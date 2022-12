PIT 2023 – jak wypełnić? Pomocne wskazówki i porady

Wykonanie corocznego rozliczenia PIT to obowiązek każdego podatnika. Wypełnienie go wiąże się jednak zwykle z wieloma komplikacjami, dylematami i sporym stresem. Na szczęście, od kiedy obecnie całą procedurę rozliczania podatków można przeprowadzić online, dzięki czemu wypełnianie deklaracji PIT stało się znacznie prostsze. Sprawdźmy więc, jak rozliczyć PIT przez internet.

Rozliczenie PIT 2023 - jaki formularz wybrać?

Rozliczając podatek dochodowy PIT 2023, należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiedni formularz. Ten musi być bowiem przeznaczony do rozliczenia dokładnie takiego typu dochodów, jakie my generowaliśmy w poprzednim roku. Dostępnych formularzy jest naprawdę wiele. Jednak wbrew pozorom wybór tego odpowiedniego nie jest zwykle zbyt trudny. A to wszystko dlatego, że najwięcej osób wypełnia każdego roku przede wszystkim dwa, czyli PIT-37 oraz PIT-36, dotyczące podatników pracujących na umowę oraz prowadzących działalność gospodarczą. Reszta formularzy dotyczy jedynie kilku procent osób. Na przykład tak jest w przypadku PIT-28.

Ewidencja przychodów jest wymagana od osób, które rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ci podatnicy powinni wybrać PIT-28. Jednak w porównaniu do formularza PIT-37 czy też PIT-36, taka deklaracja jest wypełniana znacznie rzadziej. Dlatego też dziś przybliżymy sobie głównie te dwie.

PIT 37

PIT-37 to najczęściej wybierana deklaracja podatkowa. Służy ona bowiem do rozliczenia przychodów otrzymanych przez płatnika oraz ze spółdzielczego stosunku pracy. Wypełniają ją niemal wszystkie osoby, które pracują na umowę o pracę, zlecenie oraz dzieło. Warto podkreślić także, że dotyczy to podatników, których przychody zostały opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej 10% lub 32% i zostały uzyskane na terenie Polski.

Prócz dochodów ze stosunku pracy, za pomocą deklaracji PIT 37 online rozliczają się również emerycie oraz renciści. Taki formularz wybrać powinny także osoby, które pobierają stypendia, czy też wszelkie zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. PIT-37 również do rozliczeń przychodów z praw autorskich. Podstawa obliczenia podatku oraz wypełnienia formularza PIT 37 online jest PIT-11, otrzymany wcześniej od pracodawcy.

PIT 36

Rozliczenie PIT-36 to obowiązek każdego podatnika, który choć część swoich dochodów otrzymał bez pośrednictwa płatnika. Co istotne, dotyczy to tych osób, które rozliczają się według skali podatkowej 17% oraz 32%. W praktyce, PIT-36 wypełniają przede wszystkim przedsiębiorcy. Jednak wato mieć na uwadze, że przychody można rozliczyć w ten sposób jedynie, jeśli pochodzą z pozarolniczej działalności gospodarczej. Formularz PIT-36 wybierają również podatnicy, którzy rozliczają między innymi:

przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy

przychody zagraniczne

przychody, od których odprowadzono już zaliczki na podatek dochodowy.

Istnieje jeszcze deklaracja PIT 36L. Przeznaczona jest ona dla tych podatników, którzy wybrali wcześniej rozliczanie poprzez podatek liniowy. Najczęściej są to osoby prowadzące niewielkie firmy.

Jak wypełnić PIT online?

Nasz PIT online możemy wypełnić na kilka sposobów. Najwięcej osób korzysta jednak głównie z dwóch opcji — programu do PIT oraz usługi Twój e-PIT. I właściwie nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ obie sprawiają, że rozliczenie PIT staje się proste i szybkie. Sprawdźmy więc, jak działają!

Program PIT

Do tej pory najwięcej osób rozliczało PIT za pomocą specjalnych programów. I jest to naprawdę bardzo wygodny sposób na wypełnienie formularza. Takich programów jest wiele. Pamiętajmy jednakby wybierać jednak te maksymalnie bezpieczne i proste w obsłudze, takie jak e-pity. To narzędzie jest całkowicie bezpłatne i możemy wypełnić w nim PIT w dosłownie kilka minut.

Twój e-PIT

Twój e-PIT to usługa, która wdrożona została przez Ministerstwo Finansów w celu usprawnienia procesu rozliczania PIT przez internet. I rzeczywiście tak też się stało. Aby wypełnić swój PIT 2023, wystarczy wejść na stronę e-Urzędu Skarbowego, a następnie zalogować się na swoje konto w Twój e-PIT. Możemy zrobić to między innymi za pomocą profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel. Po zalogowaniu wystarczy otworzyć odpowiednią zakładkę — tam czekać już będzie na nas wypełniony PIT. Naszym zadaniem pozostaje już jedynie sprawdzić poprawność danych i wprowadzić ewentualne poprawki. Taki dokument po zatwierdzeniu przesyła się bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

PIT 2023 – ulgi i odliczenia

W każdym zeznaniu podatkowym uwzględnić można ulgi. W przypadku każdej deklaracji obowiązują inne odliczenia, dlatego też, zanim wypełnimy naszą deklarację, powinniśmy dowiedzieć się, jakie możemy uwzględnić w naszym formularzu. Jeśli chodzi o najbliższy PIT 2023, możliwe będzie między innymi odliczenie składek zdrowotnych, czy też wydatki poniesione z tytułu opłat takich jak ubezpieczenie zdrowotne. Wiele osób będzie mogło skorzystać także z ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na internet, leki, czy rehabilitację. Trzeba jednak mieć oczywiście kwity lub dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z nich.