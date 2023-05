Co Cię ochłodzi skuteczniej? Popularne sposoby na upały

Meteorolodzy przestrzegają przed tegoroczną falą upałów. To przykra wiadomość dla osób, które nawet w poprzednich, chłodniejszych latach zmagały się z wysoką temperaturą w pomieszczeniach. Dlatego sprawdź skuteczność najpopularniejszych sposobów na upały.

Spis treści:

W Polsce od lat doświadczamy coraz wyższych upałów, które dają się we znaki zarówno ludziom, jak i domowym zwierzętom. Właśnie dlatego przed nadejściem lata warto sprawdzić najpopularniejsze sposoby na upały.

Domowe sposoby na upały. Czy się sprawdzają?

Internet pełen jest amatorskich pomysłów na walkę z upałem mieszkaniu. Problem w tym, że zdecydowana większość z nich nie obniża temperatury w pomieszczeniach, lecz co najwyżej spowalnia ich nagrzewanie się w upalne dni. W praktyce bez zastosowania specjalnych urządzeń po prostu nie da się schłodzić wnętrz.

Warto tu jednak zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju wiatraki czy wentylatory wywołują jedynie uczucie chłodu, spowodowane przyspieszonym ruchem powietrza. Tylko zastosowanie urządzeń klimatyzujących rzeczywiście obniża temperaturę w pomieszczeniu.

Klimator: czym jest i jak działa? Przeczytaj, zanim go kupisz

Klimatory to proste urządzenia, które w ofertach sprzedawców umożliwiają skuteczne obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczenia. Wydają się więc idealną alternatywą dla klimatyzatorów tym bardziej, że są od nich kilkukrotnie tańsze. Jak to wygląda w praktyce?

Klimator / klimator na wodę zbudowany jest z wiatraka, za którym zamontowano filtr absorbujący. Jest on zwilżany i przy okazji schładzany zimną wodą, pompowaną ze zbiorniczka wewnątrz urządzenia. Wentylator zasysa powietrze, które ma się ochłodzić, oddając ciepło w wyniku przepływu przez filtr. To tylko teoria, ponieważ klimatory są nieefektywne. Na dodatek niepotrzebnie podnoszą wilgotność w pomieszczeniu.

Kto będzie zadowolony z przenośnego klimatyzatora?

Jeżeli chcesz skutecznie obniżyć temperaturę w pomieszczeniu, możesz wybrać klimatyzator przenośny. To urządzenie pobiera powietrze do swojego wnętrza, gdzie schładza je dzięki wykorzystaniu cyklu pracy czynnika roboczego, a następnie zimniejsze wydmuchuje do pomieszczenia.

Dobrej klasy klimatyzator przenośny potrafi w ciągu kilku godzin obniżyć temperaturę powietrza nawet o 6 – 8 ℃. Jego instalacja sprowadza się do wystawienia na zewnątrz budynku (np. przez okno za pomocą specjalnego kołnierza) rury, odprowadzającej ciepłe powietrze i podłączenia urządzenia do prądu.

Niestety, przenośne klimatyzatory nie są pozbawione wad. Najistotniejszą jest generowany przez nie hałas, który w ciągu dnia jest akceptowalny, ale zwykle utrudnia zasypianie. Poza tym są to urządzenia o średniej wydajności, a ich moc powinna być dobrana do rozmiarów pomieszczenia. Opinie ekspertów i testy tych urządzeń znajdziesz na tej stronie https://ranking-oczyszczaczy.pl/poradnik-czystego-powietrza/jak-wybrac-dobry-klimatyzator-przenosny/

Klimatyzacja split: skuteczna, ale nie dla każdego.

Eksperci są zgodni, że najskuteczniejszym sposobem na upały, jest montaż klimatyzacji split. Instalacja tego typu składa się z jednostki zewnętrznej, połączeń oraz nawiewów w pomieszczeniach. Dzięki temu do wnętrz nie przedostaje się hałas generowany przez urządzenie, a jego duża moc zapewnia o wiele większą wydajność, niż modeli przenośnych.

Jednakże montaż klimatyzacji split powinien zostać wykonany przez instalatora, który będzie musiał ingerować w strukturę budynku, co wymaga uzyskania zezwolenia od administracji obiektu. A hałas, który jednak generują zewnętrzne jednostki, sprawia, że decyzja jest zwykle odmowna. Dlatego klimatyzacja split najczęściej montowane jest w domach jednorodzinnych, a do bloków i mieszkań komunalnych lokatorzy kupują klimatyzatory przenośne.

