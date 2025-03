Podróże w dobrym stylu – Włoska Riwiera, RPA i Meksyk czekają!

Zapraszamy na wyjątkową podróż pełną słońca, zapachu oliwek, szumu fal i urokliwych włoskich miasteczek. Podczas tej wycieczki odwiedzimy najpiękniejsze zakątki włoskiej Riwiery Liguryjskiej oraz francuskiego wybrzeża – od eleganckiej Nicei, przez średniowieczne wioski i nadmorskie kurorty, aż po historyczną Genuę. Bazą wypadową będzie klimatyczne Diano Marina, gdzie po dniu pełnym wrażeń zrelaksujemy się na plaży lub tarasie hotelowym z kieliszkiem lokalnego wina.

Naszą podróż rozpoczynamy od przelotu do Nicei – stolicy Lazurowego Wybrzeża. Po wylądowaniu odbędziemy krótki spacer po tętniącej życiem starówce i słynnej Promenade des Anglais, skąd roztacza się bajeczny widok na błękitne morze. Następnie przejedziemy do Diano Marina, które przez cały pobyt będzie naszym domem. To nadmorskie miasteczko zachwyca spokojem i kameralną atmosferą, urokliwymi uliczkami oraz bliskością plaży.

Pierwsza z naszych wycieczek zaprowadzi nas do Imperia, miasta znanego z produkcji oliwy. Odwiedzimy tu Muzeum Oliwy, gdzie poznamy historię jej tłoczenia, znaczenie dla regionu i będziemy mieli okazję spróbować lokalnych produktów. Następnie odkryjemy nadmorskie kurorty: Alassio, słynące z „muru zakochanych” z podpisami znanych artystów, oraz Finale Ligure, którego piękna starówka zaprasza na spokojne spacery i filiżankę espresso w cieniu palm.

W programie przewidziano również dzień wypoczynku w Diano Marina – można go spędzić na plaży, przy hotelowym basenie lub spacerując po miasteczku i okolicy. To czas na relaks i zanurzenie się we włoskim stylu życia w rytmie „dolce far niente”.

Kolejna wycieczka wiedzie nas przez malowniczą dolinę Val Nervia. Odwiedzimy Pignę, miasteczko położone na zboczach gór Liguryjskich Alp, gdzie tradycje są wciąż żywe, a życie toczy się niespiesznie. Stamtąd udamy się do średniowiecznego Dolceacqua, znanego z pięknego kamiennego mostu i czerwonego wina Rossese. Będzie tu czas na degustację win i lokalnych przysmaków w otoczeniu winnic i gajów oliwnych. W drodze powrotnej zatrzymamy się w San Remo, położonym wśród wzgórz i palm. To jedno z najbardziej eleganckich włoskich miast wybrzeża liguryjskiego. Miasto zasłynęło jako ulubione miejsce wypoczynku europejskich arystokratów i artystów i miejsce, gdzie odbywa się słynny włoski festiwal piosenki. Tutaj ostatnie lata swojego życia spędził Alfred Nobel – wynalazca dynamitu i fundator Nagrody Nobla.

W kolejnym dniu przekroczymy granicę i przeniesiemy się do świata francuskiego Lazurowego Wybrzeża. Wybierzemy się do Księstwa Monako, drugiego najmniejszego państwa świata, słynącego z kasyna w Monte Carlo, Pałacu Książęcego oraz luksusowych jachtów zacumowanych w porcie. Spacer po Monte Carlo to jak podróż w świat filmów o Jamesie Bondzie – ulice wypełnione elegancją, ekskluzywnymi butikami i samochodami z najwyższej półki.

Tuż obok, wysoko na skalnym urwisku, znajduje się Éze – średniowieczna perła z brukowanymi uliczkami, artystycznymi butikami i niezrównanym widokiem na całe Lazurowe Wybrzeże. Odwiedzimy tu tradycyjną perfumerię Galimard i poznamy sekrety tworzenia francuskich zapachów.

Na zakończenie naszej podróży odwiedzimy Genuę. Kiedyś jedno z największych i najpotężniejszych miast nad Morzem Śródziemnym, gdzie mieszkał Krzysztof Kolumb – dziś zachwyca kontrastami. Spacerując po jej średniowiecznym centrum – największym takim zespole zabytków we Włoszech – przenosimy się w czasie. Zajrzymy do zaułków pełnych rzemieślników i lokalnych kafejek, zobaczymy okazałe pałace z czasów potęgi Genui oraz spróbujemy miejscowych przysmaków.

Podróż przez Włoską Riwierę, Monako i Éze to idealna propozycja dla tych, którzy pragną odkrywać piękno południa Europy bez pośpiechu, łącząc wypoczynek z bogactwem kultury i smaków. Zakwaterowanie w jednym hotelu, dobrze zorganizowany program i lokalne smaki sprawiają, że to wyprawa nie tylko komfortowa, ale i niezapomniana.

Więcej o wycieczce

RPA – Ucieczka do raju