Buty, dzięki którym będzie Ci ciepło (i wygodnie)

Wybór zimowych butów to niełatwe zadanie. Powinny zapewniać Ci komfort cieplny, nie przemakać, a dodatkowo być lekkie, wygodne i estetyczne. Jak zdecydować, które obuwie warte jest zakupu?

Idealny but zimowy niejedno ma imię!

Jak wiadomo, jeśli coś jest "na każdą okazję" tak naprawdę nie nadaje się do niczego. Szczególnie, jeśli mówimy o butach zimowych. Inne wymagania stawiamy przed butami do wspinaczki górskiej, inne do butów, które będą nam ogrzewać stopy w drodze do pracy, a jeszcze inne przed butami domowymi, które zastąpią nam grube skarpety. Dlatego u progu zimy dokładnie się zastanów, jakie aktywności zamierzasz podejmować tej zimy. Z dużym prawdopodobieństwem będziesz potrzebować nie jednej, ale dwóch par obuwia, które sprawdzą się w innych sytuacjach.

Na co zwrócić uwagę wybierając buty?

Jest kilka cech, które bez wątpienia powinno się sprawdzić przed zakupem butów zimowych. Są to:

Ciepło. Chociaż wydaje się to oczywiste, nadal zbyt wiele osób chodzi w nieodpowiednio ocieplonych butach zimą. Na co dzień w drodze do pracy nie będą Ci potrzebne buty, które potrafią sprostać kilkunastostopniowym mrozom, ale na pewno skorzystasz na ociepleniu wykonanym z wełny, akrylu czy zylexu. Na lekkie zimy dobrym rozwiązaniem jest thinsulate, jednak przy niższych temperaturach i dużej wilgoci powietrza możesz potrzebować dodatkowej pary skarpet, aby odczuwać komfort cieplny. Zawsze dobrym wyborem na zimowe dni są buty, które mają ocieplenie w przedziale od 400 do 800 gramów, takie jak np. botki CAPRICE czy EMU AUSTRALIA.

Komfort. Buty, które są wygodne, nie wpływają na Twoją postawę, nie uciskają stóp i dobrze amortyzują stawy w trakcie chodzenia. Dokładnie sprawdź wkładkę, która znajduje się wewnątrz wybranej pary butów: czy można ją wyciągnąć i wysuszyć? Czy jest miła w dotyku i zapewnia dodatkową izolację? Dobre buty zimowe powinny mocno trzymać kostkę: i to niezależnie od tego, czy wybierasz się w góry czy zamierzasz w nich spacerować po chodnikach. W obu tych miejscach może być ślisko, a ostatnią rzeczą, której chcesz, to zwichnąć sobie kostkę. Idealnym wyborem będą botki GO SOFT.

Stopień przepuszczania powietrza. Przyjemne ciepło to jedno, ale przepuszczalność powietrza jest również istotna. Jeśli but nie będzie odpowiednio "oddychał" szybko zacznie nieprzyjemnie pachnieć, a dodatkowo zwiększy się ryzyko pojawienia się drobnoustrojów wywołujących grzybicę stóp. Zwróć uwagę na to, że nie wszystkie materiały zapewniają jednocześnie ciepło i przepuszczalność powietrza. Przykładowo skóra zazwyczaj jest wodoodporna i nie przemaka (w umiarkowanych warunkach opadowych), ale już nie najlepiej przepuszcza powietrze ze środka buta na zewnątrz. Tymczasem materiały takie jak Gore-Tex są jednocześnie oddychające, wodoszczelne i ciepłe. Idealna kombinacja na zimowe miesiące! Przejrzyj ofertę marki Lasocki: pośród butów tego producenta znajdują się prawdziwe zimowe perełki.

Powierzchnia podeszwy. Zimowe buty powinny mieć głęboko żłobioną podeszwę, która zapobiega ślizganiu się. Dobrze jest wybierać buty z wyraźnie zarysowanym obcasem: jeśli jest on wymienny, tym lepiej, ponieważ zwiększa się wytrzymałość obuwia. Śniegowce Bagheera zapobiegną upadkom, a dodatkowo są ciepłe, wysokie i świetnie się prezentują.

Wodoodporność. Buty zimowe do uprawiania sportów takich jak wspinaczka górska powinny być wodoszczelne i zapewniać komfort w każdych warunkach: dzięki temu jesteś w stanie w nich przejść nawet przez płytki strumyk czy wielkie zaspy śnieżne. Dobrze, aby takie buty były wyposażone w dodatkowe właściwości, jak np. wywijany kołnierz u góry buta, dzięki któremu chronione są Twoje spodnie przed zmoczeniem. Buty codzienne wystarczy, jeśli będą wodoszczelne.

Waga. Buty nigdy nie powinny być ciężkie (chyba, że jesteś w wojsku i stanowi to część Twojego treningu siłowego). Nowoczesne buty zimowe potrafią świetnie sprawdzać się w ekstremalnych sytuacjach, a przy tym są naprawdę lekkie. Dzięki temu nie zmienia się Twoja postawa w trakcie chodzenia, a Ty się nie męczysz: botki RIEKER są tego doskonałym przykładem.

Styl. Przy tak szerokim wyborze obuwia zimowego naprawdę nie ma potrzeby nosić mało stylowych butów. Takie marki jak Ecco doskonale łączą w sobie stylowe rozwiązania z funkcjonalnymi cechami, dzięki którym zachowasz komfort i nienaganną prezencję.

Materiał przygotowany przez redakcję oncecouponatime.com