Nowoczesna firma powinna być widoczna w internecie. Współcześnie trudno jest mówić o szybkim rozwoju firmy bez internetu. Co więcej, samo założenie strony internetowej lub sklepu online nie jest wystarczającym działaniem. Opieranie swej biznesowej kariery wyłącznie na mediach społecznościowych może okazać się błędnym założeniem z kilku przyczyn. W artykule wyjaśniamy, czym jest SEM i jak planować te działania dla e-commerce.

Dlaczego warto mieć stronę internetową i e-sklep? Czym jest SEM w ujęciu ogólnym? Na co zwracać uwagę przy wyborze agencji specjalizującej się w SEM?

Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku internet nie był zbyt poważnie traktowany przez wiele środowisk biznesowych. Z czasem podejście do biznesu online zaczęło ulegać zmianie. Okazało się, że internet daje ogromne możliwości. Dzięki internetowi każdy może zaistnieć na rynku i ma szansę na zdobycie klientów z całego świata. Najbardziej niezdecydowanych do internetu przeniosła pandemia koronawirusa. Okazało się, że jedynie internet oznacza wolność w prowadzeniu biznesu. Wiele firm stanęło na krawędzi bankructwa z powodu zamrażania ich branż. Uratował je w zasadzie internet. Przykładem jest branża gastronomiczna, która przeszła za system zamówień internetowych z dostawą zamówień do domu. Identycznie było w przypadku sklepów spożywczych, które aktualnie mogą chwalić się ogromnymi sukcesami. Takich branż jest dużo. Wielu firmom w realizacji celów pomagała profesjonalna agencja SEM.

Dlaczego warto mieć stronę internetową i e-sklep?

Własna strona internetowa lub sklep działający w trybie online oznacza pełną niezależność firmy. Można powiedzieć, że każdy przedsiębiorca może znaleźć idealną dla siebie branżę, w której chce działać. O ile panuje moda na wszelkiego rodzaju marketplace, to koszty reklamy w takim systemie i opłaty czy prowizje są bardzo wysokie. Lepiej jest zainwestować w marketing w wyszukiwarkach, czyli w SEM. Przy dobrze dopasowanej kampanii, można skoncentrować się na różnych rynkach. Może to być rynek lokalny, krajowy lub międzynarodowy. Można wspomagać swoje działania za pomocą mediów społecznościowych, ale to nie daje poczucia niezależności. Przykładem jest Facebook, który planuje wprowadzenie opłat miesięcznych dla użytkowników zweryfikowanych. Inny przykład to słynne awarie Facebooka, nad którymi w pewnej chwili nikt nie miał kontroli. Własna www, nawet w przypadku wystąpienia poważnej awarii, ma możliwość sprawnego odzyskania danych. W przypadku mediów społecznościowych — nie jest to już takie oczywiste. Social media są ważne w promocji firmy i warto się w nich promować, ale bezpieczniej jest je traktować jako formę promocji, a nie bazę całego e-biznesu.

Czym jest SEM w ujęciu ogólnym?

Jeśli chodzi o wyszukiwarki, to w ich przypadku liczą się pierwsze strony. Dalej nikt nie będzie tracić czasu na poszukiwania firm i produktów. Mało który konsument dotrwa z poszukiwaniami aż do ostatniej strony. Firma nie może sobie tłumaczyć, że wartościowy produkt sam się obroni i znajdzie klienta. Może tak być, ale to jest po prostu łut szczęścia. Trzeba jak najszybciej wdrożyć działania Search Engine Marketing (SEM), w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że firma przepadnie wśród dobrze wypromowanej konkurencji. Trzeba zdecydować się na promocję e-sklepu lub strony internetowej w bezpłatnych i płatnych wynikach wyszukiwania, przy czym ogromną rolę odgrywają tutaj słowa kluczowe.

Na co zwracać uwagę przy wyborze agencji specjalizującej się w SEM?

Klienci nie powinni kierować się wyborem agencji SEM na podstawie najniższej ceny. To jest typowy "wabik" na klienta, ale w rzeczywistości nikt nie chce świadczyć usług prawie za darmo lub półdarmo. Konsumenci mogą analizować doświadczenie agencji SEM na rynku, sprawdzić portfolio i referencje klientów. Profesjonalna agencja SEM indywidualnie podchodzi do potrzeb i specyfiki swoich klientów. Każda firma jest inna, dlatego trzeba uchwycić jej wyjątkowość i wykorzystać w działaniach SEM. Nie można takiej samej kampanii proponować firmie działającej w branży hydraulicznej i artyście tworzącemu autorskie prace.

Trzeba mieć świadomość, że na efekty trzeba trochę poczekać. Żadna kampania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów w błyskawiczny sposób. Nie można być podatnym na tego typu obietnice. One mają jedynie na celu zdobycie klienta. Można to porównać do "gruszek na wierzbie". Żadna ekspercka agencja SEM nie obieca klientowi sukcesu w tydzień czy w miesiąc. Realnie można spodziewać się pierwszych korzystnych efektów w okresie trzech miesięcy. Może to być krótszy czas, ale dobra agencja SEM będzie w stanie skonkretyzować, ile czasu potrzebuje na działania. Jakość pracy jest tym, co wyróżnia profesjonalistów od firm, które traktują SEM jako przygodę, a nie poważną kampanię. W tej pracy bardzo ważne są dane, bez nich nie da się analizować postępu i efektów. Najczęściej chodzi o Google Analytics (czyli powszechnie znane statystyki). W internecie konkurencja jest bardzo duża konkurencja, trzeba więc robić wszystko, by zacząć się wyróżniać.

Materiał przygotowany przez Harbingers