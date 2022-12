Korzystanie z kredytów i pożyczek bywa zgubne. Po zaciągnięciu zbyt dużej ich ilości może się okazać, że bezproblemowa, terminowa spłata jest niemożliwa. Takie okoliczności mogą prowadzić do obniżenia zdolności kredytowej, co jedynie utrudnia sprawę. Kredyty konsolidacyjne bez zdolności kredytowej powinny jednak sobie z tym poradzić. Co warto o nich wiedzieć? Jak ubiegać się o taki kredyt? Sprawdź nasz artykuł.

Kredyty konsolidacyjne bez zdolności kredytowej - dla wielu osób taki produkt brzmi jak niemożliwy do znalezienia. Okazuje się jednak, że zdobycie środków w ramach kredytu tego typu jest możliwe. Kredyt konsolidacyjny, w przypadku którego zdolność kredytowa nie ma aż tak wielkiego znaczenia, bywa jedynym ratunkiem dla wyjątkowo zadłużonych osób. Czasami wystarczy bowiem tylko zmiana warunków spłaty uciążliwych zobowiązań. Niestety, banki, w których posiadamy długi, nie zawsze zgadzają się na takie rozwiązanie. Taką przeszkodę możemy obejść właśnie z pomocą kredytu konsolidacyjnego bez zdolności.

Na czym polegają kredyty konsolidacyjne bez zdolności kredytowej?

Czym jest kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej? W pierwszej kolejności wyjaśnijmy termin konsolidacji. Oznacza on, że dłużnik może skonsolidować, czyli połączyć zobowiązania różnego rodzaju w jeden dług. W efekcie pozostaje mu wyłącznie jedna rata zamiast konieczności wykonywania co miesiąc wielu przelewów. Długość okresu spłaty zostaje ustalona na nowo, co oznacza możliwość dopasowania wysokości raty do preferencji kredytobiorcy.

Drugi człon nazwy kredytu konsolidacyjnego bez zdolności kredytowej oznacza natomiast, że kredytobiorca nie musi spełniać surowych wymagań banku. Fakt posiadania negatywnej historii kredytowej lub niskich dochodów nie oznacza od razu braku szans na finansowanie.

Jak zdobyć kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej?

Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego bez zdolności kredytowej nie jest tak prostym zadaniem. Na początku tej drogi kluczowa jest wiedza na temat tego, gdzie warto ubiegać się o finansowanie. Z tym pomóc może jednak odpowiedni pośrednik kredytowy - najlepszym wyborem będzie ten, który specjalizuje się w temacie oddłużania. Ekspert kredytowy pomoże nam podjąć właściwą decyzję oraz wynegocjować jak najniższe opłaty. Z jego wsparciem problemem przestaną być również formalności i obawa odnośnie bezpieczeństwa oferty danej instytucji finansowej. Pośrednik kredytowy sprawdzi, czy umowa jest w pełni poprawna i odpowiada naszym wymaganiom. Dzięki niemu szybko będziemy mogli pozbyć się trudnych długów i odzyskać kontrolę nad własnymi finansami.

Materiał przygotowany przez Habza Finanse