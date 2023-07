Nie tylko Tokio – Japonia ma do zaoferowania o wiele więcej niż wielkie miasta

Kraj Kwitnącej Wiśni znów otwiera się na świat, pokazując przy okazji swoje mniej znane oblicze. Ma też coraz lepszą infrastrukturę, dzięki której z łatwością zwiedzić da się też bardziej odległe części kraju, również zza okien samochodu.

Hokkaido większości osób, nawet tych bardziej zaznajomionych z geografią Dalekiego Wschodu, kojarzy się przede wszystkim ze sportami zimowymi. Nic dziwnego, w końcu to wyspa na północnym krańcu Japonii, znana przede wszystkim ze swoich sportowych stolic. Zimowe Igrzyska Olimpijskie zorganizowane w 1972 r. w Sapporo akurat w Polsce kojarzą się doskonale zwłaszcza starszym kibicom, tam bowiem złoty medal olimpijski zdobył Wojciech Fortuna. Młodsi natomiast niejednokrotnie zarywali noce, by oglądać sukcesy odnoszone na tamtejszych skoczniach przez Adama Małysza, a później Kamila Stocha. Ale Hokkaido to nie tylko biały puch, choć tego rzeczywiście na północy Japonii nie brakuje i jest on pierwszej jakości.

Na wyspie znajduje się też Daisetsuzan, ogromny górski park narodowy, zamieszkały między innymi przez dziko żyjące jelenie i niedźwiedzie. Główną jego atrakcją są jednak imponujące szczyty nieczynnych wulkanów, z których najwyższy, Asahi-dake, ma prawie 2300 m. n.p.m. Łącznie na terenie parku znajdują się aż trzy łańcuchy gór wulkanicznych, przez które prowadzą setki szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności. Dodatkową atrakcją są również otsen, gorące źródła, często położone w bezpośrednim sąsiedztwie szczytów.

Środek Hokkaido to nie tylko terytorium dzikiej przyrody, ale też Ainu, rdzennych mieszkańców tych obszarów. Wywodzą się z północnych wysp Dalekiego Wschodu, zamieszkują również Sachalin, Kamczatkę i Wyspy Kurylskie. Na terenie Japonii żyje ich jeszcze, według różnych szacunków, około 20 tyś., w sąsiedniej Rosji mniej niż tysiąc. Ainu to lud o niesamowicie bogatej, liczącej milenia kulturze, której poświęcony jest Upopoy - muzeum i park w jednym. Pod tą nazwą kryje się zarówno budynek goszczący narodową kolekcję sztuki Ainu, jak i obszar upamiętniający ich losy i wkład w kulturę całej Japonii. Od 2007 r. jest ona chroniona prawem, a w ostatnich latach Upopoy stało się jedną z najbardziej popularnych destynacji turystycznych na północy kraju. Po części sukces ten wytłumaczyć da się bezpośrednim połączeniem kolejowym z Sapporo, co akurat na Hokkaido jest rzadkością, bo północ Japonii tradycyjnie należała do gorzej skomunikowanych obszarów.

Ten stan rzeczy powoli się zmienia, bo Japonia stara się inwestować w infrastrukturę jak najwięcej. Również po to, by przyciągnąć do kraju więcej turystów. Tamtejsza rada ds. turystyki postawiła sobie za cel osiągnięcie zysków na poziomie 1400 euro zostawianych w Japonii przez każdego przybysza z zagranicy. Żeby go zrealizować, musi jednak zaprosić zwiedzających poza utarte szlaki, nie tylko do Tokio, Jokohamy, czy w okolice Góry Fuji. Zwłaszcza, że akurat w tym kraju jest co zwiedzać praktycznie wszędzie, nie ma co więc siedzieć w miejscu!

Pozostając na północy, odwiedzić warto Asahikawę - miasto u podnóży wspomnianego Asahi-dake. To miejsce znane z wielu powodów, od kulinarnych sukcesów tutejszej odmiany ramenu, po światowej sławy przemysł meblarski. Asahikawa mieści dziś jedne z najlepszych w Japonii, doskonale rozpoznawalnych również poza Azją warsztatów tworzących drewniane meble i elementy wykończeniowe. To wbrew pozorom również oferta skierowana do zagranicznych turystów - być może nie zdecydują się na powrót do domu z nową szafą czy ramą do łóżka, ale już niewielki kinkiet czy miska na owoce mogą być doskonałą pamiątką z wakacji.