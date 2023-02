Najważniejsze premiery książkowe 2023 roku. Które tytuły warto śledzić?

Zapowiedzi książkowe ostatnich miesięcy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom miłośników dobrej literatury, niezależnie od preferowanych przez nich gatunków i zainteresowań. Fascynujące biografie, wnikliwe reportaże, wciągające powieści… Sprawdź najgłośniejsze premiery książkowe 2023 i wybierz lekturę dla siebie!

Książę Harry, „Ten drugi”

Życie młodszego syna obecnego monarchy Karola II i tragicznie zmarłej „królowej ludzkich serc” - Diany Spencer - od zawsze budziło ogromne zainteresowanie mediów. Szaleństwa młodości, doświadczenia z wojennego frontu, głośne małżeństwo z amerykańską aktorką, zrzeczenie się przywilejów, prawdziwe i domniemane konflikty z ojcem i bratem… Aby uciąć krążące plotki i domysły, książę Harry postanowił opowiedzieć swoją historię osobiście - nie stroniąc od bezkompromisowej szczerości i głębokiej autoanalizy, na nowo mierząc się z najbardziej bolesnymi momentami swojego życia.

„Ten drugi” - jedna z najbardziej oczekiwanych premier książkowych 2023 i bestseller w kategorii „książki biograficzne” - to opowieść o zderzeniu nieokiełznanej indywidualności ze sztywnymi konwenansami monarchii, samotności wśród tłumu ludzi i świateł reflektorów, a także miłości, która odmienia życie.

Marek Sekielski i Małgorzata Serafin, „Jest OK. To dlaczego nie chcę żyć?”

Depresja jest jedną z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych współczesnego świata. Bez odpowiedniego leczenia może być także chorobą śmiertelną - i choć temat podjęty przez Marka Sekielskiego i Małgorzatę Serafin wciąż jeszcze bywa bagatelizowany lub spychany do sfery tabu, warto poznać go jak najlepiej, by uświadomić sobie skalę problemu i wiedzieć, jak mu przeciwdziałać. Depresja doprowadziła bohaterów książki na skraj przepaści, z którego udało im się zawrócić; rozmówcy Serafin i Sekielskiego ujawniają, co popchnęło ich do próby odebrania sobie życia i co pomogło im odzyskać nadzieję na lepsze jutro.

Jennette McCurdy, „Cieszę się, że moja mama umarła”

Blichtr i luksus światowego show-biznesu ma swoją ciemną stronę: historie gwiazd estrady często naznaczone są cierpieniem, do którego nierzadko przyczyniają się ich najbliżsi. Los Jennette McCurdy - gwiazdy kanału Nickelodeon, utalentowanej wokalistki i aktorki - nie jest tu wyjątkiem: nikt spośród setek tysięcy jej fanów nie wiedział, że ich idolka była od wielu lat maltretowana psychicznie i fizycznie przez własną matkę, owładniętą obsesją na punkcie sławy i pieniędzy.

Restrykcje żywieniowe, naruszenia prywatności cielesnej i nieustanna kontrola doprowadziły nastoletnią Jennette do bulimii, alkoholizmu i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Dziś, po śmierci matki i wygranej walce o zdrowie, aktorka odważnie rozprawia się ze swoimi demonami: w swojej debiutanckiej książce szczerze opowiada o swojej drodze od przewlekłej traumy do odzyskania kontroli nad własnym życiem.

Tomasz Patora, „Łowcy skór. Tajemnice zbrodni w łódzkim pogotowiu”

Kulisy zbrodniczego procederu sprzed 20 lat, którego ujawnienie wstrząsnęło całą Polską: Tomasz Patora dokumentuje przebieg śledztwa poświęconego przestępczemu układowi łódzkiego pogotowia i zakładów pogrzebowych, którego działanie kosztowało życie setek niewinnych ludzi. Autor ujawnia nieznane wcześniej dokumenty i relacje świadków, które w połączeniu z opublikowanymi wcześniej dokumentami tworzą dokładną rekonstrukcję wydarzeń sprzed dwóch dekad. Reportaż Patory jest porównywany do trzymającego w napięciu thrillera - jednak tym, co przeraża w nim najbardziej, jest fakt, że opisane zbrodnie wydarzyły się naprawdę.

B.A. Paris, „Uwięziona”

W rankingu zapowiedzi książkowych na rok 2023 nie mogliśmy pominąć także najnowszej powieści B.A. Paris: „Uwięziona” doczekała się już 40 przekładów, a łączna liczba sprzedanych egzemplarzy przekroczyła już 3 miliony! Historia Amelie, oparta na klasycznych motywach baśni o Kopciuszku i zamknięcia w złotej klatce, należy do gatunku nieodkładalnych. Żadna odpowiedź nie jest tu jednoznaczna ani satysfakcjonująca, a fabuła z każdą stroną gęstnieje od napięcia, emocji i fabularnych twistów.

Materiał przygotowany przez Tantis.pl