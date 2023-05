W niektórych sytuacjach wsparcie finansowe od rodziny może być nieocenioną pomocą. Dlatego wiele osób, jeżeli tylko ma taką możliwość, woli zaciągnąć dług u bliskich osób, zamiast w tradycyjnym banku. Jednak pożyczanie pieniędzy od rodziny w pewnych przypadkach przestaje być wyłącznie naszą prywatną sprawą. Dlatego warto pamiętać o pewnych kwestiach, by uniknąć problemów związanych z podatkiem. Jak i kiedy należy zgłosić pożyczkę od rodziny? Wyjaśniamy.

Pożyczka od rodziny a podatek

Osoby, które nie chcą korzystać z produktów finansowych oferowanych przez banki lub niemające odpowiedniej zdolności kredytowej, bardzo często, kiedy mają kłopoty finansowe lub potrzebują środków finansowych na określony cel, kierują swoją prośbę o pomoc do rodziny. Pożyczanie dodatkowych pieniędzy od bliskich osób jest zjawiskiem powszechnym. Jednak wciąż wiele osób nie do końca rozumie kwestie, które związane są z tematem takim jak: pożyczka od rodziny, a podatek. Wbrew pozorom, w pewnych sytuacjach pożyczenie pieniędzy od bliskich nie będzie wyłącznie naszą prywatną sprawą i taka pożyczka będzie musiała być opodatkowana.

Kiedy należy zgłosić pożyczkę od rodziny?

W przypadku pożyczek między członkami rodziny zaliczanymi do pierwszej grupy podatkowej zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych taka pomoc będzie musiała być opodatkowana, jeżeli przekroczy kwotę 9637 zł w ciągu roku kalendarzowego. Jednak w sytuacji, kiedy pożyczka od rodziny nie stanowi dochodu, nie musi być opodatkowana. Zasada ta dotyczy zobowiązań zaciągniętych w ramach zwyczajnego zarządu majątkiem rodziny, udzielonych bez odsetek lub z niewielkimi odsetkami i spłaconych w terminie, zgodnie z umową.

Co więcej, jeżeli pożyczka przekroczy kwotę 9637 zł, możemy uniknąć odprowadzenia 0,5% podatku, jeśli otrzymamy ją od małżonka, krewnych wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma lub macochy. Wymagane jest jednak wówczas złożenie deklaracji PCC-3 do urzędu skarbowego.

Jak zgłosić pożyczkę od rodziny?

W ciągu 14 dni od terminu zawarcia umowy pożyczki z krewnymi należy we wcześniej określonych sytuacjach złożyć formularz PCC-3 do urzędu skarbowego. Deklarację taką można wypełnić online lub w formie papierowej. Nie musimy do niej dołączać ani kopii umowy, ani wydruku przelewu. Co więcej, wypełnienie formularza PCC-3 nie jest konieczne, kiedy pożyczka między członkami rodziny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. W terminie 14 dni od zawarcia umowy musimy również obliczyć i wpłacić podatek. Ta zasada dotyczy wyłącznie osób, które nie złożyły deklaracji zwolnienia z podatku od pożyczki od bliskiej rodziny.

Materiał przygotowany przez Nexu.pl