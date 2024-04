Natura nie z tego świata: nieznana twarz Japonii

Kraj Kwitnącej Wiśni to nie tylko szybkie pociągi, nowoczesne drapacze chmur i porywające wielkomiejskie widoki. To również miejsce o niesłychanie pięknej, różnorodnej przyrodzie, wartej bliższego poznania.

W swoim najnowszym, nominowanym do tegorocznych Oscarów filmie Wim Wenders, wybitny niemiecki reżyser, przenosi widzów do Tokio skąpanego w letnim słońcu. Akcja jego Perfect Days, spokojnej medytacji na temat piękna dnia codziennego i znaczenia rutyny w zmaganiach z przeciwnościami losu, opowiada historię pana Hirayamy, mężczyzny pieczołowicie odtwarzającego swoje rytuały od rana do nocy. Główny bohater filmu zdaje się funkcjonować w świecie całkowicie minionym. Ceni to, co namacalne i analogowe - dlatego w samochodzie słucha wyłącznie kaset z muzyką lat 70., a w czasie przerw w pracy robi zdjęcia drzewom w parku, wywołując potem klisze z całego miesiąca i przechowując w stalowym pudełku. Film Wendersa to nie tylko refleksja na temat codzienności, ale też ukłon w stronę japońskiej natury. Silnej, pięknej i wszechobecnej, nawet w gęstym miejskim krajobrazie stolicy.