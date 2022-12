Czas na grę zespołową

Zjawisko symbiozy zachodzi nie tylko w przyrodzie, ale i w designie. Współpraca firm z branży wnętrzarskiej z architektami przynosi korzyści obu stronom, a także użytkownikom produktu, o ile jest dobrze prowadzona. O tym, jak to robi wiodący producent wyposażenia łazienek – Geberit, opowiada Beata Szulc, Dyrektor Działu Salony i Architekci.

Zacznijmy od pierwszego aspektu. Kluczowe jest więc portfolio produktowe? Architekci cenią szeroką ofertę, bo daje swobodny wybór. Liczy się dostępność różnorodnych form i kolorów oraz oczywiście dobry design. Z mojego doświadczenia wynika, że dodatkowym atutem jest możliwość zestawiania modeli pochodzących z różnych serii jednego producenta. To zabieg często stosowany w przypadku urządzania łazienek. Ale niezależnie od różnic w podejściu do projektowania, preferowanego stylu czy gustu, architekci (także użytkownicy) uznają pewne cechy produktów za najważniejsze. Są to: niezawodność, precyzja wykonania, łatwość montażu, a także innowacyjność. Na rynku zalewanym artykułami marnej jakości Geberit z dumą demonstruje, czym odznacza się produkt spełniający najwyższe standardy. Jesteśmy z tego znani. Wiadomo, że można nam ufać.

Wiadomo, że pierwszy krok do sukcesu w biznesie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Czego zdaniem firmy Geberit architekci wnętrz oczekują od producenta? Na tę kwestię spojrzeć można z kilku stron, ale sądzę, że dwa aspekty są tu najważniejsze: wymagania związane z produktem oraz standard samej współpracy.

Geberit od wielu lat stawia na taki właśnie standard.

Zgadza się. Zawsze traktujemy klienta priorytetowo. Zależy nam, by wiedział, że chcemy mu pomóc: rozwiązać jego problem, udzielić konkretnych informacji technicznych czy handlowych. W strukturach sprzedażowych naszej firmy stworzyliśmy dział Salony i Architekci, którego zadaniem jest utrzymywanie stałego kontaktu z architektami wnętrz z całej Polski i zapewnienie kompetentnej, kompleksowej obsługi ich potrzeb. Odbywa się to głównie poprzez regularne spotkania i rozmowy telefoniczne, ale organizujemy też cykliczne szkolenia (techniczne, produktowe, handlowe), zapraszamy do naszych fabryk w Kole, we Włocławku i w Ozorkowie, gdzie architekci mogą zapoznać się z procesem produkcji ceramiki, wanien oraz brodzików. Planujemy uruchomić cykliczne wyjazdy szkoleniowe do naszych fabryk ceramiki znajdujących się we Włoszech. Chętnie zapraszamy architektów wnętrz na wspólne zwiedzanie targów branżowych organizowanych w Polsce i zagranicą. Takie podróże stanowią inspirację zarówno dla architektów, jak i dla nas. Na stałe wpisaliśmy w kalendarz wydarzenia, które, jak sądzę, kojarzą się już z firmą Geberit: MeraXmas czy Lifecooking. Spotkania mające wymiar integracyjny są zawsze przez nas wyczekiwane. Dają wiele pozytywnej energii obu stronom.

Firma na pewno może dużo zrobić, by ułatwić architektom ich pracę również w wymiarze czysto praktycznym.

W dzisiejszych czasach, tworząc projekt, architekt robi to przede wszystkim w komputerze. Dostarczenie na czas wszelkich niezbędnych materiałów, programów itp., zapewnienie jak najsprawniejszego dostępu do naszego portfolio stanowi kluczowy element współpracy. Zależy nam, aby pełna gama narzędzi Geberit była zawsze pod ręką architekta. Firma musi wykazać się solidnością i terminowością. Poza tym wyposażamy pracownie projektowe we wszelkie dostępne wzorniki kolorów wykończeń przycisków spłukujących, rynien odpływów liniowych CleanLine, kolorów szkieł modułu Monolith, wykończeń mebli. Na bieżąco uzupełniamy informacje na naszej stronie internetowej, która zawiera specjalny moduł przeznaczony dla architektów.

Geberit znany jest z promowania innowacyjnych rozwiązań. Jak przekonuje do nich architektów i użytkowników?

Staramy się eksponować innowacyjność asortymentu, wskazując na nowatorskie idee realizowane w danym produkcie oraz podkreślając jego doskonałość techniczną i konstrukcyjną. Szczególną wagę przywiązujemy do pokazywania naszej oferty w prestiżowych salonach łazienkowych. Kompleksowe, a jednocześnie atrakcyjne wizualnie prezentowanie asortymentu Geberit w kontekście najnowszych trendów wzorniczych podkreśla pozycję firmy na rynku. Zachęca do zakupu i wykorzystania w danym projekcie właśnie tego, a nie innego produktu.

A teraz z drugiej strony: czego Geberit oczekuje po współpracy z architektami? Jakie stawia przed nimi zadania, może nawet wyzwania?

Nasza współpraca z architektami trwa już wiele lat i obejmuje różne obszary. Od momentu przejęcia przez Geberit firmy Sanitec rozszerzamy portfolio o asortyment „przed ścianą” – czyli ceramikę, meble, wanny i brodziki. To jest w tej chwili nasze oczko w głowie. Skupiamy się na łączeniu tego co „za ścianą” z tym co „przed ścianą” pod jednym szyldem – marką Geberit. Chcemy rozwijać sprzedaż ceramiki do całej łazienki. W tym zadaniu bardzo liczymy na współpracę z architektami, chcemy, by w swoich projektach wyposażali łazienkę kompleksowo naszymi produktami.

Czego dzięki architektom firma dowiaduje się o klientach końcowych?

Kooperacja z architektami, rozmowy, praca z produktem dostarczają nam motywacji, by coś poprawić, usprawnić, rozwinąć portfolio. Architekci przekazują nam wiele, często zaskakujących, ale zawsze ciekawych, inspirujących informacji w zakresie trendów, kolorystycznych upodobań lub przyzwyczajeń klientów. Dostajemy cenne sugestie, jak dopasować produkty do obowiązujących kierunków wzorniczych, np. na rynku płytkarskim.

Geberit wyróżnia się wielkim zaangażowaniem w akcje społeczne. Jaką rolę odgrywają tu architekci?

Jesteśmy „specjalistami od wody”, ten obszar aktywności społecznych jest dla nas kluczowy. Angażujemy i pracowników, i ambasadorów marki, w tym architektów, do działań edukacyjnych promujących oszczędność wody oraz mądre wykorzystanie zasobów. Czujemy się odpowiedzialni za współtworzenie przestrzeni, która nas otacza. Geberit realizuje strategię zrównoważonego rozwoju od 30 lat. To konsekwentna polityka, wpisująca się w działania ONZ na rzecz ochrony środowiska, a nie tylko moda komunikacyjna. Wychodzimy jednak od produktu: chcemy, by służył jak najdłużej i jak najlepiej; mamy ambicję, by był lepiej zaprojektowany niż jego poprzednik.

