Niezapomniane podróże po Europie i rejs przez Atlantyk

Cudowna wycieczka nad słynne jezioro Garda połączona ze zwiedzaniem Wenecji, Werony i pięknego Tyrolu Południowego

Podczas tej niezwykłej podróży odkryjemy najpiękniejsze zakątki północnych Włoch, gdzie malownicze krajobrazy, bogata historia i wyśmienita kuchnia tworzą idealną mozaikę włoskiego dolce vita. Naszą przygodę rozpoczniemy w Weronie, mieście miłości, gdzie będziemy podziwiać nie tylko słynny balkon Julii, ale także Piazza delle Erbe, jedno z najstarszych i najpiękniejszych rynków we Włoszech. Zatrzymamy się również przy imponującej Arenie, rzymskim amfiteatrze, który od ponad 2000 lat zachwyca swoją monumentalną architekturą i każdego lata gości największe operowe spektakle na świecie.

Następnie udamy się do regionu Valpolicella, który od wieków słynie z produkcji jednych z najlepszych włoskich win. Zwiedzimy lokalną winnicę, gdzie poznamy tajniki powstawania cenionego Amarone della Valpolicella – wina, które dojrzewa nawet kilka lat, by uzyskać swój głęboki, aksamitny smak. Degustacja wina w otoczeniu zielonych winnic będzie idealną okazją, by poczuć prawdziwy klimat włoskiej prowincji.

Kolejnym przystankiem będzie Wenecja, miasto, które od wieków inspirowało artystów i podróżników. Przespacerujemy się po Placu św. Marka, podziwiając jego perły architektoniczne: Bazylikę św. Marka, pokrytą złotymi mozaikami, oraz Pałac Dożów, dawną siedzibę weneckich władców. Będziemy mieć okazję zobaczyć również Most Rialto, najsłynniejszy wenecki most, oraz odkryć wąskie, pełne uroku uliczki, gdzie czas wydaje się płynąć wolniej. Chętni będą mogli przepłynąć się gondolą, by zobaczyć miasto z wyjątkowej perspektywy i poczuć się jak prawdziwi Wenecjanie, dla których niegdyś gondole były jedynym środkiem transportu.

Podczas naszej podróży odwiedzimy również niezwykle urokliwy Tyrol Południowy, gdzie kultura włoska przeplata się z austriacką tradycją. Zatrzymamy się w Merano, jednym z najbardziej eleganckich uzdrowisk we Włoszech, znanym z ciepłego mikroklimatu i egzotycznych ogrodów botanicznych. Nie bez powodu miejsce to odwiedzała cesarzowa Sissi, szukając tu wytchnienia od dworskich obowiązków. Z kolei w miasteczku Tirolo odkryjemy bajeczne widoki na alpejskie szczyty i zielone doliny.

Nie zabraknie także czasu na odpoczynek nad Jezioro Garda, które jest największym jeziorem Włoch i zachwyca swoją różnorodnością krajobrazów. Wybierzemy się w rejs po jeziorze, by podziwiać majestatyczne góry odbijające się w turkusowej wodzie. Zwiedzimy również Malcesine, jedno z najbardziej malowniczych miasteczek nad Gardą, gdzie wąskie, brukowane uliczki prowadzą do średniowiecznego Zamku Scaligerów. Ze szczytu zamku rozciąga się widok na całe jezioro i otaczające je Alpy, a według legendy to właśnie tutaj przebywał słynny Dante Alighieri.

Naszą bazą wypadową będzie hotel w San Zeno di Montagna, położony na zboczach Monte Baldo – góry nazywanej „ogrodem Europy” ze względu na bogactwo roślinności alpejskiej. Z hotelowego tarasu będziemy mogli podziwiać bajkowy zachód słońca nad Jeziorem Garda, ciesząc się niepowtarzalnym

Podczas całej podróży naszą bazą wypadową będzie hotel w San Zeno di Montagna, malowniczo położonym na zboczach Monte Baldo. To idealne miejsce na relaks po dniu pełnym wrażeń – z hotelowego tarasu będziemy mogli podziwiać zapierający dech w piersiach widok na Jezioro Garda i otaczające je góry. Ta wycieczka to doskonałe połączenie kultury, natury i smaków, a każdy dzień przyniesie nowe wrażenia i niezapomniane chwile wśród uroków północnych Włoch!

Więcej o wycieczce

Transatlantycki Rejs: z Europy do Nowego Jorku