Minimalistyczne formy, maksymalne możliwości. W czym tkwi sukces kolekcji OMNIRES Y?

Kolekcja armatury łazienkowej OMNIRES Y to ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór, którego piękno tkwi w prostocie. Jej minimalistyczny design bazuje na najwyższej jakości materiałach, tak aby funkcjonalność zamknąć w trwale pięknej formie. Produkty urzekają wzornictwem, warto jednak poznać również ich historię i niewidoczne dla oczu walory. Rozmawiamy o nich z założycielem firmy i jednocześnie projektantem tej kolekcji, Januszem Langnerem.

Tak, to prawda. Projektowaliśmy i produkowaliśmy armaturę podtynkową, zanim stała się w Polsce jednym z wyznaczników dobrze rozumianego luksusu. Już ponad 20 lat temu zauważyliśmy, że systemy podtynkowe, pomimo tego, że dają duże możliwości aranżacyjne, budzą obawy użytkowników. Konieczność zakupu pojedynczych elementów, by złożyć je w pasującą do siebie konstrukcję i zainstalować pod tynkiem często skutecznie zniechęcała ich do tego typu rozwiązań. Wówczas wprowadziliśmy na rynek gotowe i kompletne zestawy do montażu podtynkowego, które dają szeroki wybór możliwości projektowych we wnętrzu. Przypadła nam rola eksperta – doradcy zarówno dla branży, jak i dla polskich klientów, przed którymi stopniowo otwierała się Europa. To ważne doświadczenie w projektowaniu rozwiązań podtynkowych wykorzystaliśmy także w kolekcji Y.

Jednocześnie jest to jakość premium w osiągalnej cenie – dostępna niemalże dla każdego.

Naszą pasją jest tworzenie wysokiej jakości produktów i doświadczeń tak, by umożliwiać innym kreację przemyślanych, inspirujących do życia wnętrz. A naszym wielkim, spełnionym już marzeniem było to, aby armaturą najwyższej klasy mogli się cieszyć wszyscy klienci, niezależnie od budżetu, którym dysponują. Każdy zasługuje na to, by otaczać się dobrym designem. To nasz wkład w wielki, ponad 30-letni wysiłek, jaki wykonała cała Polska, by na polu poziomu życia doganiać państwa zachodnie.

Pańskim najsłynniejszym dziełem jako projektanta jest właśnie wspomniana wcześniej kolekcja Y, łącząca w sobie minimalizm designu i maksymalne możliwości. Kolekcję rozwija obecnie Paulina Shacalis. To zmiana pokoleniowa.

Kolekcja narodziła się z pasji do duńskiego designu, który stawia na funkcjonalność i wysokiej jakości materiały, a piękno odnajduje w prostocie formy. Pierwsze wzory zaprojektowałem kilkanaście lat temu, a dziś rzeczywiście rozwijamy ją wspólnie z Pauliną. Projektowanie w tandemie jest wyjątkowym doświadczeniem, które pozwala spojrzeć na ten sam produkt z innej perspektywy. Ja sam uczestniczę w procesie w roli eksperta, bazując na mojej wiedzy i doświadczeniu chętnie doradzam w zakresie materiałów i technologii. Paulina za to wniosła nowe, świeże podejście do projektowania, sięgając po odważne rozwiązania i nowe kolory. Potwierdzeniem niezwykłych umiejętności projektowych Pauliny była 5-otworowa podtynkowa bateria wannowa, która poszerzyła gamę modeli kolekcji Y i okazała się dużym sukcesem rynkowym. Ten projekt otrzymał nagrodę Dobry Wzór Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Krótko później dwie kolekcje produktów łazienkowych, za którymi stoi talent Pauliny, otrzymały m.in.: Red Dot Award, jak i wyróżnienie w plebiscycie Must Have. Mowa o kolorowych umywalkach OMNIRES OVO oraz kolekcji armatury łazienkowej OMNIRES CONTOUR.