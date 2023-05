Co jest lepsze dla gracza – laptop gamingowy czy PC?

Granie w gry komputerowe to rozrywka popularna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Aby móc się jej skutecznie oddawać, konieczny jest odpowiedni sprzęt komputerowy.

I tu pojawia się nie lada dylemat. Co wybrać z myślą o graniu w gry? Postawić na klasycznego PC-ta, czyli komputer stacjonarny, czy lepszym rozwiązaniem jest nowoczesny laptop gamingowy? W tym artykule poznasz zalety i wady każdego z tych wyborów.

Komputery stacjonarne — duża moc i swoboda konfiguracji

Główna różnica pomiędzy komputerem stacjonarnym a laptopem polega na tym, że w tym pierwszym przypadku możemy samodzielnie skonfigurować niemal cały zestaw. Dostępne w sprzedaży obudowy, pozwalają zmieścić w nich dowolnie wybraną płytę główną, procesor, zasilacz, wentylator oraz dyski twarde i karty graficzne. To, na jakie podzespoły się zdecydujemy, aby stworzyć wymarzony komputer stacjonarny, zależy wyłącznie od budżetu na ten cel i naszej znajomości zagadnień technicznych. Pamiętajmy również o tym, że chcąc grać w najnowsze produkcje gamingowe, powinno się dążyć do tworzenia wydajnych i skalowanych komputerów stacjonarnych. Czyli takich, które pozostaną aktualne przez co najmniej 2-3 lata do przodu, a wymiana ewentualnych podzespołów będzie prosta i szybka.

Jakie zalety ma komputer stacjonarny?

Nie trzeba mieć dużej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie komputerów, by móc wymienić wszystkie korzyści wynikające z dysponowania gamingowym PC-tem. Oto one.

Duża moc obliczeniowa — pozwalająca grać w najbardziej wymagające gry;

Wszechstronne zastosowanie — gamingowy komputer stacjonarny może być wykorzystany również do pracy, np. przy obróbce wideo;

Elastyczność — możemy zastosować w nim takie podzespoły, które są najlepsze dla naszych potrzeb;

Łatwa modyfikacja — jeśli zajdzie konieczność wymiany jednego elementu, można to zrobić szybko i samodzielnie, bez korzystania z serwisu.

To, co najważniejsze dla graczy komputerowych, czyli grafika i wydajność komputera, najlepsze oceny zbiera właśnie w komputerach PC. Możliwość zastosowania w nich wydajnego chłodzenia, głównie przez nowocześnie, świetnie skonstruowane obudowy oraz możliwość umieszczenia w nich dużych wentylatorów, przemawia na korzyść tego wyboru.

Czy komputer stacjonarny ma jakieś wady?

Niewątpliwie do takich można zaliczyć koszt stworzenia naprawdę mocnego zestawu. Decydując się na gotowy komputer przenośny lub skonfigurowany z własnych podzespołów, powinniśmy do tego wydatku doliczyć jeszcze zakup monitora. W laptopach ekran wliczony jest w cenę urządzenia, co stanowi niepodważalną przewagę dla stacjonarnych odpowiedników. Ponadto wydajne podzespoły gamingowych komputerów stacjonarnych mogą być wykorzystane tylko w jednym miejscu. Jeśli lubisz podróżować lub urządzać turnieje gier u swoich znajomych, lepszym wyborem będą dla Ciebie przenośne komputery gamingowe.

Laptopy gamingowe, czyli alternatywa dla komputerów stacjonarnych

Gamingowy laptop przed paroma laty było określeniem oksymoronem. Dziś jednak wiele się zmieniło. Błyskawicznie rozwijające się technologie komputerowy oraz miniaturyzacja podzespołów umożliwiają produkcję naprawdę szybkich i wydajnych maszyn, które świetnie sprawdzają się jako gamingowe laptopy. Wbudowane w nie dedykowane karty graficzne, pojemne dyski SSD, duża ilość pamięci RAM, a także doskonałej jakości matryce sprawiają, że w przypadku laptopów do gier można mówić o pełnym satysfakcji ich użytkowania. Oczywiście cena takich laptopów jest odpowiednio większa od podstawowych modeli, przeznaczonych do użytku domowego lub prac biurowych.

Jakie zalety ma laptop gamingowy?

Mobilność laptopa — to chyba największa ze wszystkich korzyści, które zapewniają nam laptopy gamingowe. Jeśli szukasz urządzenia od użytku stacjonarnego oraz w szkole, pracy i podróży, to laptop jest odpowiednim wyborem. Szybkie ładowanie i pojemna bateria pozwolą Ci z niego korzystać w dowolnym miejscu.

Wbudowany wyświetlacz — nowoczesne laptopy gamingowe wyposażone są w matryce o dużej częstotliwości odświeżania, wynoszącej 120 Hz lub więcej. Przekłada się to na świetną jakość animacji, gwarantującą bardzo realistyczne wrażenia.

Mocne podzespoły — nie jesteś pewien czy laptopy mogą łączyć wysoką wydajność z mobilnością wynikającą ze stosunkowo niewielkich rozmiarów? Nie ma powodów do obaw. Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze laptopa do gier powinna być jego karta graficzna. Zastosowanie mocnej karty graficznej, najlepiej z własnych chłodzeniem sprawia, że laptop świetnie będzie sobie radził z każdą grą.

Czy laptopy gamingowe mają jakieś wady?

Jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem, zakup nowego sprzętu do gier może wymagać pójścia na kompromis. Laptopy gamingowe zazwyczaj są urządzeniami fabrycznie skonfigurowanymi i wyposażonymi w określone podzespoły. Chcąc mieć wpływ na to, jakie elementy zostały umieszczone wewnątrz komputera, lepszym wyborem może być komputer stacjonarny. Jeżeli jednak wybrany przez Ciebie laptop mieści się w Twoim budżecie, warto się na niego zdecydować, doceniając jego mobilność oraz godząc się na ograniczone możliwości rozbudowy.

Materiał przygotowany przez RTV Euro AGD