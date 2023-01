Chcesz importować francuskie produkty? Oto jak pomoże Ci tłumacz francuski!

Profesjonalne tłumaczenia to klucz do sukcesu. Z pomocą zawodowego tłumacza Twój partner handlowy może dobrze Cię zrozumieć. Ze wsparciem fachowca masz też pewność, że odprawa celna, kontrole i wszystkie sprawy urzędowe przebiegną sprawnie i bezproblemowo. Ekspert zadba o wszystko – także o Twój wizerunek! Chcesz importować francuskie produkty? Oto jak pomoże Ci zawodowy tłumacz!

Czy na pewno potrzebny Ci tłumacz francuskiego?

Zawodowy tłumacz polsko-francuski poradzi sobie z wymową każdego słowa i pojęcia. A jest tutaj na co uważać. Tak zwani fałszywi przyjaciele tylko „czekają”, aby nas zakłopotać i wyprowadzić na manowce.

Zacznijmy od czegoś, co raczej nie sprowadzi na nas kłopotów, ale może wprawić w zakłopotanie. Bronzé od razu skojarzy się z kolorem brązowym, ale to „opalony”. Kiedy usłyszysz dôme, nie pomyśl, że ktoś zaprasza Cię do domu. Chodzi tu o „kopułę”. Factice nie ma nic wspólnego ze słowem faktyczny, poprawne znaczenie to „sztuczny”. Nie mów do klienta folie, ponieważ to nie folia, a „szaleństwo”. Ordinaire nie skojarz z ordynarnością, dla Francuzów słowo to znaczy „zwyczajny”.

Jak widzisz, faux amis bywają zwodniczy, a to zaledwie jedna z setek rzeczy, które trzeba mieć z tyłu głowy w trakcie procesu przekładu. Na szczęście można zwrócić się po wsparcie do profesjonalistów.

Oto jak pomoże Ci tłumacz polsko-francuski!

Działalność na rynku zagranicznym wymaga nie tylko dobrej znajomości branży, ale i wszystkich procedur. W przypadku obcojęzycznych dokumentów nie obejdzie się bez profesjonalnych tłumaczeń – potrzebny jest specjalista.

Po co Ci wykwalifikowany tłumacz? Handel międzynarodowy wiąże się z bardzo wieloma formalnościami. Trzeba znać się nie tylko na dokumentach, ale i mieć pojęcie o prawie. Każde słowo, pojęcie czy detal mogą negatywnie wpłynąć na prowadzone przez nas interesy.

W czym pomoże profesjonalista?

Przetłumaczy dokumenty finansowe i kontrolne. Zajmie się przekładem międzynarodowych certyfikatów importowych, kontraktów importowo-eksportowych i zgłoszeń przewozowych. Wesprze Cię także w tłumaczeniu dokumentacji związanej z działalnością Twojej firmy, w tym faktur czy raportów. Kiedy zajdzie taka potrzeba, przełoży wnioski patentowe. Poproś o pomoc fachowców. Profesjonalną pomoc zapewni Ci tłumacz francuskiego z biura Supertłumacz.

Chcesz importować francuskie produkty? Dobre tłumaczenie to podstawa!

Import i eksport wymagają profesjonalnych tłumaczeń z polskiego na francuski i z francuskiego na polski.

Swego czasu bank HSBC stracił 10 mln dolarów, ponieważ nikt nie wpadł na pomysł, aby to profesjonalista przetłumaczył slogan dedykowany na rynek międzynarodowy. Hasło „Nie zakładaj nic” zmieniono na „Nie rób nic”, co zniechęciło klientów do korzystania z usług banku.

Nieprzyjemną wpadkę zaliczyła też Nokia, która postanowiła wprowadzić nowy telefon o nazwie Lumia. W języku hiszpańskim oznacza to „prostytutkę”, i to w najbardziej pejoratywnym znaczeniu tego słowa. Historia ta na szczęście ma happy end – klienci przyjęli całą sytuację z przymrużeniem oka.

W przypadku importu nie chodzi tylko o wizerunek, reklamę i marketing. Tu problemy na granicy czy błędy w umowie mogą powodować opóźnienia w działaniach, co z kolei może prowadzić do strat finansowych.

Certyfikaty międzynarodowe czy dokumenty kontrolne powinny trafić w ręce wykwalifikowanego tłumacza francuskiego, abyś mógł sprawnie i efektywnie realizować swoje projekty.

Materiał przygotowany przez Supertłumacz