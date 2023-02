Do kiedy można zmienić formę opodatkowania w 2023 roku? Obowiązują dwa terminy!

W tym roku przedsiębiorcy powinni zapamiętać dwa terminy związane ze zmianą formy opodatkowania. Decyzję dotyczącą formy rozliczania podatku na 2023 rok będzie można podjąć maksymalnie do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągnięto pierwszy przychód tego roku. Drugą ważną datą jest 2 maja – do tego dnia najpóźniej można zmienić formę opodatkowania wstecz za 2022 rok.

Zmiana formy opodatkowania na 2023 rok – do kiedy należy to zrobić?

Deklarację określającą wybrany sposób opodatkowania składamy podczas zakładania firmy i nie musimy ponawiać naszej decyzji każdego roku. Wyjątkiem jest zmiana formy rozliczania podatków. Jeżeli chcemy tego dokonać w 2023 roku, możemy zrobić to w standardowym, przewidzianym prawnie terminie, czyli do 20. dnia miesiąca, który nastąpi po tym, w którym osiągniemy pierwszy przychód. Dla większości przedsiębiorców działających już na rynku będzie to 20 dzień lutego, ponieważ w styczniu zapewne zanotują już pierwsze przychody. Jednak jeżeli założymy działalność gospodarczą w czerwcu i wówczas osiągniemy pierwszy przychód, to czas na zmianę formy opodatkowania mamy do 20 lipca. Natomiast jeśli na pierwszy przychód przyjdzie nam poczekać do listopada, zmiany będziemy mogli dokonać do 20 grudnia.

Zmiana formy opodatkowania za poprzedni rok – wyjątkowe przepisy Polskiego Ładu

Na niektórych przedsiębiorców czeka jednak jeszcze jedna decyzja – dotycząca wstecznej zmiany opodatkowania za rok 2022. Rozwiązanie to wprowadziły przepisy Polskiego Ładu, zgodnie z którymi osoby prowadzące działalność gospodarczą przed 1 lipca 2022 roku i rozliczające się na podstawie ryczałtu lub podatku liniowego mogą w terminie do 2 maja 2023 roku zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową.

Aby dokonać zmiany, należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwe dla skali podatkowej rozliczenie. Oznacza to, że przedsiębiorca, który dotychczas rozliczał się na podstawie podatku liniowego, nie składa PIT-36L, a PIT-36. Natomiast ten, który w 2022 roku wybrał ryczałt zamiast deklaracji PIT-28, składa w urzędzie skarbowym PIT-36. Należy mieć na uwadze, że rozliczenie można złożyć tylko raz, zatem jeśli deklaracja właściwa podatkowi liniowemu została już złożona, nie możesz już złożyć PIT-36.

Pamiętaj, że składając deklarację za 2022 rok, określasz jedynie sposób rozliczania podatków za poprzedni rok, a w odniesieniu do 2023 zastosowana zostanie już pierwotnie wybrana forma. Jeśli chcesz trwale zmienić formę opodatkowania na nowy rok, musisz zrobić to w urzędzie skarbowym lub skorzystać z formularza online.

Jak zmienić formę opodatkowania na 2023 rok?

Aby trwale zmienić formę opodatkowania w 2023 roku, należy złożyć aktualizację formularza CEIDG-1. Można zrobić to osobiście w urzędzie gminy bądź miasta lub przez internet. Jak dokonać tego bez wychodzenia z domu?

Wystarczy zalogować się na swoje konto w bazie CEIDG na stronie biznes.gov.pl – wykorzystasz do tego profil zaufany, dowód elektroniczny lub swoją bankowość internetową. Po zalogowaniu postępuj według poniższej instrukcji:

W menu wybierz „Zmień dane” i kliknij przycisk „Dalej”. W trybie edycji wpisu wybierz 1 stycznia 2023 roku w polu oznaczonym numerem 1. Następnie w polu 3, pod numerem 15, kliknij „Tak, składam oświadczenie”. Jeżeli opłacasz składki ZUS, w polu nr 12 wybierz „Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”. Natomiast w polu nr 18 zaznacz kwadracik przeznaczony do zmiany pola i wybierz nową formę opodatkowania. Po wykonaniu tych kroków kliknij „Dalej” na samym dole strony.

Aby wysłać wniosek, podpisz go, klikając w przycisk „Podpisz i wyślij wniosek” i gotowe. Natomiast jeśli chcesz poznać więcej wskazówek przydatnych dla przedsiębiorców, wejdź na: https://firmove.pl/.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze sposobu rozliczania się z podatku?

Wybór formy opodatkowania jest dla każdego przedsiębiorcy nie lada wyzwaniem. Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii, jakimi są stawki podatkowe, koszty, składka zdrowotna oraz dostępne ulgi. Prowadzący działalność gospodarczą powinni przeliczyć, która forma opodatkowania będzie dla nich najkorzystniejsza pod względem finansowym i osobistym. Przykładowo, skala podatkowa pozwala odliczać od przychodu koszty działalności, ale nie daje możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem ani odpisania podatku na dzieci. Dlatego też wybór warto przedyskutować z kompetentnym księgowym.

