Najciekawsze książki na prezent dla chłopaka na walentynki

Zbliżają się walentynki, a Ty wciąż nie wiesz, jaki prezent kupić chłopakowi? Masz wrażenie, że niczego nie potrzebuje i nie masz pojęcia, co go ucieszy? Sprawdź kilka tytułów książek. Nawet mężczyzna, który nie jest molem książkowym, będzie nimi zainteresowany!

Książki pomagają osiągać własne cele i rozwijać zainteresowania, często także inspirują do zmian. Są świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu i odprężają po męczącym dniu. To sprawia, że są miłym, trafionym podarunkiem dla każdego i wystarczy wybrać odpowiedni tytuł, by zainteresować nawet osobę, która na co dzień nie czyta całych stosów literatury. Na pierwszej stronie możesz wpisać parę słów od siebie – życzenia lub komplement, dzięki czemu książka stanie się wyjątkową pamiątką na lata. Sprawdź, jakie tytuły będą idealne jako prezent dla chłopaka na walentynki.

Książki na prezent dla chłopaka na walentynki

Wybierając książkę na prezent dla chłopaka, warto wziąć pod uwagę jego pasje oraz typ literatury, po który zwykle sięga. Można także zdecydować się na książkę, która zainspiruje chłopaka do zmiany stylu życia lub pomoże pogłębić wiedzę na interesujący go temat. Być może któryś z poniższych tytułów okaże się idealnym wyborem na prezent?

Wiatrołomy, R. Małecki

Na początek coś lżejszego – wciągająca i dobrze napisana historia, czyli klimatyczny kryminał, którego akcja rozgrywa się w Polsce. Policjantka Maria Herman wraz z kolegą, Olgierdem Borewiczem, próbuje rozwiązać sprawę z „Archiwum X”. Nierozwikłana tajemnica zaginięcia sprzed lat jest skomplikowana i prowadzi śledztwo zawiłymi tropami, a prywatne problemy policjantów sprawiają, że czytelnik nie nudzi się nawet przez chwilę. Wiatrołomy to pierwsza część serii przygód tego policyjnego duetu.

Na północ. Jak pokochałem Arktykę, A. Wajrak

Jeśli Twój chłopak ma w sobie żyłkę podróżnika i jest ciekaw różnych zakątków świata, książka Wajraka, napisana lekko i pięknie wydana, może okazać się doskonałym prezentem oraz inspiracją. Autor, dziennikarz i przyrodnik, z dużą swobodą dzieli się swoją ogromną wiedzą o przyrodzie i wspomina podróże po niebezpiecznych, ale fascynujących miejscach, do których docierają nieliczni. Pisze tak, jakby opowiadał o swoich przygodach znajomemu przy kawie. W książce pojawiają się także zdjęcia.

Tajemnicza Polska. Niewyjaśnione historie, zapomniane skarby, sensacyjne odkrycia, J. Kuza

Twój chłopak lubi tajemnicze opowieści, interesuje się historią naszego kraju, a podczas urlopu chętnie zwiedza różne zakątki Polski? Ta książka z pewnością zachęci go do kolejnych podróży. Jest pełna mało znanych ciekawostek i różni się od zwykłych książek podróżniczych. Zamiast typowych kierunków do zwiedzania i oczywistych, wartych uwagi zabytków, przedstawia tajemnice związane z różnymi miejscami, dobre i złe historie z przeszłości oraz fascynujące odkrycia, które z pewnością zachęcą czytelnika do podróży po naszym kraju i udowodnią, że Polska kryje w sobie wiele tajemnic.

Solo. Moje samotne wspinaczki, K. Wielicki

Wyprawy w góry to dla niektórych fascynujący sposób na spędzenie urlopu, a dla innych – pasja, której podporządkowują całe życie. Jeśli Twój chłopak lubi górskie wyprawy lub wspinaczkę, ta książka może przypaść mu do gustu. Polski taternik i alpinista opowiada w niej o samotnych wyprawach na ośmiotysięczniki oraz dzieli się osobistymi przemyśleniami. Jego książka to porywająca historia pełna wartościowych informacji i ciekawych anegdot. Jest przepełniona pasją zdobywcy, który potrafi wiele poświęcić, by wspiąć się na najwyższe górskie szczyty.

Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka, A. Werner, M. Kołodziejczyk

Wielu mężczyzn uwielbia piłkę nożną, dlatego ten reportaż może okazać się idealnym prezentem dla chłopaka na walentynki. Autorzy udowadniają, że piłka nożna to coś więcej niż sport i pasja – to zjawisko społeczne, a także polityczne, z którym są związane wielkie emocje i równie wielkie pieniądze. Odwiedzają miejsca, w których piłka nożna daje ludziom nadzieję, a nawet kształtuje tożsamość danego regionu, a kibicowanie wybranej drużynie jest równoznaczne z deklaracją poglądów politycznych. To bardzo ciekawa pozycja dla fanów futbolu, którzy mogą zyskać zupełnie nowe spojrzenie na ten sport.

Droga Icemana. Metoda Wima Hofa. Ćwiczenia oddechowe, trening z zimnem oraz praca z umysłem, K. de Jong, W. Hof

Wim Hof to Holender, który zadziwił cały świat swoimi niezwykłymi umiejętnościami. Potrafi przebywać w zimnie rekordowo długo, a nawet jest w stanie kontrolować temperaturę swojego ciała. Badacze udowodnili, że metody budowania odporności oraz kontrolowania oddechu, które są stosowane przez Wima Hofa rzeczywiście działają – poprawiają wydolność organizmu i sprawność fizyczną, a przy tym pozwalają skutecznie obniżyć poziom stresu. Na dodatek metody Hofa każdy może wprowadzić w życie – i to we własnym domu. Wim Hof stanowi inspirację dla wielu osób, zwłaszcza dla tych, które interesują się sportem i zdrowym trybem życia.

Prezent dla chłopaka na walentynki nie musi być wcale drogi ani wymyślny (sprawdź na stronie TaniaKsiazka.pl). Często właśnie te proste gesty – podarowanie książki, która wciąga, przygotowanie ulubionego dania, kupienie ulubionej słodkości to najmilsze drobiazgi, dzięki którym dzień staje się lepszy.

