Pożyczki dla zadłużonych – czy warto korzystać?

Z pożyczek dla zadłużonych online korzysta coraz więcej osób. Przyjęło się, że zazwyczaj takich ofert szukają osoby wpisane w bazach dłużników i posiadające negatywną historię kredytową, ale w praktyce zadłużeni to wszyscy ci, którzy posiadają jakiekolwiek zobowiązanie finansowe. Na czym w takim razie polegają pożyczek dla zadłużonych online? Wyjaśniamy.

Pożyczki dla zadłużonych tylko w firmie pozabankowej

Typowe pożyczki dla zadłużonych oferują tylko firmy pożyczkowe. Dlaczego? Ponieważ wszystkie banki w Polsce muszą skrupulatnie dokonywać weryfikacji Klienta - szczególnie pod kątem tego, czy ma niespłacone zobowiązania. Jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek opóźnienia w spłacie, żaden bank nie udzieli pożyczki. Firmy pożyczkowe często nie sprawdzają Klienta tak dokładnie i mogą udzielać pożyczek osobom zadłużonym. Na rynku istnieje wiele firm, w których można zaciągnąć pożyczkę pozabankową. Trudno byłoby jednak na własną rękę zapoznać się z ofertą tak wielu firm, dlatego warto w tym zakresie skorzystać z internetowych narzędzi służących do szybkiej analizy ofert pożyczkowych, np.: z porównywarki kredytów i pożyczek www.zadluzenia.com.

Którą pożyczkę dla zadłużonych wybrać?

Przy wyborze konkretnej pożyczki dla zadłużonych warto wziąć pod uwagę wiele kryteriów, jednak najważniejszym powinien być dla nas zawsze parametr RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania). To ten parametr pokazuje nam całkowity koszt pożyczki dla zadłużonych, czyli to, ile dopłacimy do pożyczanej kwoty. Zasada jest bardzo prosta - im niższe RRSO, tym korzystniejsza finansowo jest dana oferta. Pożyczki pozabankowe mają z reguły bardzo niskie RRSO, zdarza się nawet, że roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 0 zł (wtedy mówimy o darmowej pożyczce). Przy wyborze pożyczki dla zadłużonych warto zwrócić też uwagę na kwestię sprawdzania Klienta w bazach dłużników. Niespłacone zobowiązania mogą bowiem negatywnie wpłynąć na wynik badania naszej zdolności kredytowej, dlatego wiele osób zadłużonych świadomie unika sprawdzania ich danych w bazach. Typowe pożyczki dla zadłużonych charakteryzują się jednak tym, że zaległości wpisane do KRD lub BIK (Biuro Informacji Kredytowej) są akceptowane.

Pożyczka pozabankowa dla zadłużonych – na czym polega?

Dostępne dla zadłużonych pożyczki pozabankowe polegają na tym, że pożyczkodawca w dość liberalny sposób podchodzi do kwestii posiadanych zadłużeń. Zazwyczaj jako zadłużonych postrzegamy tych, którzy ze spłatą zobowiązania zalegają od wielu miesięcy lub nawet lat. Słowo to jednak tyczy się każdego, kto ma aktywne zobowiązanie finansowe, np.: kredyt gotówkowy lub kredyt konsolidacyjny. Wszystkie nasze kredyty i pożyczki są bowiem widoczne w bazach Biura Informacji Kredytowej. Jeżeli pożyczkodawca zobaczy, że nasze zobowiązania są spłacane na czas, nasza zdolność kredytowa automatycznie wzrośnie. Natomiast zaległości w spłacie zbudują nam negatywną historią kredytową i uzyskanie pożyczki będzie nieco trudniejsze. Na szczęście większość firm pożyczkowych udzielających pożyczek pozabankowych akceptuje złą historię kredytową i niską zdolność kredytową.

Czy pożyczki dla zadłużonych są szybkie?

Wśród pożyczek dla zadłużonych znajdują się tzw. szybkie pożyczki dla zadłużonych, czyli takie, w których od wnioskowania do wypłaty środków mija zaledwie kilkanaście minut. Pilna pożyczka pozabankowa może zaistnieć jednak tylko wtedy, kiedy spełniony zostanie jeden z dwóch warunków:

1) firma pożyczkowa wysyła pożyczki przelewem ekspresowym (tzw. Express Elixir) lub poprzez natychmiastowy przelew w bramce internetowej,

2) posiadamy konto w tym samym banku, co wybrana firma pożyczkowa – dzięki temu przelew z wypłatą pożyczki dla zadłużonych nie będzie musiał czekać na sesje Elixir, tylko jako przelew wewnętrzny przejdzie bezpośrednio z konta bankowego pożyczkodawcy na nasze konto.

Jeżeli nie spełnimy żadnego z tych warunków, na wypłatę pożyczki będziemy musieli czekać najprawdopodobniej do następnego dnia roboczego.

Kilka kroków do uzyskania pożyczki dla zadłużonych

O pożyczkę dla zadłużonych możesz wnioskować bez wychodzenia z domu, w 100% online. Wypłata pożyczki dla zadłużonych przekazywana jest na konto bankowe. Rachunek bankowy potrzebny jest również do wykonania przelewu weryfikacyjnego, dlatego bardzo ważne jest to, by posiadać konto bankowe zarejestrowane na własne dane osobowe. Dzięki takiej weryfikacji pożyczki online są w pełni bezpieczne. Poza rachunkiem bankowym do uzyskania pożyczki dla zadłużonych będzie nam także potrzebny szereg danych osobowych (np.: numer PESEL czy numer dowodu osobistego) i kontaktowych (np.: numer telefonu lub adres e-mail). Poza tym pożyczki dla zadłużonych to raczej minimum formalności.

Materiał przygotowany przez portal zadluzenia.com