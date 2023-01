Jak nosić dresy męskie na co dzień? Podpowiadamy

Dresy męskie jeszcze do niedawna kojarzyły się z wygodnym ubiorem do noszenia w domowym zaciszu albo w trakcie treningu. Dziś stanowią jeden z wiodących trendów w modzie ulicznej. Jak je nosić na co dzień, by wyglądać szykownie? Poznaj sprawdzone wskazówki.

Dresy męskie na co dzień? Wybierz odpowiedni model Choć posiada je w garderobie niemal każdy mężczyzna, zdecydowana większość z nich nie nosi ich na co dzień. Przywykliśmy do myślenia, że dresy to ubiór domowy lub przeznaczony na siłownię. Z sezonu na sezon ta tendencja zaczyna się jednak zmieniać. Chociaż dresy męskie wciąż są synonimem swobodnego, sportowego stylu, mogą okazać się niezawodną bazą stylizacji na co dzień. Świetnie sprawdzą się chociażby w trakcie weekendowych zakupów, spacerów czy ulubionych aktywności na świeżym powietrzu. Aby jednak wyglądać w nich schludnie i z klasą, warto odpowiednio dobrać model. Doskonałym wyborem będą dresy męskie z dobrej jakości bawełny, która zachowuje fason, nie rozciąga się i zapewnia maksymalny komfort. Postaw na te z klasycznymi spodniami typu jogger oraz bluzą wkładaną przez głowę z kapturem lub bez. Kolor? Warto postawić na uniwersalny, ponadczasowy i stonowany odcień. Na co dzień idealnie nadają się dresy męskie w czerni, granacie, szarości, brązie czy beżu. Buty do dresu męskiego? Nie tylko sportowe Dobrze dobrany dres męski będzie idealną bazą stylizacji na co dzień. Ubiera od stóp do głów, dlatego w wielu sytuacjach wystarczy jedynie dobrać pasujące buty. Jakie modele możemy nosić w zestawie z dresem? Wbrew pozorom nie tylko sportowe. Do wyboru mamy wszystkie rodzaje sneakersów: w stylu retro i bardziej nowoczesne, skórzane i wykonane z lekkich, przewiewnych materiałów. Zgraną całość z męskim dresem stworzą też trampki za kostkę. Z kolei w chłodniejszych miesiącach warto sięgnąć po skórzane buty za kostkę, np. trapery, workery czy masywne botki na grubszej, przyczepnej podeszwie. Jakie okrycie wierzchnie pasuje do dresu? Kurtki i płaszcze męskie, które wykorzystasz w stylizacjach na co dzień Mimo typowo sportowego charakteru dres męski rewelacyjnie łączy się z niemal każdym okryciem wierzchnim. Odpowiednio dobrany będzie świetnie wyglądał w zestawie ze skórzaną kurtką ramoneską lub jeansową kataną. Zwróćmy jedynie uwagę na to, by odzież wierzchnia była o rozmiar większa. Dzięki temu zmieści się pod nią klasyczna bluza. Nie wiesz, jaka kurtka do dresu męskiego zda egzamin zimą? Dobrym kierunkiem są puchowe modele – zarówno tradycyjne kurtki puchówki, jak i pikowane bezrękawniki z kapturem. Ciepło i modny wygląd zapewni też tradycyjna parka. A jeśli lubisz mieszać style, wypróbuj połączenie dresu z klasycznym płaszczem, np. trenczem. Jakie dodatki do dresu męskiego wybrać na co dzień? Dużą rolę w każdej męskiej stylizacji odgrywają dodatki. Jakie pasują do dresu męskiego? O każdej porze roku znakomitym wyborem będzie czapka z daszkiem. Bejsbolówka w ulubionym kolorze podkreśli charakter ubioru i przyda się nie tylko w słoneczne dni. Zimą warto zamienić ją na ciepłą, wełnianą czapkę typu beanie oraz pasujący szalik lub komin. Z pomocą stylowych akcesoriów możemy dodać stylizacji z dresem klasy. Wystarczy dorzucić designerski zegarek z dużą tarczą, modne okulary przeciwsłoneczne czy skórzany plecak o prostej, minimalistycznej formie, by wyglądać naprawdę dobrze. Dzięki takim detalom najwygodniejszy dres męski może okazać się również niezwykle uniwersalnym ubiorem na co dzień, który znakomicie wpisze się w miejski dress code. Materiał przygotowany przez Allani.pl