiła, że ekipie z Poznania pozostała walka o Ligę Konferencji Europy.

W II rundzie eliminacji do tych rozgrywek Lech trafił na Dinamo Batumi. Przy ulicy Bułgarskiej padł wynik 5-0, natomiast rewanżowe spotkanie zakończyło się remisem 1-1. W kolejnych rundach nie było już jednak tak łatwo.

Kolejnym rywalem “Kolejorza” był Vikingur Reykjavik. Pierwszy mecz odbył się na Islandii i niespodziewanie 1-0 wygrali go gospodarze. Tydzień później Lech odrobił co prawda straty, jednak awans do dalszej rundy zagwarantował sobie dopiero w dogrywce.

W ostatniej rundzie eliminacji Poznaniacy zmierzyli się z Dudelange. Pierwszy mecz rozegrali na własnym stadionie i wygrali 2-0. Rozegrany w Luksemburgu rewanż zakończył się remisem 1-1, w wyniku czego podopieczni Johna van den Broma uzyskali awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Kiedy i z kim Lech Poznań zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy?

Losowanie grup Ligi Konferencji Europy w sezonie 2022/2023 odbyło się 26 sierpnia w Stambule. Zanim do niego przystąpiono, drużyny zostały podzielone według współczynników UEFA, wynikających z punktów zdobytych w europejskich pucharach w ciągu ostatnich 5 lat. Lech znalazł się w czwartym koszyku wraz z takimi drużynami, jak: Dnipro, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Piunik Erywań, RFS Ryga, Ballkani.

W wyniku losowania “Kolejorz” trafił do grupy C. Jego rywalami będą:

Villarreal

Hapoel Beer Szewa

Austria Wiedeń

Faza grupowa LKE rozpocznie się 6 września i potrwa do 2 listopada. Każda drużyna rozegra w tym czasie po pięć spotkań. Do dalszej fazy rozgrywek awansują zwycięzcy poszczególnych grup, a ekipy z drugich miejsc rozegrają baraże z klubami, które zakończą rozgrywki Ligi Europy na trzecich pozycjach.

Gdzie będzie można oglądać mecze Lecha Poznań w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy?

Skład pozostałych grup Ligi Konferencji Europy

Pozostałe grupy Ligi Konferencji Europy przedstawiają się następująco:

Grupa A: Istanbul Basaksehir, Fiorentina, Hearts, RFS Ryga

Grupa B: West Ham United, FCSB Bukareszt, Anderlecht, Silkeborg

Grupa D: FK Partizan, FC Koeln, Nicea, FC Slovacko

Grupa E: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, FC Vaduz, Dnipro-1

Grupa F: KAA Gent, Molde FK, Shamrock Rovers, Djurgardens

Grupa G: Slavia Praga, CFR Cluj, Sivasspor, Ballkani

Grupa H: FC Basel, Slovan Bratysława, Żalgiris Wilno, FC Piunik

Finał Ligi Konferencji Europy odbędzie się 10 czerwca 2023 roku na stadionie w Stuttgarcie.

