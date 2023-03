Samsung Galaxy A34 – nowy średniak z ciekawą specyfikacją

Samsung to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku smartfonów. Firma słynie głównie z produkcji urządzeń o wysokiej jakości i aktualnie najlepszych ekranów na rynku. W ciągu ostatnich kilku lat Samsung wprowadził wiele przeróżnych innowacyjnych rozwiązań do swoich telefonów – na przykład zagięty ekran na bokach czy składane smartfony. Już w najbliższym czasie Samsung pokaże swój najnowszy telefon Samsung – a mianowicie Samsung Galaxy A34! Czym się wyróżnia na tle innych modeli?

Samsung Galaxy A34 to nowy smartfon z ciekawą specyfikacją. Urządzenie posiada nowoczesny procesor, duży ekran z wysoką częstotliwością odświeżania i równie dużą pamięcią wewnętrzną. Czym charakteryzuje się najnowszy telefon Samsung? Jak przenieść dane ze starego telefonu na nowy Samsung A34? Szczegóły na ten temat znajdziesz w dzisiejszym wpisie. Już teraz zapraszamy do szybkiego zapoznania się z jego treścią.

Najnowszy telefon Samsung Galaxy A34

Chcesz kupić nowy telefon, ale nie wiesz, jakie urządzenie wybrać? Jeśli interesują Cię modele ze średniej półki, które poza atrakcyjną ceną charakteryzują się także stosunkowo dużą wydajnością, już teraz sprawdź najnowszy telefon Samsung Galaxy A34.

Urządzenie oficjalnie zostało zaprezentowane już na początku roku. To model ze średniej półki, który wyróżnia się przede wszystkim ciekawymi rozwiązaniami. Urządzenie będzie można kupić w czterech wersjach kolorystycznych, a mianowicie w czarnym, niebieskim, białym oraz różowym. Przed dokonaniem ostatecznej decyzji o wymianie telefonu warto oczywiście porównać go z innymi dostępnymi na rynku modelami. Już teraz zobacz, jakie są najnowsze telefony i poznaj ich parametry.

Czym charakteryzuje się nowy Samsung A34?

Jak wspominaliśmy, Samsung Galaxy A34 ma duży ekran o przekątnej 6,5 cala. Do zalet zalicza się częstotliwość odświeżania, która w tym przypadku wynosi 90 Hz. Ten parametr, w połączeniu z innymi technologiami, zapewnia płynne działanie interfejsu i ogólnie dużo większą przyjemność z korzystania z telefonu. Dodatkowo smartfon wyposażony jest w czterordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2.3 GHz i w 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM. Urządzenia będą dostępne między innymi z 128 GB pamięci wewnętrznej, co pozwala na przechowywanie sporej ilości zdjęć, filmów i aplikacji.

Jeśli chodzi o aparaty, na tylnej części telefonu znajdują się aż trzy kamery – w tym aparat główny 48 Mpix, makro 5 Mpix oraz ultraszerokokątny 8 Mpix. Przednia kamera ma pojedynczy aparat 13 Mpix, który doskonale sprawdzi się do wykonywania selfie. Do zalet urządzenia Samsung Galaxy A34 zalicza się także dualSIM. To opcja, dzięki której w telefonie możesz mieć dwie karty nanoSIM, a zatem dwa numery telefonu. Jeśli do tej pory nosiłeś ze sobą dwa urządzenia, Samsung Galaxy A34 rozwiąże Twój problem! Teraz wszystkie wiadomości i połączenia z obu numerów będziesz mógł odbierać na jednym smartfonie.

Jak przenieść dane ze smartfona na najnowszy telefon Samsung?

Jak przenieść dane ze starego smartfona na nowy? Ogólnie przenoszenie danych z telefonu na telefon nie jest skomplikowane i można to zrobić na dwa sposoby – a mianowicie bezprzewodowo lub za pomocą zewnętrznych nośników. Metody bezprzewodowe cieszą się większą popularnością, chociaż przenoszenie danych w ten sposób trwa ogólnie dłużej – czasami nawet kilkadziesiąt minut w porównaniu do przenoszenia danych za pomocą karty SIM czy microSD.

Jeśli chcesz przenieść dane z telefonu z Androidem na nowy telefon, który także ma system operacyjny Android, możesz w takiej sytuacji skorzystać z chmury. Sporą popularnością cieszy się chmura udostępniana przez Google, do której otrzymujesz dostęp, zakładając tam konto. W takiej sytuacji wystarczy na nowym telefonie zalogować się na konto Google, następnie wybrać opcję „Przywróć kopię zapasową”, dalej „Skopiuj dane” i wybrać backup, który chcemy na danym smartfonie przywrócić.

Przenoszenie danych z iPhone’a na smartfon z systemem Android wymaga pobrania na tym drugim telefonie aplikacji Google One. To program, który pozwala na bezproblemową synchronizację Google’a z iCloud. Możesz także utworzyć kopię zapasową na dysku Google swojego iPhone’a i w ten sposób odtworzyć backup na nowym urządzeniu. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie aplikacje, które działały Ci na iPhone, mogą być dostępne także na smartfonie z Androidem.

Specyfikacja nowych smartfonów marki Samsung to świetny przykład na to, że sprzęt ze średniej półki cenowej może zaoferować naprawdę wiele. Wysokiej jakości główny aparat sprawdzi się do codziennego robienia zdjęć, natomiast wszystkie prezentowane telefony zapewnią długi czas pracy na jednym ładowaniu. Ich wyświetlacz jest na tyle duży, że bez problemu będzie można korzystać ze smartfona do przeglądania internetu, a jednocześnie projektantom udało się zachować poręczny kształt i rozmiar. Warto więc zapisać sobie datę premiery i czekać na nowe propozycje od koreańskiego producenta.

Materiał przygotowany przez RTV Euro AGD