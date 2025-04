Poczuj się jak w raju w Górach Niebiańskich

Wybierz się w pełną autentycznych przeżyć podróż do krainy gór, dziewiczej przyrody i serdecznych ludzi. Wyjazd do Kirgistanu przerośnie twoje oczekiwania.

Wyobraź sobie, że idziesz śródgórską doliną. Swoje kroki stawiasz po zielonej trawie. Ponad Tobą górują skaliste granie, w dali bieleją lodowce, a wokół Ciebie spokojnie pasą się zwierzęta. I czujesz się jak w raju. Gdzie dzisiaj możesz liczyć na takie wrażenia? Takich miejsc na świecie jest już niewiele. Jednym z nich jest Kirgistan - górska kraina położona w sercu Azji. W Kirgistanie poczujesz się, jakbyś przeniósł się w czasie do momentu, gdy świat dopiero powstawał. Zostawiasz za sobą cywilizację, beton, asfalt, zabudowania, szyldy reklamowe i ludzki tłum. Jesteś Ty, a wokół Ciebie przyroda w najczystszej i najpiękniejszej postaci. Twoja podróż składa się z kolejnych autentycznych przeżyć. W Kirgistanie spotykamy się z sokolnikiem, który prowadzi tradycyjne polowania z orłami przednimi. Mieszkamy w jurtach - odwiecznych mieszkaniach koczowników Wielkiego Stepu. Chodzimy na trekkingi po górach, w których nikt jeszcze nie wyznaczył szlaków. Uczymy się gotować dania typowe dla Azji Środkowej i bierzemy udział w warsztatach z filcowania. A wieczorem siedzimy przy ognisku pod nieskończonym oceanem gwiazd. Dlatego Ci, którzy tam byli, wracają zachwyceni. Nie tylko pełni wrażeń, ale naprawdę wypoczęci. Mówią, że to była podróż życia. - Dziękuję za jeden z najlepszych wyjazdów w moim życiu - napisała po powrocie jedna z naszych Turystek. - Byłam pod wrażeniem tego, co zobaczyłam: przepiękna przyroda, góry, serdeczni ludzie, których spotykaliśmy - podsumowała wyjazd kolejna Turystka.

W krainie gór i koczowników Kirgistan leży w sercu Azji. Graniczy z Kazachstanem, Chinami, Tadżykistanem i Uzbekistanem. Prawie całe terytorium kraju obejmuje Tien-szan, czyli Góry Niebiańskie. To góry wielkie (najwyższe szczyty mają ponad 7000 m n.p.m.), nieskończone i niesamowicie zróżnicowane. Ich różnorodność i bogactwo krajobrazów tworzą pełnię wrażeń, jakie przywozimy z Kirgistanu. Jednego dnia zielona alpejska dolina, drugiego - kolorowe formacje skalne, kolejnego - młodziutki polodowcowy krajobraz, a potem stepowa kraina rozległości i "suchego przestwór oceanu"... Jednocześnie to góry dostępne dla każdego wędrowca - wcale nie musisz być doświadczonym alpinistą, by trafić w miejsca naprawdę dzikie. Czasem wystarczy do tego spacer dnem polodowcowej dolinie albo lekki trekking. Ziemie Kirgistanu przez wieki były zamieszkiwane przez koczowników Wielkiego Stepu, który rozciąga się od Mandżurii aż ujścia Dunaju. Wkroczyli tu ze swoimi stadami zwierząt w niepamiętnych czasach i nauczyli się funkcjonować w zgodzie z otaczającą przyrodą. Wpisali się w tutejsze krajobrazy i stali się elementem ekosystemu. Ich styl życia wiązał się z nieustannym przemieszczaniem się. Wędrowali za stadami zwierząt, odnajdując wśród gór pastwiska bogate w trawy i zioła. Koczownicy przez wieki wytworzyli kulturę, która była minimalistyczna i umożliwiała ciągłą wędrówkę. Dzisiaj większość Kirgizów prowadzi osiadły tryb życia. Jednak miejscowi pasterze na całe lato wyruszają na dżajło - wysokogórskie łąki. Zabierają tam na letni wypas stada krów, owiec i koni. W najwyższych partiach gór pasą się majestatyczne jaki. Czabani - jak ich zwą Kirgizi - mieszkają w jurtach, czyli przenośnych domostwach opartych na drewnianym szkielecie i pokrytych warstwą filcu.

Zamieszkaj w jurcie! Na kilka dni takie jurty stają się również naszymi domami. Miejsca dla naszych noclegów wybieramy ze szczególną starannością. Nasz ulubiony obóz jurt znajduje się strasznie daleko i wysoko, pośród stepów nad wysokogórskim jeziorem Song Kul.



Gdy tam docieramy - wokół nas jest wolność. Rozległe przestrzenie, tafla wody, łagodne wzniesienia i góry, czyste powietrze, przestrzeń, która nie stawia oporu. Obcujemy z bezkresem i nieskończonością w sensie przestrzeni i czasu, bo wszystko wokół jest przedwieczne: jurty, pasterze, stada. Jedzie się tam, jakby jechało się donikąd… Może to właśnie otoczenie pustki i poczucie, że jest się nigdzie sprawia, że te jurty wydają się tak przytulne i domowe? A wracając do nich z trekkingu - czujemy, że wróciliśmy do domu? Wrażenie bycia w domu pogłębia szczera gościnność gospodarzy, a szczególnie uśmiech Merim - szefowej obiektu, która nieustannie w biegu coś szykuje i załatwia. Mamy jeszcze jedno miejsce, z którego nie chce się wyjeżdżać. Pożegnania, rytuał okadzania dymem z jałowca, uściski i dobre życzenia zabierają naprawdę dużo czasu w ten poranek, gdy trzeba już ruszać w dalszą drogę. To farma Dżajczy, położona pomiędzy jeziorem Issyk-kuł i szczytami Tien-szanu. Baatyr - gospodarz tego miejsca - założył przy niej ośrodek turystycznych jurt i przyjmuje nasze grupy w gości. To świetna okazja, żeby z bliska, od środka zobaczyć, jak żyją kirgiscy farmerzy, spróbować stuprocentowo domowego jedzenia i pogadać. O przyrodzie i jedności człowieka z przyrodą, o wilkach, które mają swojego boga, o górskich wycieczkach, o niuansach chowu owiec-merynosów, o uprawie róż i o życiu. Wieczory w jadalni u Baatyra albo przy ognisku to zawsze wartościowe i inspirujące spotkania.