Guarana – właściwości i działanie – porady Zielares

Guarana to roślina rosnąca na terenach Ameryki Południowej wykazująca właściwości pobudzające, stymulujące i poprawiające zdolność koncentracji. Zawiera wiele składników o udowodnionym działaniu prozdrowotnym, które znane i wykorzystywane było przez mieszkańców Amazonii już kilkaset lat temu. Czym wyróżnia się guarana, jakie jest jej działanie i zastosowanie?

Partner artykułu: Portal Zielares.pl - merytorycznie o witaminach, ziołach i suplementacji

Guarana – co to jest?

Guarana (Paullinia cupana) to tropikalna roślina pnąca rosnąca na terenie Brazylii i Wenezuelii wywodząca się z rodziny mydleńcowatych. Wyróżnia się drobnymi, białymi kwiatami tworzącymi groniaste kwiatostany i dużymi liśćmi. Bogactwo składników aktywnych znajduje się w nasionach ukrytych w charakterystycznych dla guarany czerwonych owocach.

Nasiona posiadają gorzki i lekko kwaśny smak. Sproszkowane i wymieszane z wodą tworzą odżywczy i pobudzający napój zwany eliksirem długowieczności przez rdzennych mieszkańców Niziny Amazonki.

Guarana – jaki ma skład?

Nasiona guarany wypełnione są prozdrowotnymi i pobudzającymi związkami. Zawierają także mnóstwo silnych antyoksydantów o właściwościach zbliżonych do tych, jakie zawiera zielona herbata. W składzie można znaleźć metyloksantyny, takie jak kofeina (guaraniana), teobromina i teofilina, a także taniny, saponiny, cholinę, polisacharydy, skrobię i tłuszcze. Guarana to także doskonałe źródło flawonoidów odpowiedzialnych za smak i zapach owoców, wykazujących właściwości antyoksydacyjne.

Guarana – właściwości i zastosowanie

Nasiona guarany to naturalne źródło kofeiny, dlatego bardzo często znajdziemy je w składzie wielu popularnych “energetyków”. Jednak pobudzające działanie to nie wszystko, co ma do zaoferowania ta niezwykła roślina. Jej prozdrowotne działanie, sprawia, że od wielu lat stosowana jest w medycynie naturalnej. Oto najważniejsze właściwości guarany:

Redukuje zmęczenie i poprawia koncentrację

Duża zawartość kofeiny sprawia, że guarana to jeden z najsilniejszych naturalnych stymulantów. Skutecznie obniża poziom zmęczenia fizycznego i umysłowego oraz poprawia zdolność koncentracji.

Wspomaga serce i układ krążenia

Zawarte w guaranie silne przeciwutleniacze, takie jak kofeina i katechiny znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób serca i układu krwionośnego. Zapobiegają tworzeniu się skrzepów i usprawniają przepływ krwi. Pozytywnie wpływają na profil lipidowy, obniżając poziom “złego” cholesterolu LDL, który jest jedną z przyczyn chorób wieńcowych i miażdżycy.

Poprawia pracę układu trawiennego

Guarana wykazuje skuteczność w łagodzeniu objawów związanych z niestrawnością. Doskonale pobudza perystaltykę jelit, zapobiegając zaparciom. Co ciekawe niska dawka guarany skutecznie hamuje biegunkę poprzez zmniejszenie wydzielania wody w jelitach.

Poprawia kondycję skóry

Kosmetyki na bazie guarany i glicerolu znacząco poprawiają kondycję skóry. Pobudzają produkcję kolagenu i elastyny, w efekcie cera staje się bardziej jędrna i sprężysta. Skutecznie redukują drobne zmarszczki wokół oczu i poprawiają dotlenienie komórek skóry. Substancje znajdujące się w nasionach guarany wykorzystywane są także w preparatach zwalczających uciążliwy cellulit.

Działa przeciwnowotworowo

Guarana i jej przeciwnowotworowe właściwości są przedmiotem intensywnych badan naukowych. Ich dotychczasowe wyniki są bardzo obiecujące. Wykazano, że ksantyna oraz silne przeciwutleniacze obecne w nasionach guarany hamują rozwój komórek nowotworowych, a w niektórych przypadkach powodują ich obumieranie. Guarana chroni także DNA przed uszkodzeniem. Warto zaznaczyć, że badania są kontynuowane, a na jednoznaczne wyniki trzeba będzie jeszcze zaczekać.

Działa antybakteryjnie

Nasiona guarany zawierają silne substancje antybakteryjne, takie jak katechiny, taniny i kofeinę. W badaniach naukowych wykazano skuteczność guarany szczególnie w przypadku trzech rodzajów bakterii: Escherichia coli, której zbyt intensywny rozrost wywołuje silne dolegliwości bólowe ze strony przewodu pokarmowego i zapalenie dróg moczowych, Streptococcus mutans odpowiedzialnej za rozwój chorób dziąseł i przyzębia, oraz Salmonella typhimurium wywołującej ostre w przebiegu zatrucia pokarmowe.

Pomaga zrzucić zbędne kilogramy

Wysoka zawartość kofeiny w ziarnach guarany sprawia, że roślina ta często jest stosowana w wielu suplementach i środkach na odchudzanie. Kofeina skutecznie pobudza procesy metaboliczne i lekko podnosi termogenezę. W wyniku tego zwiększa się ilość kalorii, jaką organizm wykorzystuje nie tylko podczas wysiłku fizycznego, ale także podczas spoczynku. Guarana hamuje także proces lipogenezy, czyli odkładania i magazynowania tłuszczu w tkankach podskórnych.