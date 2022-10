Zdjęcia na każdą ścianę

Dzisiaj, z komórką w kieszeni, każdy jest fotografem, ale czy każdy z nas ma szansę zamienić mieszkanie w galerię ulubionych zdjęć? Według Epsona dziś już jest to możliwe, dzięki nowym drukarkom fotograficznym EcoTank.

„Dziś już jest to możliwe” to słowa kluczowe. Drukarki fotograficzne, zdolne drukować zdjęcia o wysokiej jakości obrazu, są dostępne w sprzedaży od dawna, ale korzystali z nich dotąd głównie zawodowi fotografowie i zdeklarowani pasjonaci fotografii. Były to urządzenia elitarne, przede wszystkim z powodu kosztów. Ceny dobrych drukarek, a zwłaszcza atramentów do nich, skutecznie studziły entuzjazm większości potencjalnych użytkowników. W dodatku nie każda drukarka była w stanie pokrywać tuszem papier o wielkim formacie, a przecież zdjęcie na ścianie, w przeciwieństwie do fotografii robionych z myślą o albumach, wymaga słusznego rozmiaru.

Epson, tworząc serię drukarek fotograficznych EcoTank, zastosował tę samą strategię, dzięki której podbił przebojem rynek tradycyjnych drukarek atramentowych – drastycznie zmniejszył koszty eksploatacji. Pamiętacie te absurdalne czasy, gdy po opróżnieniu kartridży z barwnikiem niejednokrotnie bardziej opłacało się kupić nową drukarkę w promocji niż nowy zestaw horrendalnie drogich pojemników z tuszem, które w dodatku nie wystarczały na długo? Epson zmienił reguły gry, wprowadzając drukarki z naprawdę dużymi pojemnikami na atrament, który w dodatku można było uzupełniać za rozsądną cenę. Ta sama zaleta wyróżnia serię drukarek fotograficznych EcoTank. Jeden zestaw butelek z atramentem (przy czym pierwszy dostajemy gratis kupując urządzenie) wystarcza na wydrukowanie do 2300 zdjęć 10x15 cm w wysokiej jakości, co oznacza, jak deklaruje Epson, najniższy na rynku koszt druku.