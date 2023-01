Wdrożenie Comarch Optima – sprawdzamy, na co warto zwrócić uwagę!

Profesjonalny system ERP powinien odpowiadać na możliwie jak najwięcej wyzwań, jakie stoją przed każdą działalnością gospodarczą. Taki software musi umożliwiać szybkie, kompleksowe zarządzanie firmą. Czym wyróżniają się najlepsze platformy dostępne na rynku?

Wdrożenie systemu ERP – jak zrobić to dobrze?

Przede wszystkim powinniśmy mieć pewność, że usługa, jaką wybraliśmy, realnie wpływa na wzrost komfortu pracy w przedsiębiorstwie. Decydując się na wdrożenie Comarch, zyskujemy profesjonalne wsparcie nie tylko w prowadzeniu księgowości, ale i w realizacji zamówień czy nadzorowaniu magazynu.

Warto zwrócić też uwagę na to, że odpowiednia platforma może samodzielnie wykonywać szereg prostych, powtarzalnych czynności. To dodatkowa oszczędność czasu. Użytkownik nie musi też martwić się o to, że aplikacja po pewnym czasie będzie np. stosować się do starych, już nieobowiązujących przepisów podatkowych. System ERP będzie się samodzielnie aktualizować – to kolejny powód, by zdecydować się wdrożenie Comarch Optima oferowane przez Kotrak.

Użytkownicy powinni docenić też takie rozwiązania, jak:

obieg dokumentów w przedsiębiorstwie,

zarządzanie czasem pracy zespołu,

możliwość przeglądania wszystkich danych online.

Warto odnotować też, że decydując się na system ERP od profesjonalnej firmy, mamy możliwość personalizacji softu. Użytkownik może zlecić implementację tylko kilku, niezbędnych dla niego modułów. Pozytywnie wpływa to na koszt wdrożenia, a także pozwala szybciej rozpocząć pracę z aplikacją.

Wdrożenie systemu ERP na przykładzie Optimy to także świetna okazja, by usprawnić wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Dzięki wdrożeniu nowych zasad, na przykład na magazynie, czy optymalizacji obiegu dokumentów, pracownicy zaoszczędzą sporo czasu, który będą mogli przeznaczyć na inne czynności.

Czym warto kierować się przy wdrożeniu Comarch Optima?

Nie ulega wątpliwości, że jednym z kluczowych aspektów jest doświadczenie firmy, która będzie implementować dla nas oprogramowanie. Można tu wskazać na przykład na działający w branży od wielu lat Kotrak. Firma ma na swoim koncie już ponad 1500 realizacji – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Przedsiębiorstwo może pochwalić się też długim, bo ponad 30-letnim doświadczeniem w optymalizacji pracy swoich klientów. Wśród atutów można też wskazać na asystę techniczną, dzięki której szybko można wyeliminować praktycznie wszystkie sytuacje problematyczne, jakie mogą zdarzyć się w toku użytkowania oprogramowania.

Warto sprawdzić też, czy firma, z której oferty postanowimy skorzystać, wesprze nas także w integracji platformy z innymi narzędziami oraz dokona migracji danych z poprzednio używanych systemów księgowych. To bardzo ważny obszar, którego nie należy bagatelizować!

Jak wygląda wdrożenie systemu Comarch Optima krok po kroku?

Gdy skorzystamy z usług profesjonalistów, cały proces można przeprowadzić całkiem szybko, bez ryzyka destabilizacji pracy przedsiębiorstwa, co mogłoby negatywnie odbić się na jego wynikach finansowych.

Pierwszym krokiem jest analiza początkowa. Na tym etapie firma zapoznaje się z rozwiązaniami, z jakich korzystamy do tej pory. Znacząco pomaga to dobrać odpowiednie moduły systemu ERP, które w pełni spełnią nasze oczekiwania.

Kolejny krok to instalacja Optimy oraz szkolenie dla zespołu, dzięki któremu nauczą się oni, jak najefektywniej korzystać z oprogramowania. Przedsiębiorcy zyskują też możliwość szybkiego kontaktu z firmą wdrożeniową, gdyby niezbędna była asysta techniczna lub dodanie kolejnych modułów oprogramowania.

Materiał przygotowany przez Kotrak