5 powodów, dla których warto grać w gry planszowe

Gry planszowe z roku na rok zyskują na popularności.

Jeśli szukasz gry, która przyniesie mnóstwo społecznych korzyści, wypróbuj nowoczesne kalambury, takie jak Time’s Up! Nie tylko łączą współpracę z rywalizacją, ale też pozwalają uczestnikom jeszcze lepiej się poznać. Podczas zabawy staramy się przekazać hasło pozostałym zawodnikom: najpierw je omawiając, potem podając skojarzenie, a następnie wyłącznie pokazując. To ciekawa zabawa, w której musimy wczuć się w tok myślenia pozostałych graczy, a przy okazji ćwiczymy niebanalną komunikację.

Kluczową zaletą planszówek jest ich społeczny charakter: wiele z nich pozwala bawić się w naprawdę dużym gronie. Co więcej, nie jest to bierne spędzanie czasu razem, jak na przykład wspólne oglądanie telewizji. Gry planszowe z założenia są interakcyjne, a więc zapewniają rzeczywisty kontakt z pozostałymi uczestnikami zabawy.

Ale po co właściwie grać w planszówki? Poniżej znajdziesz 5 solidnych powodów (choć tak naprawdę gdy już zaczniesz, odkryjesz ich znacznie więcej!).

Niezależnie czy pierwsze kroki z grami masz już za sobą, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę, jest to doskonała okazja, żeby zorganizować domowy turniej, zapolować na wymarzoną grę w atrakcyjnej cenie albo wziąć udział w jednym z wydarzeń organizowanych w całej Polsce przez lokalne szkoły, biblioteki, puby, kluby i domy kultury.

2. Redukcja stresu

Nie ma co ukrywać: planszówki to przede wszystkim rozrywka, która pozwala rozładować napięcie i stres. Dobra gra potrafi zaangażować nas na tyle, że zapominamy o codziennych problemach, a endorfiny towarzyszące zabawie pozwalają nam się odprężyć. Taka przerwa w gonitwie myśli sprawia, że łatwiej nam stawiać czoła kolejnym wyzwaniom i pozwala nabrać do nich odpowiedniego dystansu.

Niezwykle angażującą zabawą jest Jungle Speed – szalona gra oparta na spostrzegawczości, która nie tylko całkowicie nas pochłonie, ale też sprawi, że nasz dom wypełni się radosnym śmiechem. Jej zasady są proste: każdy z uczestników kolejno wykłada przed siebie kartę z symbolem. W momencie, gdy na stole pojawią się dwa identyczne obrazki, ich właściciele muszą jak najszybciej złapać totem, który znajduje się na środku stołu. Kto pierwszy, ten lepszy!

3. Odpoczynek od elektroniki

Jedną z oczywistych zalet analogowych zabaw jest odpoczynek dla naszego wzroku. To kluczowe zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy większość dnia spędzamy wpatrując się w rozmaite ekrany, które nie tylko emitują niekorzystne światło, ale też zwykle znajdują się bardzo blisko naszych oczu.

A co z osobami, które uwielbiają gry komputerowe i trudno je namówić na inne formy zabawy? Specjalnie dla nich powstają gry nawiązujące do najpopularniejszych elektronicznych tytułów! Świetnym przykładem jest Small World of Warcraft, który niezwykle zręcznie łączy popularną grę rodzinną z postaciami i przedmiotami znanymi z komputerowego Warcrafta. Podczas rozgrywek uczestnicy walczą o dominację na planszy, wypierając się nawzajem z kolejnych terytoriów.