Wiosna – czas na rower ze Ski Team!

Wskocz na siodełko i poczuj wolność na dwóch kółkach z nowym sprzętem rowerowym!

Gdy przyroda budzi się do życia, a dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze, to idealny moment, aby wskoczyć na rower i cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu. Wiosna to doskonała pora, by odświeżyć swój sprzęt lub rozpocząć przygodę z kolarstwem. Sklep Skiteam.pl przygotował atrakcyjną ofertę, która zadowoli zarówno początkujących, jak i doświadczonych rowerzystów.​

Rower Cube Attention SLX – precyzja i niezawodność na szlaku

Dla miłośników jazdy terenowej polecamy model Cube Attention SLX. Ten rower górski wyróżnia się solidną konstrukcją i nowoczesnym designem. Wyposażony w wysokiej jakości osprzęt, zapewnia płynność jazdy i precyzyjne prowadzenie na zróżnicowanych trasach. Dzięki amortyzowanemu widelcowi i trwałym komponentom, Attention SLX sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających kolarz​y.