Czas start! Ruszają 5. Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów

Społeczeństwo

Siwe rozwody. Po pięćdziesiątce „nowy rozdział” zaczyna się dla siebie

W przeciwieństwie do rozwodu w okolicach trzydziestki, który bierze się na ogół po to, by mieć nową, bardziej udaną rodzinę, rozwód po pięćdziesiątce bierze się dla siebie. Coraz częściej i coraz prościej.