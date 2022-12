Zacznijmy od siebie

Żyjemy w świecie deficytów: wody, energii. Pewna jest tylko zmiana. To potęguje lęk o przyszłość – mówi Justyna Zborowska, szefowa PR i komunikacji marek Geberit i Koło. – Dlatego ogromnie ważne są: odpowiedzialność i spokój w każdym z nas.

Wydaje się, że ekowartości są teraz na sztandarach wszystkich firm. Jak jednak możemy ocenić, czy to prawdziwa misja czy działanie marketingowe, obliczone na wywołanie dobrego wrażenia i zysk?

Warto np. spojrzeć, kiedy firmy przyjęły strategię zrównoważonego rozwoju. Przed rokiem czy kilka dekad temu. A może te wartości były wpisane w DNA marki, czego dowodzą założenia projektowe produktów, ich żywotność, trwałość? My mówimy o konieczności ochrony środowiska od 30 lat, co przekłada się na to, jak działamy i co proponujemy klientom. Jako przemysł wiemy, jakim wyzwaniem jest ślad węglowy, i staramy się go ograniczyć. Ułatwia nam to fakt, że 23 z 24 naszych fabryk znajdują się w Europie, w tym 3 – w Polsce.

Nasi projektanci, inżynierowie ze szwajcarską precyzją planują cykl życia produktów. Stelaże Geberit, instalowane w ścianach, działają bezawaryjnie przez 50 lat i są najlepszym dowodem naszej solidności. Aż 98 proc. pracowników Geberitu na świecie zadeklarowało w badaniach, że są dumni z produktów naszej firmy i poleciliby je rodzinie i znajomym. To ważne, bo nikt nie ma ochoty na remontowanie łazienki co kilka lat. Wspomniała Pani o szwajcarskim podejściu do projektowania.

Markę Geberit stworzyli słynący z zamożności Szwajcarzy. Trzeba jednak pamiętać, że ich bogactwo nie ma zbyt długiej historii. Położenie geograficzne kraju oraz panujące w nim warunki sprawiły, że ludzie musieli się nauczyć wytwarzać rzeczy jak najtrwalsze, a także – by mogły służyć jeszcze dłużej – naprawiać je w razie potrzeby.

Zauważyłam, że Szwajcarzy nie myślą w kategoriach „tu i teraz”, ale w perspektywie całych dekad. Potrafią wymieniać się doświadczeniami, które dotyczą rożnych branż. Fakt, że projektant najsłynniejszych zegarków na świecie, Christoph Belling, pracuje również dla Geberitu, obrazuje ten przepływ idei oraz potwierdza mistrzostwo w sztuce użytkowej. Nasza strategia zakłada, że każdy kolejny produkt w ofercie powinien być lepszy niż poprzedni, pod każdym względem.

Urządzenie łazienki zawsze oznacza duże przedsięwzięcie i koszty, jest inwestycją na długie lata. Czy z Pani obserwacji wynika, że polscy klienci, wybierając urządzenia do własnego domu, biorą np. pod uwagę, gdzie i jak te rzeczy powstają?

Stopniowo stajemy się coraz bardziej odpowiedzialni w tym względzie. Ideałem byłoby mieć po drugiej stronie świadomego klienta, który zadaje sobie pytania typu: dlaczego tę markę wybieram, jaka jest polityka tej firmy, czy wyprodukowane przez nią rzeczy będą mi służyły i jak długo, czy łatwo je naprawić, jeśli zajdzie taka potrzeba, jaki jest czas dostępności części zamiennych (w Gebericie 25 lat!). Przy obecnej skali degradacji planety musimy wiedzieć więcej i działać. Potrzebne są zmiany systemowe, ale również przełamanie nawyków, przyzwyczajeń. Jeśli chce się zmieniać świat – trzeba zacząć od siebie. 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Obecnie największym wyzwaniem na świecie stają się zmiany klimatu. W ich wyniku niedobry wody występują już w 80 krajach, w których mieszka 40 proc. ludzkości. Ile wody zużywamy w polskich domach i czy według Pani Polacy nabierają szacunku do wody?

Przeciętna polska rodzina zużywa ok. 500 litrów wody dziennie. To już jest jakaś zmiana kulturowa, a może być jeszcze większa ze względu na eskalację cen. Jedna trzecia wody wykorzystywanej w gospodarstwie domowym w krajach zachodnich spływa przez muszlę klozetową. Jak podaje Europejska Agencja Środowiska, przez przestarzałe spłuczki tracimy średnio 9 litrów wody za każdym użyciem, podczas gdy nowoczesne systemy, czyli np. stelaż Duofix i zaprojektowana odpowiednio miska Geberit, pozwalają osiągnąć ten sam efekt, wykorzystując 2 litry wody.

Przyjmijmy, że z toalety korzystamy 6 razy dziennie – przy przestarzałej spłuczce to średnio 54 litry wody, wykorzystywanej co dzień wyłącznie do spłukania toalety. Pół wanny lub 5 wiader! A przy nowoczesnym zaworze, odpowiednim stelażu, dopasowanej misce WC oraz pamiętaniu, by korzystać z małego przycisku, możemy zaoszczędzić ok. 40 litrów dziennie. W przypadku rodziny ta oszczędność będzie oczywiście znacznie większa. Przy wymianie starego WC na nowe warto więc pomyśleć o zainstalowaniu najlepszej spłuczki podtynkowej i wyregulowaniu zaworu od razu do poziomu 4/2 litry. Jeśli woda w spłuczce cały czas cieknie, wtedy można stracić nawet kilkadziesiąt litrów wody dziennie.

Warto też pamiętać, że stelaże Geberit są dostosowane do wykorzystania np. deszczówki. Jestem wielką zwolenniczką tego typu rozwiązania. Tyle że instalacje do szarej wody trzeba montować w trakcie budowy domu lub generalnego remontu.