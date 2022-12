Kiedy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego?

Od pewnego czasu masz wrażenie, że spłata kredytów i pożyczek stanowi dla Ciebie spore wyzwanie? Po opłaceniu wszystkich rat zobowiązań zostaje Ci niewiele pieniędzy „na życie” i zaczyna Cię to przytłaczać? Nie musisz tkwić w tej sytuacji, ponieważ istnieją sposoby na to, jak odciążyć swój domowy budżet i uporać się ze spłatą kilku, a nawet kilkunastu produktów finansowych jednocześnie. Mowa oczywiście o konsolidacji, która jest dostępna w coraz większej ilości banków i może Ci ona pomóc w wyjściu z długów. Zobacz, na czym polega kredyt konsolidacyjny i kiedy warto, jest po niego sięgnąć.

Kredyt konsolidacyjny – najważniejsze informacje

Kredyt konsolidacyjny to produkt finansowy, który jest obecnie głośno reklamowany przez banki. Jego działanie jest stosunkowo proste, ponieważ polega na tym, że wybrane przez Ciebie zobowiązania np. kredyty, pożyczki i zadłużenia na karcie łączone są w jeden, nowy kredyt konsolidacyjny. W ten sposób nie musisz płacić już kilku różnych rat jednego miesiąca, a do spłaty pozostaje tylko jedno zobowiązanie, którego rata jest dopasowana do Twoich aktualnych możliwości finansowych. Z pomocą kredytu konsolidacyjnego możesz połączyć różnego rodzaju zobowiązania – kredyty gotówkowe, samochodowe, hipoteczne itd. Niektóre banki umożliwiają swoim klientom konsolidację pożyczek pozabankowych.

Kiedy warto zdecydować się na kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny będzie dobrym rozwiązaniem w momencie, gdy chcesz zapanować nad swoim domowym budżetem i nie przeznaczać większości środków na spłatę kredytów i pożyczek. Jest to również dobre rozwiązanie w momencie, gdy spłata kilku rat jednego miesiąca jest dla Ciebie problematyczna i np. zapominasz o uregulowaniu któreś z nich. Po konsolidacji będziesz musiał pamiętać tylko o jednej racie, co znacząco ułatwia zarządzanie domowym budżetem. Po konsolidacji będziesz mógł efektywniej planować wydatki, a na Twoim koncie zostanie więcej pieniędzy, które będziesz mógł przeznaczyć np. na poduszkę finansową.

Jak więc widzisz, kredyt konsolidacyjny ma wiele zalet i może ułatwić proces spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Warto jednak pamiętać, że niższa rata po konsolidacji nie oznacza oszczędności. Niższa miesięczna rata jest w tym przypadku następstwem wydłużenia okresu spłaty, a co za tym idzie odsetki stają się większe, ponieważ dłużej spłacamy swój kredyt. Konsolidacja nie jest więc sposobem na oszczędności, ale może być naprawdę korzystna pod względem komfortu psychicznego, jaki daje kredytobiorcy. Odzyskujemy bowiem spokój i nie musimy martwić się o to, że kilka wysokich rat znów pokrzyżuje nasze plany.

Kredyt konsolidacyjny z doradcą kredytowym

Jeśli szukasz korzystnego kredytu konsolidacyjnego, to możesz skorzystać z pomocy doradcy. Osoba, która posiada wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę znajdzie dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę na rynku i pomoże w otrzymaniu zobowiązania. Zyskasz profesjonalne wsparcie podczas załatwiania wszelkich formalności związanych z nowym kredytem i będziesz mieć pewność, że nowe zobowiązanie zostanie dopasowane do Twoich aktualnych możliwości finansowych.

Materiał przygotowany przez Habza Finanse