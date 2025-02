Kanadyjskie krajobrazy i winnice Francji – dwie podróże, jeden zachwyt

Pociągiem przez Kanadę

Wyrusz w podróż, która przeniesie Cię przez ogromne przestrzenie Kanady, od nowoczesnych metropolii po dziką, nieokiełznaną naturę. Przejedziemy pociągiem od tętniącego życiem Toronto, przez majestatyczne Góry Skaliste, aż do nadmorskiego Vancouver. Po drodze czeka nas spotkanie z 5 najpiękniejszymi parkami narodowymi, imponującymi wodospadami, lodowcami, szmaragdowymi jeziorami i innymi atrakcjami, które sprawią, że ta podróż stanie się niezapomnianym doświadczeniem.

Nasza przygoda rozpoczyna się w Toronto, największym mieście Kanady, często nazywanym kanadyjskim Nowym Jorkiem. To tutaj wznosi się słynna CN Tower, przez lata najwyższa wolnostojąca wieża na świecie, z której rozciąga się spektakularny widok na miasto i jezioro Ontario. Jednak prawdziwa perełka regionu czeka na nas nieco dalej – wodospady Niagara, które z bliska zapierają dech w piersiach. Wybierzemy się w rejs tuż pod spadające masy wody, czując na skórze orzeźwiające krople tej jednej z największych atrakcji Ameryki Północnej.

Po emocjach w Toronto wsiadamy do legendarnego pociągu, który poprowadzi nas przez kontynent wzdłuż jednej z najstarszych i najważniejszych linii kolejowych w Kanadzie. To właśnie tą trasą w XIX wieku podróżowali pierwsi osadnicy, szukając nowego życia na zachodzie. My jednak będziemy mogli podziwiać te same krajobrazy w znacznie większym komforcie – z przestronnych wagonów widokowych i przy pysznym jedzeniu serwowanym na pokładzie.

Podróżując przez kanadyjskie prerie, będziemy mieli okazję zobaczyć zarówno odludne krajobrazy z dzikimi bizonami majaczącymi na horyzoncie jak i niekończące się pola pszenicy. Kanada jest drugim największym krajem świata, a podczas tej podróży naprawdę poczujemy jej ogrom. Po kilku dniach w pociągu dotrzemy do Gór Skalistych, gdzie przesiądziemy się do autokaru, by odkryć 5 niezwykle atrakcyjnych przyrodniczo parków narodowych, które zapierają dech w piersiach wspaniałymi widokami w tym te najsłynniejsze: Park Narodowy Jasper i Park Narodowy Banff. To właśnie tu znajduje się jedno z najbardziej malowniczych miejsc na świecie – jezioro Louise, którego turkusowe wody odbijają się w otaczających je szczytach, głęboki Kanion Maligne czy lodowiec Athabasca, po którym przejedziemy specjalnie do tego dostosowanym pojazdem.

Kolejnym punktem podróży jest przejazd przez Dolinę Okanagan, znaną z łagodnego klimatu i wspaniałych winnic. Spróbujemy tutaj lokalnych win i przekonamy się, dlaczego ta część Kanady nazywana jest „kanadyjską Toskanią”. Naszą podróż zakończymy w Vancouver, jednym z najpiękniejszych miast świata, położonym między oceanem a górami. Spacer po Stanley Park, wizyta w Gastown z wiktoriańskimi budynkami i przejście po słynnym wiszącym moście Capilano to tylko niektóre z atrakcji, które nas tam czekają.

Ta podróż to prawdziwa przygoda przez serce Kanady. Pozwoli nam zobaczyć kraj w całej jego różnorodności – od wielkich miast, przez niekończące się równiny, po surowe górskie krajobrazy i wybrzeże Pacyfiku.

Więcej informacji o wycieczce

Smaki Francji – Szampania i Burgundia