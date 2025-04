Australia – w krainie kangurów

Przeżyj wspaniałą australijską przygodę. Zobacz wyjątkową przyrodę, koale na Philip Island, zachód słońca nad Ayers Rock i czerwony interior oraz operę w Sydney.

Australia – słowo, które dla wielu brzmi jak obietnica przygody życia. To nie tylko kraj, ale cały kontynent, gdzie nowoczesne metropolie przeplatają się z dziką przyrodą, a starożytna kultura Aborygenów współistnieje z wpływami zachodnimi. Podczas tej starannie zaplanowanej podróży odwiedzimy miejsca, które pozwalają odkryć serce i duszę Australii – od tętniących życiem miast po bezkresne przestrzenie czerwonego interioru. Naszą przygodę rozpoczniemy w Melbourne – mieście artystów, baristów i miejskiej kreatywności. To tu w uliczkach wypełnionych sztuką uliczną i zapachem kawy można poczuć puls nowoczesnej Australii. Zobaczymy tu m.in. Plac Federacji i udamy się w rejs statkiem po rzece Yarra w trakcie którego będziemy mogli podziwiać miasto od strony wody. Z kolei spacerując po deptaku Bourke Street Mall i chińskiej dzielnicy, poczujemy wielokulturowy charakter miasta. Ale zgiełk metropolii szybko zamienimy na kontakt z przyrodą – wyruszamy na wyspę Phillip Island, by z bliska zobaczyć małe pingwiny wędrujące z oceanu do swoich gniazd i poszukać koali ukrytych w eukaliptusowych koronach drzew. Kiedy droga zaczyna wić się wzdłuż południowego wybrzeża, wiemy, że jesteśmy na jednej z najpiękniejszych tras świata – Great Ocean Road. Spacerujemy wzdłuż klifów, podziwiamy dwunastu apostołów – monumentalne formacje skalne wyrastające z turkusowej wody – i chłoniemy widoki, które zapierają dech w piersiach. W Adelajdzie poznajemy inne oblicze Australii. Miasto wydaje się spokojniejsze, bardziej europejskie. Ale to, co najciekawsze, czeka tuż za rogatkami: region winiarski McLaren Vale , królestwo australijskiego wina. Uprawia się tutaj wiele odmian winorośli, w tym Shiraz, Cabernet Sauvignon, Grenache i Chardonnay, dzięki czemu region może się pochwalić produkcją szerokiej gamy win. Odwiedzamy lokalną winnicę i zdegustujemy niektóre z produkowanych tu win, a każdy łyk to jak opowieść o australijskim słońcu, ziemi i pasji ludzi, którzy te wina tworzą. Zielony krajobraz zmienia się, gdy docieramy do serca kontynentu czyli czerwonego interioru. W Alice Springs, poznamy działalność Latających Lekarzy oraz Szkoły w eterze czyli świadectw innowacyjnych rozwiązań dla odległych społeczności mieszkających w dużym rozproszeniu. Udamy się też na wędrówkę po Kings Canyon – monumentalnym wąwozie z naturalnymi tarasami, w których echem odbijają się opowieści rdzennych mieszkańców. Kulminacją naszego pobytu w interiorze jest kolacja pod otwartym niebem u stóp Uluru. Gdy słońce powoli znika za horyzontem, a święta skała Aborygenów mieni się odcieniami czerwieni i fioletu, trudno o bardziej magiczne przeżycie. Nasza podróż prowadzi dalej – do Gór Błękitnych. Mgła unosząca się nad eukaliptusowymi lasami i monumentalne formacje skalne, takie jak Trzy Siostry, tworzą krajobraz niemal baśniowy. Stąd ruszamy do urokliwego miasteczka Port Stephens – idealnego miejsca na relaks, gdzie plaże zapraszają do spacerów, a łagodne fale kuszą miłośników morskich przygód. Odwiedzimy również winiarski region Hunter Valley Nie byłoby pełnej podróży po Australii bez wizyty w Sydney – mieście-symbolu. Spacer po słynnym nabrzeżu Circular Quay, wizyta w gmachu Opery czy Królewskich Ogrodach Botanicznych, a wieczorem zachód słońca nad Harbour Bridge, to tylko niektóre z atrakcji jakie zaplanowaliśmy w tym wyjątkowym mieście.. Ta podróż po Australii to nie tylko lista odwiedzonych miejsc. To opowieść o przestrzeni, smakach, zapachach i ludziach. To przygoda, która zostaje w pamięci na długo po powrocie. Więcej o wycieczce. Rejs po pięknym, modrym Dunaju Rejs po Dunaju przez Dolinę Wachau, Wiedeń, Budapeszt i Bratysławę, śladami Monarchii Habsburgów i wspaniałej architektury jaką po sobie pozostawili.

Rejs po pięknym modrym Dunaju to niezwykła podróż przez serce Europy, w której historia, kultura i bajeczne krajobrazy łączą się w harmonijną całość. To doskonała propozycja dla tych, którzy cenią sobie komfort podróżowania, nie rezygnując z bogactwa doświadczeń i spotkań z europejskim dziedzictwem. Naszą podróż rozpoczynamy w urokliwej Passawie, położonej u zbiegu trzech rzek, gdzie od pierwszych chwil zachwyca barokowa architektura i wyjątkowy klimat starego miasta. Z tego miejsca wypływamy w kierunku Austrii, Węgier i Słowacji, odwiedzając po drodze jedne z najpiękniejszych zakątków nad Dunajem. W Austrii czeka nas spotkanie z Doliną Wachau, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To malowniczy region pełen winnic, średniowiecznych miasteczek i wzgórz z majestatycznymi klasztorami. Szczególne wrażenie robi opactwo w Melk, górujące nad rzeką niczym barokowy zamek z bajki. Wszystko to można podziwiać z pokładu MS Belvedere – najlepiej z kieliszkiem lokalnego rieslinga w dłoni. Wiedeń to już prawdziwa klasyka. Stolica walca, sztuki i secesji. To właśnie tutaj znajdziemy ślady imperium Habsburgów – od majestatycznego Hofburga po eleganckie ulice Ringstrasse. Zwiedzanie Wiednia to podróż w czasie – między epoką cesarską a nowoczesnością. A wszystko to podane z austriackim smakiem – czy to w postaci tortu Sachera, czy filiżanki kawy w stylowej kawiarni. Kolejnym przystankiem jest Budapeszt – perła nad Dunajem. To miasto, które zachwyca za dnia i w nocy. Szczególnie po zmroku centrum miasta to spektakl świateł i architektury, którego nie sposób zapomnieć. Most Łańcuchowy, gmach Parlamentu, wzgórze Zamkowe – wszystko to tworzy jeden z najpiękniejszych pejzaży miejskich w Europie. A do tego dla chętnych kąpiel w termach, aromatyczna kuchnia i gościnność, z której słyną Węgrzy. Na koniec zawitamy do Bratysławy, choć mniejsza, oferuje pełen uroku spacer po starówce, z górującym nad miastem zamkiem i barokowymi kamienicami. Jest kameralnie, spokojnie, a zarazem bardzo stylowo. Idealne miejsce, by poczuć ducha Europy Środkowej w wersji slow. Całość rejsu odbywa się w wygodnych warunkach na pokładzie MS Belvedere – eleganckiego statku rzecznego, oferującego przestronne kajuty, pyszną kuchnię, panoramiczny salon, saunę i taras słoneczny. To idealna przestrzeń na relaks po dniu pełnym wrażeń, z książką, kieliszkiem wina lub po prostu z widokiem na spokojnie płynący Dunaj. Ten rejs to doskonała propozycja na spokojne wakacje pełne kultury, smaków i europejskich skarbów – bez konieczności codziennego pakowania walizki. Więcej o wycieczce. Japonia w trzech odsłonach