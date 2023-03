Niepołomice znowu nagrodzone

Gmina Niepołomice została wyróżniona w dwóch prestiżowych konkursach. I to jednego dnia. To już kolejna nagroda przyznana Gminie Niepołomice w ostatnich miesiącach

– Dwa wyróżnienia jednego dnia i to w dwóch różnych konkursach, to nie zdarza się często. Wszystkie nagrody, które otrzymujemy, cieszą nas i jednocześnie mobilizują do dalszej pracy. Nagrody bowiem nie są dla urzędników. My je tylko odbieramy w imieniu mieszkańców – mówi Roman Ptak, burmistrz Niepołomic.

W czwartek gmina otrzymała pierwszą Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski za Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne. Obiekt został wyposażony w nowe planetarium i kopułę obserwacyjną, liczne sale i pracownie tematyczne, studio filmowo-fotograficzne oraz część noclegową z 12 pokojami i stołówką.

Tego samego dnia Niepołomice zostały też wyróżnione w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2022. Samorząd został nagrodzony za rewitalizację niepołomickich błoni. – To 6-hektarowy teren spacerowo-rekreacyjny. Został on zaprojektowany tak, by główną rolę grała w nim natura. Realizacja zadania kosztowała gminę 9,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosiło 6,5 mln zł – opowiada burmistrz Roman Ptak.

Rewitalizacja niepołomickich błoni zakończyła się w czerwcu 2022 roku. Wykonując rewitalizację tych terenów gmina Niepołomice połączyła przyjemne z pożytecznym. Przyjemne, bo mieszkańcy otrzymali piękny park w centrum miasta. Ten ogromny obszar zieleni podzielony jest na cztery strefy. Małe Błonia po stronie północnej, otwartą część centralną, obszar rekreacji i strefę przy zamku. W parku znajduje się ponad 2 km ścieżek do biegania i jazdy na rowerze. Poza tym na błoniach znajduje się wioska kaczek, plac do trenowania koni czy wybieg dla psów. Jedną z największych atrakcji miejskich błoni jest ogród doświadczeń, z camerą obscura, labiryntem, lustrem deformującym czy gwiazdozbiorem i systemem planetarnym. Według danych szacunkowych władz gminy, park w ciągu zaledwie sześciu miesięcy 2022 roku odwiedziło ponad 50 tys. mieszkańców. Nie ma się co dziwić, bo ta inwestycja została zrealizowana dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. – Przygotowując się do realizacji tej inwestycji oddaliśmy głos mieszkańcom, aby Ci, jako przedstawiciele różnych grup społecznych, zawodowych, ludzi o różnych zainteresowaniach i potrzebach, mogli wypowiedzieć się, jakiego terenu tutaj oczekują – wspomina Michał Hebda, zastępca burmistrza Niepołomic. Park to nie tylko miejsce rekreacji, ale też inwestycja, która zrewitalizowała zakole Wisły.

Ostatnie miesiące są dla gminy niezwykle udane. Niedawno Niepołomice drugi rok z rzędy zostały uznane najlepszą gminą Małopolski, w której żyje się najlepiej. Z kolei w konkursie Teraz Polska gmina zajęła trzecie miejsce.

Materiał przygotowany przez niepolomice.eu.