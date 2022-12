Czy przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania jest trudne i czasochłonne?

Zdrowe odżywianie kojarzy Ci się z długimi godzinami spędzonymi w kuchni na przygotowywaniu fit posiłków. Jak jest w rzeczywistości i jakie produkty warto mieć zawsze pod ręką, aby jeść smacznie i zdrowo? Sprawdźmy!

Czy przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania może być przyjemne i proste?

Wiesz, że Twoja masa ciała nie jest prawidłowa i przydałoby się zrzucić zbędne kilogramy, ale na myśl o zdrowym odżywianiu przechodzą Cię dreszcze? Niepotrzebnie! Przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania nie musi być nieprzyjemne, trudne i czasochłonne. W urozmaiconym jadłospisie, który pomaga utrzymać szczupłą sylwetkę i dobre samopoczucie mogą pojawić się naprawdę pyszne i proste w przygotowaniu potrawy.

Jeśli nie wierzysz spójrz co ma do zaoferowania catering dietetyczny. W menu pojawia się wiele zdrowych, a zarazem smacznych dań (także tych, które zachwycają słodkim smakiem). Przykładem jest, chociażby aksamitka orzechowa czy buraczane brownie na podwieczorek.

Kluczem do tego, aby zdrowe odżywianie było przyjemne jest dobra organizacja czasu, wypracowanie odpowiednich nawyków i wiedza na temat tego, jakie potrzeby ma Twój organizm. Poza tym pamiętaj, że odpowiednio zbilansowany jadłospis powinien odpowiadać Twoim preferencjom smakowym. Nie musisz rezygnować ze słodkiego smaku czy dań typu fast-food. Wystarczy, że przygotujesz je w wersji dietetycznej (np. użyjesz mąki pełnoziarnistej, dodasz sporo warzyw, zrezygnujesz z tłustych sosów i dodatku białego cukru).

8 produktów, które będą przydatne, jeśli chcesz jeść smacznie i zdrowo

Jeśli chcesz, aby Twoje posiłki było zarówno zdrowe, jak i smaczne, przyda Ci się kilka produktów.

Kasza jaglana – nie zawiera glutenu, dzięki czemu jest odpowiednia również dla osób na diecie bezglutenowej. Ponadto jest dobrym źródłem m.in. witamin z grupy B, cynku i magnezu. Warto mieć ją pod ręką, ponieważ da się z niej zrobić smaczne dania na słodko i słono. Może być to jaglanka na mleku kokosowym z ulubionymi owocami czy sałatka na bazie kaszy jaglanej podana do mięsa lub ryby.

Kasza gryczana niepalona (tzw. biała) – jeśli znasz tylko kaszę gryczaną prażoną czas to zmienić, ponieważ ta niepalona doskonale nadaje się nie tylko do przygotowywania dań obiadowych. Możesz łączyć ją z mlekiem krowim lub roślinnym, owocami i różnymi dodatkami (np. orzechami, nasionami chia) przygotowując sycącą gryczankę.

Płatki owsiane – mają bardzo dużo zastosowań w kuchni, a przy tym są źródłem cennych dla zdrowia składników. Zawierają m.in. sporo błonnika pokarmowego, który usprawnia pracę jelit, reguluje poziom cholesterolu i glukozy we krwi, a także ułatwia odchudzanie (po spożyciu produktów bogatych w ten składnik uczucie sytości utrzymuje się przez dłuższy czas).

Orzechy – do wyboru masz wiele różnych orzechów, więc nie będzie problemu z dopasowaniem ich do preferencji smakowych. Wartościowym dodatkiem do potraw mogą być orzechy włoskie bogate w kwasy omega-3, laskowe obfitujące w wapń i witaminę E czy brazylijskie zaliczane do dobrych źródeł selenu. Orzechy możesz potraktować jako zdrową przekąskę lub dodatek do owsianki, gryczanki, jaglanki, sałatki owocowej lub warzywnej. Jeszcze inną opcją jest zrobienie z nich panierki do mięsa (zdrowszej niż ta z bułki tartej). To bardzo proste – wystarczy, że drobno posiekasz, a następnie lekko podprażysz orzechy na patelni bez tłuszczu.

Nasiona chia – są jednym z najlepszych roślinnych źródeł kwasów omega-3, które odpowiadają m.in. za sprawne funkcjonowanie układu nerwowego. Zawierają również inne cenne składniki (np. wapń, żelazo, witaminy z grupy B). Nasiona chia możesz dorzucić do płatków lub kaszy albo przygotować z nich „pudding”.

Nasiona roślin strączkowych – soczewica czy ciecierzyca to tylko przykłady strączków, które warto jeść ze względu na dużą ilość białka, błonnika pokarmowego, witamin, składników mineralnych i polifenoli. Co z nich przygotować? Inspiracją mogą być posiłki oferowane przez catering dietetyczny papryka faszerowana pieczarkami z ciecierzycą, oliwkami i mozzarellą czy hummus z orzeszkami pinii.

Oleje roślinne – przy bilansowaniu diety trzeba brać pod uwagę nie tylko ilość, ale i jakość tłuszczu. Jako dodatku do sałatek, domowego twarożku czy past warzywnych używaj olejów roślinnych bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe (np. lnianego, oliwy z oliwek).

Zdrowsze zamienniki cukru – dzięki nim możesz cieszyć się słodkim smakiem bez wyrzutów sumienia. Mowa tu o ksylitolu, erytrytolu czy stewii, czyli produktach, które charakteryzują się niższą kalorycznością i indeksem glikemicznym w porównaniu do białego cukru.

Oprócz wyżej wymienionych produktów warto mieć w kuchni dużo warzyw. To one powinny być podstawą zdrowej diety. Najlepiej wybierać świeże warzywa sezonowe i jeść je na surowo np. jako dodatek do pełnoziarnistego pieczywa, składnik sałatek lub smoothie.

Patrzysz na te wszystkie produkty i myślisz sobie, że nie masz czasu i pomysłów na przygotowywanie z nich fit posiłków? W takim przypadku z pomocą przychodzi catering dietetyczny. Zadba on o to, aby Twoja dieta była zdrowa, smaczna i urozmaicona.

Materiał przygotowany przez LightBox