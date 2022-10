Ile kosztuje AC i od czego zależy cena tego ubezpieczenia?

Ubezpieczenie AC jest sposobem na zabezpieczenie się przed kosztami naprawy samochodu, gdy do jego uszkodzenia doszło z Twojej winy. Polisa ta wchodzi w skład oferty większości towarzystw ubezpieczeniowych. Ile kosztuje i od czego to zależy?

Cena AC a informacje o kierowcy i pojeździe

Cena AC zależy w dużej mierze od tego, kto je kupuje. Zwykle taka polisa jest bowiem dostępna w pakiecie z OC. Jeśli dany kierowca ma niekorzystną historię wypadków i innych uszkodzeń auta, składka wzrasta. Znaczenie ma też wartość samego pojazdu. Naprawa droższych samochodów jest zwykle znacznie kosztowniejsza, dlatego cena polisy także musi być wyższa. Dokładny koszt wylicza się indywidualnie, dlatego w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych niezwykle trudno jest znaleźć uniwersalne stawki.

Cena AC zależy m.in. od takich czynników jak:

indywidualny cennik towarzystwa ubezpieczeniowego,

wiek i przebieg pojazdu,

pojemność silnika samochodu,

historia wypadków danego kierowcy,

wiek, miejsce zamieszkania kierowcy,

sposób użytkowania samochodu.

Każda firma oblicza dokładny koszt polisy AC na podstawie indywidualnych czynników. Oznacza to, że ceny takich ubezpieczeń mogą znacznie od siebie odbiegać, nawet jeśli zakres obowiązywania produktów jest taki sam.

Co dokładnie obejmuje ubezpieczenie AC?

Nie bez znaczenia jest też zakres obowiązywania Autocasco. Co obejmuje taka polisa? Najbardziej podstawowe pakiety dotyczą m.in. uszkodzeń spowodowanych podczas wypadków z Twojej winy czy otarcia na parkingu. Wiele osób kupuje jednak droższe polisy, które pozwalają na zabezpieczenie się także przed kosztami naprawy uszkodzeń spowodowanych przez grad, spadające gałęzie czy akty wandalizmu. Przed wyborem odpowiedniego produktu dobrym pomysłem jest więc zapoznanie się z umową. Obejmuje ona m.in. wyłączenia od odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Jak kupić ubezpieczenie AC taniej?

Autocasco o podstawowym zakresie obowiązywania jest zwykle znacznie tańsze niż pakiety rozbudowane. Często jednak nie zapewnia ono wystarczającej ochrony. Znacznie lepszym pomysłem jest więc postawienie na produkt o szerszym zakresie obowiązywania, uprzednio porównując go z innymi polisami dostępnymi na rynku. Wówczas doskonale sprawdzi się porównywarka ubezpieczeń OC i AC.

Internetowe porównywarki pozwalają na szybkie zestawienie ze sobą dostępnych produktów. Obejmują one nie tylko ich ceny, lecz także zakres obowiązywania. To doskonałe rozwiązanie dla tych osób, którym zależy na czasie. Nie muszą one bowiem odwiedzać poszczególnych stron internetowych, by sprawdzić, jakie produkty wchodzą w skład oferty konkretnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Zdarza się, że na rynku są dostępne polisy w różnych cenach, ale o dokładnie takim samym zakresie obowiązywania. Zwykle nie warto przepłacać. Porównywarka pozwala na ograniczenie kosztów ubezpieczenia, a jednocześnie zaoszczędzenie czasu podczas szukania właściwego ubezpieczyciela.

Materiał przygotowany przez Rankomat.pl