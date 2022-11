Zostaw bluzę w szafie – przegląd ciepłych swetrów męskich

Chyba nie ma mężczyzny, który nie uwielbiałby wygodnych bluz. Jednak bywają sytuacje, w których nie wypada przyjść ubranym na sportowo. Warto posiadać w szafie przynajmniej dwa swetry męskie, które założysz do koszuli i nie tylko. Zobaczysz, że potrafią być znacznie wygodniejsze, niż może się wydawać. Jakie swetry męskie będą modne tej zimy?

Sweter zakładasz jedynie na Święta? Oczywiście, w wersji z reniferem lub Mikołajem. Najwyższa pora to zmienić, zwłaszcza że obecnie sklepy oferują modele w najróżniejszych stylach. Swetrów nie noszą już wyłącznie panowie z kołnierzykami, a również fani sportowych outfitów. Otwórz się na zabawę stylem i odkryj swetry męskie dopasowane do ciebie. Często są niezastąpione, dlatego warto posiadać w szafie przynajmniej dwa.

Indygo golf męski basic

Ciepłe swetry męskie – nie tylko z wełny!

Podstawowym argumentem wysuwanym przeciwko noszeniu swetrów jest ich gryzący materiał. Jeśli masz wrażliwą skórę i dotychczas zakładałeś modele wykonane z wełny, rzeczywiście możesz mieć złe doświadczenia. Niestety, ten materiał potrafi podrażniać. Jednak trzeba przyznać, że trudno znaleźć cieplejsze ubrania niż uszyte z wełny.

Warto zaprzyjaźnić się z delikatniejszym rodzajem tej tkaniny, czyli wełną z merynosów. Szyte są z niej nawet ubrania techniczne przeznaczone do uprawiania sportu, ponieważ właściwości cieplne dostosowuje do temperatury otoczenia. Co to oznacza? W wysokich temperaturach zapewnia dobrą cyrkulację powietrza i oddychalność, a w niskich skutecznie ogrzewa ciało.

Wadą swetrów wykonanych z dowolnego rodzaju wełny jest ich wysoka cena. Są również bardziej wymagające w konserwacji. Oferta bawełnianych modeli jest znacznie szersza, a w kwestiach utrzymywania ciepła dużo im nie brakuje. Jednak sweter z bawełny powinien być grubszy, jeśli chcesz osiągnąć podobny efekt. Kompromisem będzie model uszyty z mieszanki dwóch materiałów.

Grube swetry męskie – fasony modne tej zimy

W modzie zimowej na przestrzeni lat nie zmieniło się dużo . Prawdopodobnie dlatego, że swetry, bluzy i okrycia wierzchnie mają za zadanie przede wszystkim chronić przed zimnem. W tej kwestii lepiej stawiać na sprawdzone rozwiązania.

Jednak w ostatnim czasie na wybiegi powróciły ciepłe swetry męskie, które przez długi czas były zapomniane. Mowa o golfach, czyli modelach z dekoltem zakrywającym część szyi. Ich powrót wiąże się z trwającą modą na lata 90. Będą idealne do eleganckich i hipsterskich stylizacji. Swetry męskie z golfem znajdziesz np. w sklepie internetowym Denley. Golf nie do końca pasuje do twojego stylu? Postaw na sprawdzony, gruby kardigan zapinany na guziki. Jest najbardziej praktyczny, a przy tym nie zakrywa pozostałych części garderoby. Bez problemu znajdziesz w sklepach zarazem modele bawełniane, jak i z wełny.

Do biura najlepszym wyborem będą swetry wkładane przez głowę z dekoltem w serek lub okrągłym. Świetnie wyglądają w połączeniu z koszulą z kołnierzykiem i chinosami. To jeden z najbardziej eleganckich, a przy tym uniwersalnych modeli.

Gruby biały rozpinany sweter męski z kapturem

Czy tanie swetry męskie są warte uwagi?

Na cenę swetra duży wpływ ma tkanina. Naturalna wełna jest znacznie droższa niż bawełna czy sztuczne materiały. Jednak daje najwięcej ciepła, a przy tym zapewnia cyrkulację powietrza.

Warto wiedzieć, że często płacisz głównie za markę. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku swetrów z emblematami na piersi. Nie zawsze za rozpoznawalnym logo kryje się wysoka jakość. Równie dobrze sprawdzi się tańszy sweter ze sklepu internetowego. Nie warto przepłacać, chyba że markowe ciuchy są częścią twojego image’u.

Materiał przygotowany przez Denley